Как отправиться на лекцию о любимом писателе и попасть в параллельную Вселенную

Наш корреспондент отправился на лекцию о любимом писателе и неожиданно попал в параллельную Вселенную.
Вечером 26 марта я пришел в центр «Достояние» послушать заявленную лекцию о романе Джеймса Джойса «Улисс». В фойе было шумно, туда-сюда носились разновозрастные дети, а из-за двери с табличкой «Конференц-зал» (я впервые увидел это слово написанным под стилизованный древнерусский шрифт) доносилась бравурная музычка.
Театр начинается с вешалки
Мужчина на вахте жестом призвал меня надеть бахилы. Представить, что здесь кто-то будет рассказывать о великом романе Джойса, мог бы разве что Сэмюэл Беккет. Узнать, в каком конкретно помещении пройдет лекция, также было нелегко — вахтер оказался не в теме, а в объявлении об этом ни слова. В итоге выяснилось, что нужно идти в музей на первом этаже.
Начало затягивалось, а в качестве слушателей пришли лишь две седовласые тетушки — не то местные сотрудницы, не то фанатки любых заумных лекций. Когда в музей нас все же запустили, все оказалось еще более странным.
Музей оказался порталом
Забыл сказать, что «Достояние» — это духовно-просветительский центр при Никитском храме, так что в музее я увидел иконы, православные книги, какие-то церковные облачения и даже колокола. Послушать об «Улиссе» в подобном антураже казалось делом интригующим.
Наконец появился организатор — одетый в черное парень с волосами, собранными в хвост. Он напоминал то ли металлиста, то ли семинариста.
— Как вы думаете, откуда я, учитель, мог приехать к вам, на свою вторую работу, во время школьных каникул? — обратился он к тетушкам. — Конечно, с педсовета, на котором я сидел с 12:30.
Дальше события развивались следующим образом: парень сообщил, что сейчас будет лекция Ольги Пановой, доцента кафедры истории зарубежной литературы МГУ, включил висевший на стене экран и ушел. С экрана дама начала рассказывать… нет, не о Джойсе, а о Гертруде Стайн и Уильяме Фолкнере.
Тетушки сели за стол, достали тетрадки и ручки и принялись прилежно делать какие-то пометки. Время от времени в музей заходил странного вида дедушка, хотя на самом деле, конечно, наиболее выбивающимся из контекста персонажем в здании был я.
«Изысканный труп» и другие забавы
Повествование лектора как-то незаметно перешло от американского модернизма к европейскому авангарду, зазвучали имена Маринетти, Бретона, Тцара. Ощущение сна наяву не покидало ни на минуту: в стенах православного музея доцент МГУ рассказывает с экрана о сюрреалистической игре «Изысканный труп» двум что-то молча записывающим в тетрадки дамам.
Когда время лекции истекло, парень с хвостом вернулся и пообещал, что в следующий раз будет обещанный Джойс. На выходе вахтер поинтересовался, как мне лекция, я сказал что-то на автомате, хотя по-настоящему ответить на этот вопрос не могу до сих пор. И вряд ли когда-нибудь смогу в принципе.
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