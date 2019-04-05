150 грамот и 76 медалей: чем живёт лучший ученик Калуги

Эта «История успеха» несколько необычная. Потому что её герой не умудрённый опытом, состоявшийся в своей профессии взрослый человек, а… 17-летний школьник — ученик 11-го класса лицея № 48 Иван БЕЛОУСОВ. Недавно он стал победителем городского проекта «Ученик года». Пообщавшись с Иваном, мы убедились, что эта победа абсолютно неслучайная.

Он хорошо учится (но при этом не сухарь и не ботаник), эрудирован, любознателен, имеет разносторонние интересы: спорт, танцы, живопись, авиамоделирование, из школьных дисциплин — география, история, физика. Несмотря на юный возраст, обладает ценным качеством — умением адекватно оценивать свои способности и в соответствии с ними верно расставлять приоритеты.

Мы подробно расспросили Ивана о его планах на будущее, о том, как он готовится к экзаменам и что будет делать, если вдруг не поступит в вуз.

Победа или участие — что важнее?

— На самом деле я очень ленивый, — огорошивает меня Иван с порога. — Прокрастинация постоянно заставляет меня делать дела чуть хуже, чем я могу. Даже портфолио для участия в конкурсе я оформил чуть ли не в последний день. До 4 утра печатал грамоты, свидетельства.

— Их так много, что понадобилось столько времени?

— Больше 150 точно.

— Какая из них самая памятная?

— Наверное, первая. Её я получил, когда мне было лет 6, за 2-е место в соревнованиях по авиамоделированию. Следующие грамоты и медали появились, когда я пошёл на борьбу. Затем стал заниматься бальными танцами. Много грамот у меня за активное участие в жизни школы, в различных спартакиадах, олимпиадах. Так постепенно набралась целая коллекция. Медалей примерно 76.

— Когда появилось желание побеждать?

— Ещё в детстве. Когда был маленький, моими любимыми игрушками были медали старшего брата. Он занимался борьбой, самбо, дзюдо. Я всегда хотел, чтобы у меня были такие же медали. Может быть, это и послужило мотивацией к победам. Хотя сейчас я понимаю, что сражаться надо не за награды, а за знания и мастерство.

— На победу в конкурсе «Ученик года» рассчитывали?

— Нет смысла участвовать в соревнованиях, если не веришь в свою победу.

— А как же «Главное не победа, главное — участие»?

— Это если ты новичок и нужно приобрести опыт. Тогда в первую очередь важно участие. Но главная цель соревнований — всё-таки победа. Когда идёшь в бой, нельзя думать об отступлении. Нужно идти и побеждать.

— Вы, наверное, отличник?

— Нет, но учусь хорошо. Класса до 8-го я действительно мечтал быть отличником, но так получилось, что с самого начала я постоянно что-то недоделывал, оставлял на потом, в итоге — минус балл. Сейчас пятёрки меня особо не интересуют. Я понял, что учиться надо не ради оценок, а потому что тебе это нравится и чтобы получать знания.

Военный лётчик, актёр, разведчик

— Какие предметы в школе самые любимые?

— География, история, физика. Правда, ими я занимаюсь сейчас не очень плотно, так как делаю упор на те дисциплины, которые мне нужны для поступления. Поступать собираюсь в театральное. Вообще, сначала мечтал стать военным лётчиком и даже пошёл после 9-го в физико-математический профильный класс. Проучился там полгода и передумал. Ещё была мечта — стать разведчиком, хотел поступать в Академию ФСБ. В 10-м классе серьёзно думал о профессии дипломата. Но у меня не очень хороший английский. Я попытался наверстать упущенные знания, но потом понял, что за 11-й класс не дотяну их до нужного уровня. Хотя цель выучить язык осталась. Задумался о том, к чему ещё у меня лежит душа. Понял, что мне интересна профессия актёра.

Несколько лет Иван успешно занимался бальными танцами.

— Как отреагировали родители? Не посоветовали выбрать профессию более прибыльную и стабильную?

— Нет! Мне в моих родителях нравится то, что они всегда дают мне свободу действий. Конечно, они направляют меня в нужное русло, но окончательное решение всегда за мной. Они говорят: «Решай сам. Это твоё будущее».

— Как готовитесь к поступлению?

— В сентябре я поступил на подготовительные курсы при Московском Художественном академическом театре (МХАТ). Конкурс был — 10 человек на место. Занятия проходят по субботам и воскресеньям. Учиться очень нравится.

— К экзаменам по общеобразовательным предметам готовитесь с репетиторами или самостоятельно?

— По тем предметам, которые мне нужны для поступ­ления: истории, литературе, обществознанию, — у меня репетиторов нет. Есть репетитор по математике — ещё с тех пор, как учился в профильном классе, хотя для поступления она не нужна. Но она необходима мне, чтобы поддерживать мозг в подвижном состоянии. Поэтому репетитора по математике я оставил. Ещё занимался с репетитором по английскому, но, после того как отказался от идеи учиться на дипломата, перестал, чтобы сэкономить время и продуктивнее готовиться по тем предметам, которые нужны для поступления. Я считаю, что подготовиться к экзаменам можно и самому. Всё зависит от силы воли и мотивации.

Три года Белоусов несёт службу на Посту № 1.

ЕГЭ-мандраж

— Волнуетесь перед сдачей выпускных экзаменов?

— До Нового года у меня и у моих одноклассников был мандраж, а потом все, наверное, перегорели. В последнее время отношусь к этому так: «Как будет, так будет — полагаюсь на судьбу. Я всё-таки готовлюсь».

— Сложно учиться в 10-м–11-м? Если бы вы были министром образования, что изменили бы в организации учебного процесса в старших классах?

— И я, и мои друзья мечтаем учиться по индивидуальным планам: чтобы самим выбирать себе предметы для обучения. Я, кстати, слышал, что в некоторых школах такое уже есть.

Например, в 36-м лицее. В 10-х–11-х классах главный интерес — поступить в выбранный вуз. Есть предметы, которые сейчас просто мешают. Нам некогда учить их. Вместо того чтобы тратить время на то, что не нужно, я бы лучше немного отдохнул или пообщался с друзьями. Сейчас времени на это вообще нет.

Ещё хотелось бы, чтобы по­явилась какая-то новая система мотивации для изучения тех или иных предметов в старших классах. Но это должны быть не оценки. Они только в начальной школе являются сильным мотиватором, а к старшим классам теряют такое значение. Без правильного мотиватора бывает тяжело собраться, чтобы подготовиться к экзаменам.

Я, например, класса до ­10-го не понимал, зачем учу математику. А для чего мне учить то, что я не понимаю? Только потом осознал, что она помогает структурировать мысли, развивает логическое мышление. Нужно как-то заинтересовывать нас, чтобы мы не зубрили предметы, а сами изучали их. Так знания усваиваются быстрее. И результат на экзамене лучше.

Вдохновляющие люди

— Но в целом учиться в школе мне нравится. Мне очень повезло с учителями. Например, Владимир Вячеславович Курков, он ведёт у нас историю, причём делает это в очень увлекательной форме. Он очень харизматичный и корректный. Не помню ни одного случая, чтобы Владимир Вячеславович повысил на нас голос. Эмилия Марковна Ивкина — она у меня ничего не ведёт, но постоянно с нами работает как завуч. Эмилия Марковна относится к нам с большим уважением, общается с нами на равных. Это тот человек, который всегда выслушает, поймёт и поможет. Общаться с ней очень легко.

Любовь к физике мне привила Ирина Вячеславовна Казначеева. Она преподаёт свой предмет очень просто, доступно и интересно. Благодаря урокам Алисы Вяче­славовны Ломовой — учителя русского языка и литературы — я успешно написал сочинение-эссе на конкурсе «Ученик года». Ещё отмечу Артёма Владимировича Ковалёва, преподавателя истории. Он увлёк меня игрой «Что? Где? Когда?», которая научила мыслить нестандартно и быстро. А ещё Артём Владимирович привил очень правильную модель мышления, которая заключается в том, чтобы никогда не думать категорично, а иметь несколько точек зрения на одну и ту же ситуацию.

— Это те люди, которые вас вдохновляют и служат некими ориентирами?

— Да, но в первую очередь это, конечно, мои родители. Мама с папой всегда принимали участие в моей жизни, но при этом не заставляли что-то делать, давали мне свободу выбора. Папа привил любовь к спорту. С самого детства он учил меня подтягиваться, отжиматься. Своим примером подтолкнул к тому, чтобы я стал заниматься борьбой. Мама развивала меня творчески: она всё время рисовала со мной, лепила, читала. Благодаря маме я увлёкся живописью.

«Безвыходных ситуаций не бывает»

В самом финале нашей беседы задаю Ивану провокационный вопрос: что он будет делать, если вдруг не поступит в вуз. Он по-мужски спокойно отвечает:

— Значит, пойду в армию. Ничего страшного. Я бы хотел служить во флоте. Морская стихия меня привлекает. Когда в прошлом году ездил в «Артек», был в морском отряде.

— Вы так спокойно об этом рассуждаете. То есть «отмазывать» вас от армии родители не станут?

— Нет! Отец мне сказал: «Ты будешь служить!» Да я и сам не хочу «отмазываться». А вообще, нужно действовать по обстоятельствам. Если всё получится — хорошо. Если нет — что-нибудь придумаем. Безвыходных ситуаций не бывает. Со мной на курсах учатся ребята, которые не поступили ни с первого, ни со второго раза. Но они не сдаются.

Немного помолчав, Иван добавляет:

— А ещё можно попробовать стать предпринимателем.

— И чем хотели бы заниматься?

— Мне очень нравятся галстуки. Особенно — как любителю игры «Что? Где? Когда?» — бабочки. Для меня это лучший подарок. В моей коллекции сейчас больше 20 галстуков. Вполне возможно, было бы неплохо открыть своё дело по производству галстуков ручной работы.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.