Обзор недели: хроники пикирующего бомбардировщика

В среду, 10 апреля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике ведущий специалист по работе с молодёжью Областного молодёжного центра Евгения Виноградова делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Читатели шлют ссылки: «Смотрите, неординарная новость! Это же бомба!» А какие новости сейчас ординарные? Что из них — не бомба? Живём на ядерном информполигоне. Определённо бомбит. «Бомбит» — это уже такой диагноз. Вот, пожалуйста, краткая информбомбардировка недели.
Президент РФ Владимир Путин одобрил введение 5 новых налогов. В Налоговый кодекс будут переведены несколько неналоговых платежей — экологический, утилизационный, курортный, за пользование автодорогами и сбор с операторов сотовой связи. Эти отчисления и так обязательны, поэтому не увеличат налоговую нагрузку на граждан, повторил президент аргумент первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, инициатора законопроекта. С той маленькой разницей, добавим, что теперь за уклонение от их уплаты будет грозить уголовная ответственность.
А между тем Росстат сообщает: у 80% россиян трудности с покупкой самого необходимого, 35,4% не могут купить вторую пару обуви на сезон. Только-только сменили главу Росстата — и вот опять!
Генпрокурор РФ Юрий Чайка проверит бизнес своего сына — Игоря Чайки. Сакраментального «Я тебя породил…» не дождётесь! Возглавляемый последним экологический оператор «Хартия» за три месяца 2019 года заработал 100 млрд. рублей. Сфера — утилизация отходов в Москве, Подмосковье, Ярославле, Туле. А наивные недоумевают, для чего затеяна мусорная реформа.
Однако у всякого хорошего дела есть и оборотная сторона. Мусорные протесты — не только в нашем Товарково. В северном Архангельске в выходные прошёл масштабный митинг. Масла в огонь накануне подлил губернатор Игорь Орлов. В ответ на данные, что 96% жителей области — против строительства в регионе полигона для столичного мусора, он в особой кастовой манере заявил:
— Ну их на фиг, эти рейтинги. Если я буду ориентироваться на цифры, мне нужно было повеситься 13 мая 2012 года. Черта с два, не дождутся, чтобы я повесился. Я знаю, что я делаю, и я знаю, что прав… а всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем.
Раз общается в таком тоне с избирателями, значит, они того стоят. Впрочем, с суровыми северянами так, возможно, и не стоило бы. В выходные несколько тысяч «шелупони» несанкционированно вышли на площадь в самом центре города. Один из апрельских тезисов: «Губернатора Орлова — в отставку!»
Наконец, прекрасное! «Ямочный ремонт в Калуге делают с инфракрасным излучением» — новость, которая не может не порадовать настоящих ценителей постмодерна. «Инфракрасные лучи прогревают материал настолько сильно, что покрытие получается бесшовным. После укладки асфальта на нём не будет ни бугорков, ни ямок, которые так часто раздражают калужан», — заверяют в горуправе. Ни бугорков, ни ямок, да. А раздражаться — грех!
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе Евгении ВИНОГРАДОВОЙ, ведущему специалисту по работе с молодёжью Областного молодёжного центра.
— С интересом наблюдаю за событиями, которые разворачиваются вокруг выборов на Украине.
Их результаты отчасти были предсказуемы. Мне кажется, украинцы голосовали не столько за Зеленского, сколько против существующего сейчас в стране политического режима. Мне тоже импонирует Зеленский. Надеюсь, что за маской комика скрывается серьёзная и ответственная личность, настоящий патриот Украины, за которым — будущее.
— Внимательно следила и за новостями из Башкирии, где разгорелся скандал вокруг перинатального центра в городе Салавате.
Год назад его сдали в концессию, но надежды на развитие обернулись разрухой. Здание так и не было капитально отремонтировано, новое оборудование в лечебном учреждении не появилось. Докторам приходится работать на устаревшем, которое постоянно выходит из строя. Недавно из роддома в знак протеста уволились 37 врачей. Ситуация печальная, зато лишний раз порадовалась за наши родительные дома.
— Сходила вместе с ребёнком в пёсокафе — осталась в восторге.
Хотелось бы, чтобы таких потрясающих мест в Калуге было не одно-два. Чтобы родители, приводя туда детей, рассказывали им о необходимости относиться к своим питомцам ответственно. Кстати, одна моя коллега на днях вернулась из отпуска, который провела в Испании. В этой стране бездомных кошек и собак нет. Хочется, чтобы и в Калуге было так же.
— На прошлой неделе неожиданно увидела на 3-м маршруте ПАЗик — впервые за несколько лет.
Очень этому обрадовалась. Кольцевое направление в нашем городе весьма востребовано, но ждать троллейбуса иногда приходится подолгу. Поэтому лично мне хотелось бы, чтобы на этом маршруте работал и другой транспорт.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
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