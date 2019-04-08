Названы школы и детские сады, спасшие тысячи ёжиков

Как мы уже рассказывали, с 29 декабря прошлого года в Калужской области проходила экологическая акция «Батарейку принеси – ежика спаси». Её участниками стали дети из 80 школ и садов.
По массе собранных батареек члены жюри назвали победителей, сообщили на днях в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Среди детских садов победили:
|
Среди школ:
|
Всего общими усилиями участники собрали более 1,7 тонны батареек. Их отправят на переработку.
- Батарейки относятся к опасным отходам и их нельзя утилизировать с общим мусором, кроме того они являются источником ценных вторичных ресурсов, которые являются безвозвратно утраченными при попадании на полигон, - говорят организаторы акции. - Население не задумывается, когда отправляет батарейки и аккумуляторы на свалку с общим мусором. А ведь одна выброшенная пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 кв.м. почвы и до 200 литров воды, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.
Уважаемые читатели! А как вы помогаете улучшить экологическую ситуацию? Пишите в комментариях!
|
Сирены заревут по всей Калуге 08.04.2019 11:24
Скончался Владимир Раков 08.04.2019 10:31
150 грамот и 76 медалей: чем живёт лучший ученик Калуги 05.04.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: