Обзор недели: конец эпохи неприкасаемых

02.04.2019 21:30 188 Фото: правительство РФ.

В среду, 3 апреля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике руководитель мастерской керамики Инновационного культурного центра Калуги Карина Саитова делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: На прошлой неделе особенно отличились силовики: два эффектных задержания — бывшего федерального министра и бывшего полпреда президента. Вменяются экономические преступления. А кто тут без греха, как говорится.

О масштабах личности бывшего министра Михаила Абызова (на фото вверху) свидетельствует хотя бы тот факт, что среди его поручителей — бывший глава Администрации Президента РФ Александр Волошин, бывший пресс-секретарь главы Правительства РФ Наталья Тимакова, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, всегда настоящий Анатолий Чубайс и даже прекрасная Чулпан Хаматова. И это не всё. Внести миллиард рублей залога ради освобождения Абызова из-под ареста предложил советник главы «Роснефти» и друга президента Игоря Сечина Роман Троценко. Однако ни сто друзей, ни сто рублей (а их у Абызова сильно больше) помочь пока не в силах.

— Абызову предъявлено очень серьёзное обвинение, это свидетельствует о том, что в России идёт реальная борьба с коррупцией, неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали, — прокомментировала событие глава СФ Валентина Матвиенко.

А ведь неприкасаемые есть даже в местах лишения свободы! На политическом небосклоне страны их, получается, не стало.

Валентина Ивановна знает, что говорит. Реальная борьба сейчас, действительно, идёт. Но не банальная — добра со злом, а эксклюзивная — добра с добром! Борьба кланов уважаемых элит. Холопам — готовить чубы!

Второй арестант, Виктор Ишаев, — тоже тяжеловес. Проработал 18 лет губернатором Хабаровского края, 4 года — дальневосточным полпредом президента, а затем ещё и федеральным министром по развитию Сибири и Дальнего Востока успел побывать. Ничего не помогло. Беда просто.

И несколько новостей калибром помельче. В Минтруда считают, что россиянам переплачивают пенсии. И собираются эту ситуацию исправить: готовят такие поправки в пенсионное законодательство, чтобы ни одной лишней копейки никому случайно не перепало.

Белгородской чиновнице Людмиле Грековой, выбравшей для присяги нового мэра музыку из «Звёздных войн», пришлось уволиться:

– Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать её более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели, — прокомментировала она свою скоропостижную отставку.

В Калининграде местный архиепископ РПЦ МП Серафим потребовал от губернатора убрать с улиц города фигурки домовых, которые — страшное дело — задают «тенденцию к популяризации идей неоязычества и примитивного национализма».

На таком новостном фоне не остаётся ничего, кроме как закончить цитированием самого концептуального, на мой вкус, заголовка недели: «Попавшего в Московский орнитарий попугая-неврастеника будут лечить антидепрессантами».

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Карине САИТОВОЙ — руководителю мастерской керамики Инновационного культурного центра Калуги. — Две недели провела в Москве, где побывала на нескольких интересных выставках и театральных постановках.

В Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина посетила выставку работ художников лондонской школы — Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда. Я мечтала об этом, потому что с творчеством Фрейда и Бэкона была мало знакома. Попутно открыла для себя ещё несколько новых имён. Побывала в музее современного искусства «Гараж» на выставке работ современного пакистанского художника Рашида Араина и на экспозиции российского художника Павла Папперштейна. А ещё мне посчастливилось посетить выставку Фриды Кало и Диего Риверы в Манеже.

— Понравился спектакль «Чайка на Хит­ровке», который идёт в КЦ «Хитровка». Это современная обработка пьесы Чехова.

Кроме того, посмотрела спектакль «Барабаны в ночи» по Б. Брехту, поставленный моим любимым режиссёром Юрием Бутусовым. Поразил спектакль-перформанс Анны Гарафеевой «Камилла» о жизни Камиллы Клодель, подруги французского скульптора Огюста Родена. В этом сезоне он выдвинут на премию «Золотая маска» в пяти номинациях.

— Исполнилась моя мечта отметить день рождения (он был в феврале) в Стамбуле, в Музее современного искусства.

Во всех своих поездках стараюсь посещать в первую очередь именно музеи современного искусства. Вообще, путешествовать очень люблю. В апреле планируем с дочкой отправиться в Калининград. Потом собираемся с подругой в Италию, где хотим за 5 дней посетить 7 городов. Очень интересно совершать такие поездки и потом привносить что-то новое в калужскую жизнь

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

4 апреля. 170 лет назад (1849) была открыта Сберегательная касса при Калужском приказе общественного призрения. Это первая сберкасса в Калуге («Кредит братьев Раковых Михаила и Петра»). Начинают открываться ссудные и сберегательные кассы, кредитные товарищества, земские и волостные кассы, отдельные «Общества сбережения».



170 лет назад (1849) была открыта Сберегательная касса при Калужском приказе общественного призрения. Это первая сберкасса в Калуге («Кредит братьев Раковых Михаила и Петра»). Начинают открываться ссудные и сберегательные кассы, кредитные товарищества, земские и волостные кассы, отдельные «Общества сбережения». 5 апреля. 95 лет назад в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района родился Борис Дмитриевич Романов (5.04.1924–07.08.1980). ­Герой Советского Союза (28.08.1944). Кроме того, артиллерист Романов за мужество и героизм в борьбе с немецкими захватчиками был награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда». После увольнения в запас, с 1962 года жил в Калуге. Здесь же умер и похоронен.



95 лет назад в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района родился Борис Дмитриевич Романов (5.04.1924–07.08.1980). ­Герой Советского Союза (28.08.1944). Кроме того, артиллерист Романов за мужество и героизм в борьбе с немецкими захватчиками был награждён орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда». После увольнения в запас, с 1962 года жил в Калуге. Здесь же умер и похоронен. 5 апреля. 40 лет назад (1979) Государственному музею истории космонавтики им. К.Э. Циолковского вручён орден Трудового Красного Знамени. Музей был открыт 3 октября 1967 года, а первый камень в фундамент будущего здания 13 июня 1961 года заложил первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин.



40 лет назад (1979) Государственному музею истории космонавтики им. К.Э. Циолковского вручён орден Трудового Красного Знамени. Музей был открыт 3 октября 1967 года, а первый камень в фундамент будущего здания 13 июня 1961 года заложил первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. 11 апреля. 165 лет назад родилась Мария Гавриловна Савина (11.04(30.03).1854–21(8).09.1915). Актриса русской драматической труппы Императорских театров. В Калугу приехала, выйдя замуж за провинциального актёра Савина. Играла спектакли в Калужском театре, её репертуар был богат и разнообразен. В 1899 году была удостоена звания заслуженной артистки Императорских театров. В том же году Мария Савина «давала представления в Берлине, где имела выдающийся успех».

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!