Пропавшая женщина нашлась живой

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге искали 36-летнюю женщину. Она перестала выходить на связь 31 марта, рассказывали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

В понедельник, 8 апреля, стало известно, что калужанка нашлась живой. Она сама вернулась домой, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.