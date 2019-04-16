Обзор недели: инструкция по выживанию

В среду, 17 апреля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике консультант по работе с семейно-родовыми сценариями Мария Алексахина делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
В результате пенсионной реформы увеличится доля бедных россиян предпенсионного возраста, говорится в докладе экспертов РАНХиГС. Логика проста: люди рассчитывали на пенсию, но её придётся ждать лишних 1–5 лет, в эти годы надо как-то зарабатывать, а найти работу сейчас и вообще нелегко, в таком возрасте — тем более.
Ладно бы только эксперты — о бедности заговорили депутаты. Вице-премьеру по социальной политике Татьяне Голиковой на «Правительственном часе» в Госдуме напомнили, что, по выкладкам той же РАНХиГС, в структуре беднейших слоёв населения 50,3% составляют семьи с тремя детьми, 26,4% — с двумя, и 12% — с одним. А ведь как нас призывали: «Живите дольше, рожайте больше».
— Мы знакомы с этими цифрами. Но, чтобы сформулировать меры поддержки, мы должны исследовать эту бедность и понять её причины. Нам важно на базе пилотного проекта выяснить, что является причиной бедности, чтобы разработать соответствующий комплекс мероприятий, — сколь чётко, столь и по делу ответила Голикова.
Ну что же, подождём, пока они её, эту бедность, исследуют. Раз уж бюджеты, заложенные на пилотные проекты и комплексы мероприятий, потратить непосредственно на бедных нельзя.
Трудно сейчас всем. Вместе со своим народом беднеют и члены правительства. По итогам 2018 года продекларированные семейные доходы федеральных министров оказались на 63% ниже, чем прошлогодние. Впрочем, в 2017-м и министры были в целом другие, а нынешние могут ещё успеть позаботиться о своих семьях как следует. Пока же цифры неутешительные: средний доход семьи члена Правительства РФ упал до ничтожных 58 млн. рублей. Прежний результат — 158 млн.
На прошедшем в Санкт-Петербурге V Арктическом форуме наш национальный лидер заявил, что Арктику будем развивать и дальше. Стратегия её развития до 2035 года уже есть. Тактика — дело наживное.
Стратегически мы вообще уже много чего развили. Например, деревню. А вот тактически, по данным «Росстата», 22,6% россиян не имеют доступа к центральной канализации. Каждый пятый гражданин великой космической державы ходит в туалет на улицу. Выражение «сходить до ветру» — по-прежнему не архаизм. Смеяться над собой — традиционная российская забава. Но за смешной статистикой — совсем несмешные факты.
За 2018 год в выгребных ямах уличных туалетов утонуло семеро детей — только из тех, которых искали волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Возраст погибших — от 2 до 16 лет. Под Брянском четырехлётний мальчик утонул в школьном (!) туалете. В выгребных ямах тонут и взрослые. «Гибнут, пытаясь вытащить упавший телефон, заменяя настил, спасая ребёнка», — сообщается на странице отряда в «Facebooke». Волонтёры написали инструкцию, как оградить детей от попадания в выгребные ямы.
А кто напишет инструкцию для России в целом?
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе консультанту по работе с семейно-родовыми сценариями Марии АЛЕКСАХИНОЙ.
— В последнее время часто попадаются на глаза новости о гибели группы Дятлова.
Проверку обстоятельств трагедии, случившейся в 1959 году, инициировала Генпрокуратура РФ. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, эксперты, СМИ. Интерес к данной теме возникает периодически. Сейчас он, видимо, связан с тем, что со дня гибели советских студентов прошло 60 лет. Возможно, новое расследование возобновилось с подачи родственников погибших, которым важно знать, что же всё-таки случилось с их родными. Но я сомневаюсь, что в этот раз экспертам удастся выяснить причину трагедии.
— Беспокоит ситуация в калужском приюте для бездомных животных «Душа бродяги».
Он оказался в сложном финансовом положении: ещё в прошлом году приюту сильно увеличили аренду, средств на содержание животных, оплату коммунальных услуг катастрофически не хватает. Сейчас там содержится более 1600 собак. Что с ними будет, если проблему решить не удастся, не знаю. Какой выход из ситуации может быть, я, честно говоря, тоже не представляю.
— Порадовала опубликованная в вашем издании статья о калужском школьнике Иване Белоусове, ставшем победителем в городском конкурсе «Ученик года».
Растёт новое поколение молодёжи, которое очень отличается от нас. У него другой менталитет, другие цели и задачи, оно свободнее в своём проявлении. Я бы даже сказала, что это молодёжь европейской формации. Меня это радует. И радует, что такие люди живут в Калуге.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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