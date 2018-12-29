Калужане спасут ёжиков, собирая батарейки

В Калужской области 29 декабря стартовала акция министерства природных ресурсов и экологии «Батарейку принеси - ёжика спаси».
В ней могут принять участие учащиеся школ, детских садов региона, их родители, а также педагоги.
- Батарейки относятся к опасным отходам и их нельзя утилизировать с общим мусором, кроме того они являются источником ценных вторичных ресурсов, которые являются безвозвратно утраченными при попадании на полигон, - говорят организаторы акции. - Население не задумывается, когда отправляет батарейки и аккумуляторы на свалку с общим мусором. А ведь одна выброшенная пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 кв.м. почвы и до 200 литров воды, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.
Участникам акции предлагается собирать использованные батарейки в пятилитровые бутылки из-под воды. В марте их нужно будет сдать организаторам. Победителей определят, взвесив «улов».
Чтобы стать официальным участником акции, нужно до 28 февраля оставить заявку на сайте.
Итоги обещают опубликовать 5 апреля.
Уважаемые читатели! А что вы делаете с использованными батарейками? Знаете ли о специальных контейнерах, установленных в Калуге?Расскажите в комментариях!
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