Сирены заревут по всей Калуге

Утром в среду, 10 апреля, по всей Калуге заревут сирены. Главное региональное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в этот день будет проводиться проверка автоматизированной системы оповещения.
Электросирены и выносные акустические устройства будут включать в период с 9:30 до 11:00.
Уважаемые читатели, а вы слышали сирены при предыдущих проверках? Расскажите в комментариях!
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