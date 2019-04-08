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Названы школы и детские сады, спасшие тысячи ёжиков

08.04.2019 09:51 6 1824 Дмитрий Ивьев, Фото: pixabay.com.
Названы школы и детские сады, спасшие тысячи ёжиков

Как мы уже рассказывали, с 29 декабря прошлого года в Калужской области проходила экологическая акция «Батарейку принеси – ежика спаси». Её участниками стали дети из 80 школ и садов.

По массе собранных батареек члены жюри назвали победителей, сообщили на днях в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Среди детских садов победили:

  • 1 место – МДОУ «Детский сад № 8 «Карамелька» г. Боровск,
  • 2 место – МБДОУ № 96 «Снежинка» г. Калуги,
  • 3 место – МБДОУ №51 «Тополек» г. Калуги.

Среди школ:

  • 1 место – МБОУ «СОШ № 45» г. Калуга,
  • 2 место – МБОУ «СОШ № 17» г. Калуга,
  • 3 место – МКОУ «Кондровская СОШ № 1».

Всего общими усилиями участники собрали более 1,7 тонны батареек. Их отправят на переработку.

- Батарейки относятся к опасным отходам и их нельзя утилизировать с общим мусором, кроме того они являются источником ценных вторичных ресурсов, которые являются безвозвратно утраченными при попадании на полигон, - говорят организаторы акции. - Население не задумывается, когда отправляет батарейки и аккумуляторы на свалку с общим мусором. А ведь одна выброшенная пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 кв.м. почвы и до 200 литров воды, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

Уважаемые читатели! А как вы помогаете улучшить экологическую ситуацию? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: pixabay.com.
Тэги: общество животные экология дети
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