Обзор недели: инструкция по выживанию

В среду, 17 апреля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике консультант по работе с семейно-родовыми сценариями Мария Алексахина делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: В результате пенсионной реформы увеличится доля бедных россиян предпенсионного возраста, говорится в докладе экспертов РАНХиГС. Логика проста: люди рассчитывали на пенсию, но её придётся ждать лишних 1–5 лет, в эти годы надо как-то зарабатывать, а найти работу сейчас и вообще нелегко, в таком возрасте — тем более.

Ладно бы только эксперты — о бедности заговорили депутаты. Вице-премьеру по социальной политике Татьяне Голиковой на «Правительственном часе» в Госдуме напомнили, что, по выкладкам той же ­РАНХиГС, в структуре беднейших слоёв населения 50,3% составляют семьи с тремя детьми, 26,4% — с двумя, и 12% — с одним. А ведь как нас призывали: «Живите дольше, рожайте больше».

— Мы знакомы с этими цифрами. Но, чтобы сформулировать меры поддержки, мы должны исследовать эту бедность и понять её причины. Нам важно на базе пилотного проекта выяснить, что является причиной бедности, чтобы разработать соответствующий комплекс мероприятий, — сколь чётко, столь и по делу ответила Голикова.

Ну что же, подождём, пока они её, эту бедность, исследуют. Раз уж бюджеты, заложенные на пилотные проекты и комплексы мероприятий, потратить непосредственно на бедных нельзя.

Трудно сейчас всем. Вместе со своим народом беднеют и члены правительства. По итогам 2018 года продекларированные семейные доходы федеральных министров оказались на 63% ниже, чем прошлогодние. Впрочем, в 2017-м и министры были в целом другие, а нынешние могут ещё успеть позаботиться о своих семьях как следует. Пока же цифры неутешительные: средний доход семьи члена Правительства РФ упал до ничтожных 58 млн. рублей. Прежний результат — 158 млн.

На прошедшем в Санкт-Петербурге V Арктическом форуме наш национальный лидер заявил, что Арктику будем развивать и дальше. Стратегия её развития до 2035 года уже есть. Тактика — дело наживное.

Стратегически мы вообще уже много чего развили. Например, деревню. А вот тактически, по данным «Росстата», 22,6% россиян не имеют доступа к цент­ральной канализации. Каждый пятый гражданин великой космической державы ходит в туалет на улицу. Выражение «сходить до ветру» — по-прежнему не архаизм. Смеяться над собой — традиционная российская забава. Но за смешной статистикой — совсем несмешные факты.

За 2018 год в выгребных ямах уличных туалетов утонуло семеро детей — только из тех, которых искали волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Возраст погибших — от 2 до 16 лет. Под Брянском четырехлётний мальчик утонул в школьном (!) туалете. В выгребных ямах тонут и взрослые. «Гибнут, пытаясь вытащить упавший телефон, заменяя настил, спасая ребёнка», — сообщается на странице отряда в «Facebooke». Волонтёры написали инструкцию, как оградить детей от попадания в выгребные ямы.

А кто напишет инструкцию для России в целом?

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе консультанту по работе с семейно-родовыми сценариями Марии АЛЕКСАХИНОЙ. — В последнее время часто попадаются на глаза новости о гибели группы Дятлова. Проверку обстоятельств трагедии, случившейся в 1959 году, инициировала Генпрокуратура РФ. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, эксперты, СМИ. Интерес к данной теме возникает периодически. Сейчас он, видимо, связан с тем, что со дня гибели советских студентов прошло 60 лет. Возможно, новое расследование возобновилось с подачи родственников погибших, которым важно знать, что же всё-таки случилось с их родными. Но я сомневаюсь, что в этот раз экспертам удастся выяснить причину трагедии.

— Беспокоит ситуация в калужском приюте для бездомных животных «Душа бродяги».

Он оказался в сложном финансовом положении: ещё в прошлом году приюту сильно увеличили аренду, средств на содержание животных, оплату коммунальных услуг катастрофически не хватает. Сейчас там содержится более 1600 собак. Что с ними будет, если проблему решить не удастся, не знаю. Какой выход из ситуации может быть, я, честно говоря, тоже не представляю.

— Порадовала опубликованная в вашем издании статья о калужском школьнике Иване Белоусове, ставшем победителем в городском конкурсе «Ученик года».

Растёт новое поколение молодёжи, которое очень отличается от нас. У него другой менталитет, другие цели и задачи, оно свободнее в своём проявлении. Я бы даже сказала, что это молодёжь европейской формации. Меня это радует. И радует, что такие люди живут в Калуге.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

20 апреля. 100 лет назад родился Пётр Викторович Снесаревский (20.04.1919–11.06.1986). С 1 сентября 1965 года — доцент, затем завкафедрой истории СССР Калужского государственного педагогического института (ныне университет) имени К.Э. Циолковского. Удостоен звания «Отличник народного просвещения». Участник штурма Кёнигсберга, награждён орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кёнигсберга».



100 лет назад родился Пётр Викторович Снесаревский (20.04.1919–11.06.1986). С 1 сентября 1965 года — доцент, затем завкафедрой истории СССР Калужского государственного педагогического института (ныне университет) имени К.Э. Циолковского. Удостоен звания «Отличник народного просвещения». Участник штурма Кёнигсберга, награждён орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кёнигсберга». 25 апреля. 100 лет назад родился Александр Яковлевич Унтилов (25.04.1919–07.03.2019). Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Украины», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Почётный гражданин города Калуги, почти 10 лет возглавлял Калужский городской совет ветеранов войны и труда.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!