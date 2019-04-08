Сирены заревут по всей Калуге

Утром в среду, 10 апреля, по всей Калуге заревут сирены. Главное региональное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в этот день будет проводиться проверка автоматизированной системы оповещения.

Электросирены и выносные акустические устройства будут включать в период с 9:30 до 11:00.

Уважаемые читатели, а вы слышали сирены при предыдущих проверках? Расскажите в комментариях!