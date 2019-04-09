Пропавшая женщина нашлась живой

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге искали 36-летнюю женщину. Она перестала выходить на связь 31 марта, рассказывали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
В понедельник, 8 апреля, стало известно, что калужанка нашлась живой. Она сама вернулась домой, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
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