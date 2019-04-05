36-летняя женщина пропала в Калуге

В Калуге пропала 36-летняя Елена Касатова. В пятницу об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Её местонахождение неизвестно с 31 марта.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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