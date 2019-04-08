Фотонастроение: день, когда пришла весна

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки калужанки Светланы Тарасовой - победителя конкурса «Молодые фотографы России 2018».
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Вчера праздновали Благовещенье - радостный день, совсем весенний и по настроению, и по погоде. Бабушка говорила, что аисты всегда прилетают именно в этот день или накануне. Так и есть. Из деревни пришла весточка, что длинноногие парят над домом. В городе их, конечно, не встретить, но можно доехать до окраины, там ближе к весне.
Запахи талой земли и прелых листьев кружат голову, солнце манит людей выйти на улицу и заняться делами. Вот и дождались, можно выдохнуть после зимы. Облака легко бегут к горизонту, хочется за ними - к новому лету, дальним краям, неожиданным встречам и волнительным приключениям.
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