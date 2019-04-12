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Дмитрий Хабаров рассказал в Калуге о Тутаеве и работе Дедом Морозом

12.04.2019 21:30 0 234 Даниил Марченко, Фото из архива Дмитрия ХАБАРОВА.
Дмитрий Хабаров рассказал в Калуге о Тутаеве и работе Дедом Морозом

В Калугу приехал Дмитрий Хабаров — человек с интересным  мировоззрением и кипучим интересом к жизни.

О Тутаеве

— Тутаев — небольшой городок в Ярославской области со 100-тысячным населением. Он был основан в 1238 году и до революции назывался Романов-Борисоглебск. Правда, дата, очевидно, неточная. Ярославские краеведы любят преуменьшать возраст Тутаева, а местные с ними постоянно спорят. По легенде, город основали монахи, ­бежавшие от монгольского нашествия. Они срубили церковь в честь Бориса и Глеба, а через какое-то время здесь проезжал князь Роман Угличский и восхитился видом. Так город стал называться Романов-Борисоглебск, а Тутаевом он стал уже после 1917 года — в честь некоего красноармейца. Тутаевцы любят говорить, что в мире есть 3  города на 7 холмах — Рим, Москва и Тутаев. Наши пейзажи любил писать Кустодиев, которого здесь считают своим.

О переезде

— Папа у меня москвич, а мама — из Тутаева. И в Тутаеве я всегда проводил каникулы, там куча родственников. Мне  всегда хотелось жить в таком спокойном месте, поэтому в 2012 году я и переехал сюда.

Мой переезд в Тутаев люди воспринимают либо как форму дауншифтинга, либо как личную неудачу. Дело в том, что в Москве я закончил политологическое отделение философского факультета МГУ. Но ближе к концу учебы меня так начало воротить от политологии, что перед госами я вместо подготовки начал читать двухтомник по истории боевых искусств и в итоге получил тройку. ­Идти в аспирантуру по своей специальности мне не хотелось, а с другими кафедрами как-то не срослось.

На самом деле каждый год МГУ заканчивает множество студентов, и где они потом только не живут и где только не работают: кто-то танцует, кто-то бегает с камерой в качестве оператора, кто-то открыл свой магазин. Поэтому я в этом ничего необычного не вижу.

Об интересе к религиоведению

— Семья у меня совершенно не религиозна, отец был идейным коммунистом. Я в детстве тоже думал: сейчас разберемся с религией и построим коммунизм. Пару раз пробирался в храм, а потом меня научили, что можно сделать вид, как будто ты просто зашел попить воды, чтобы никто не мог придраться. И меня заинтересовала эта странная атмосфера в церкви, но тогда я еще был уверен, что это «заблудшие ­души», которых нужно спасать. Потом я начал читать соответствующую литературу, дома у нас были «Сумерки богов» с текстами Фрейда и Ницше, журнал ­«Наука». Еще в детстве мне очень понравилась книга Прошина «Черное воинство». Она написана с атеистических позиций и громит монашество как  сборище фанатиков, но при чтении подспудно возникала мысль: а что-то в них есть. Я и на своей кафедре политологии, по сути, занимался больше вещами, смежными с религиоведением. А потом и сам пришел к одному из ответвлений православия — ­альтернативному.

О многочисленных работах

— Мне всегда было интересно ставить над собой своеобразные эксперименты, поэтому я сменил множество самых разных работ. После университета пошел на госслужбу, был специалистом 2-й категории в районной управе. Это  социальная сфера: мы  ходили с комиссией по домам алкашей и малоимущих, составляли бумаги. Мне все очень быстро надоело. Потом продолжил учебу в Институте психоанализа, параллельно работая старшим лаборантом в МГУ (институт психоанализа арендовал здесь помещение). Тогда мне было очень интересно приобщиться к этому государству в государстве. В то время я увлекался Юнгом и как-то засел в библиотеке на месяц, но, прочитав кучу книг, решил для себя, что  религия честнее.

Примерно тогда же у меня начались проблемы с коленями, стало больно ходить, и я решил совместить работу и лечение и устроился преподавателем лечебной гимнастики в один из санаториев. Поскольку у меня не было медицинского образования, я фактически работал физоргом, преподавал китайскую гимнастику, но, по сути, это была ЛФК.

Когда и это дело мне надоело, удалось устроиться преподавателем в МИСиС. Это была очень интересная работа, мне нравилось обсуждать книги со студентами. Но моей зарплаты хватало ровно на проезд, сигареты и буфет.

Был еще один заход в госслужбу, но тогда окончательно для себя понял, что никакой я не чиновник, от этой ­работы хотелось выть. Удалось даже поработать бухгалтером, это мое первое среднее специальное образование. Тоже ­неплохая работа: обычно я быстро справлялся с основными обязанностями и просто читал книжки.

Уже в Тутаеве я работал в местной газете корреспондентом, потом устроился в библиотеку заведующим. А самой любимой стала работа, как  ни смешно прозвучит, Дедом Морозом в музее. Я дедморозил 4 года и так познакомился чуть ли не со всем городом. А сейчас снова в поиске нового интересного занятия.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский объектив» от 5 апреля 2019 года.

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Авторы
Даниил Марченко 
Фото из архива Дмитрия ХАБАРОВА.
Тэги: общество
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