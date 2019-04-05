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36-летняя женщина пропала в Калуге

05.04.2019 14:59 0 524 Дмитрий Ивьев
36-летняя женщина пропала в Калуге

В Калуге пропала 36-летняя Елена Касатова. В пятницу об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Её местонахождение неизвестно с 31 марта.

Приметы:

 
  • Рост – 170 см,
  • Русые волосы,
  • Зеленые глаза,
  • Красная куртка,
  • Чёрные штаны.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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