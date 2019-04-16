Калужан просят помочь приюту для бездомных животных

В субботу, 20 апреля, с 11:00 до 16:00 в Калуге у кинотеатра «Центральный» пройдёт благотворительная акция по сбору пожертвований для подопечных приюта «Верные друзья».

Организаторы просят неравнодушных горожан принести сухой корм, консервы, пеленки, одеяла и постельное белье на подстилки, игрушки, медикаменты, моющие средства, хозяйственный инвентарь, средства обработки от клещей. Также можно помочь финансово, приобретая сувениры приюта.

Уважаемые читатели, а вы занимаетесь благотворительностью? Расскажите в комментариях!