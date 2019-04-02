Обзор недели: конец эпохи неприкасаемых

В среду, 3 апреля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей Зайцев рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике руководитель мастерской керамики Инновационного культурного центра Калуги Карина Саитова делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
На прошлой неделе особенно отличились силовики: два эффектных задержания — бывшего федерального министра и бывшего полпреда президента. Вменяются экономические преступления. А кто тут без греха, как говорится.
О масштабах личности бывшего министра Михаила Абызова (на фото вверху) свидетельствует хотя бы тот факт, что среди его поручителей — бывший глава Администрации Президента РФ Александр Волошин, бывший пресс-секретарь главы Правительства РФ Наталья Тимакова, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, всегда настоящий Анатолий Чубайс и даже прекрасная Чулпан Хаматова. И это не всё. Внести миллиард рублей залога ради освобождения Абызова из-под ареста предложил советник главы «Роснефти» и друга президента Игоря Сечина Роман Троценко. Однако ни сто друзей, ни сто рублей (а их у Абызова сильно больше) помочь пока не в силах.
— Абызову предъявлено очень серьёзное обвинение, это свидетельствует о том, что в России идёт реальная борьба с коррупцией, неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали, — прокомментировала событие глава СФ Валентина Матвиенко.
А ведь неприкасаемые есть даже в местах лишения свободы! На политическом небосклоне страны их, получается, не стало.
Валентина Ивановна знает, что говорит. Реальная борьба сейчас, действительно, идёт. Но не банальная — добра со злом, а эксклюзивная — добра с добром! Борьба кланов уважаемых элит. Холопам — готовить чубы!
Второй арестант, Виктор Ишаев, — тоже тяжеловес. Проработал 18 лет губернатором Хабаровского края, 4 года — дальневосточным полпредом президента, а затем ещё и федеральным министром по развитию Сибири и Дальнего Востока успел побывать. Ничего не помогло. Беда просто.
И несколько новостей калибром помельче. В Минтруда считают, что россиянам переплачивают пенсии. И собираются эту ситуацию исправить: готовят такие поправки в пенсионное законодательство, чтобы ни одной лишней копейки никому случайно не перепало.
Белгородской чиновнице Людмиле Грековой, выбравшей для присяги нового мэра музыку из «Звёздных войн», пришлось уволиться:
– Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать её более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели, — прокомментировала она свою скоропостижную отставку.
В Калининграде местный архиепископ РПЦ МП Серафим потребовал от губернатора убрать с улиц города фигурки домовых, которые — страшное дело — задают «тенденцию к популяризации идей неоязычества и примитивного национализма».
На таком новостном фоне не остаётся ничего, кроме как закончить цитированием самого концептуального, на мой вкус, заголовка недели: «Попавшего в Московский орнитарий попугая-неврастеника будут лечить антидепрессантами».
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе Карине САИТОВОЙ — руководителю мастерской керамики Инновационного культурного центра Калуги.
— Две недели провела в Москве, где побывала на нескольких интересных выставках и театральных постановках.
В Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина посетила выставку работ художников лондонской школы — Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда. Я мечтала об этом, потому что с творчеством Фрейда и Бэкона была мало знакома. Попутно открыла для себя ещё несколько новых имён. Побывала в музее современного искусства «Гараж» на выставке работ современного пакистанского художника Рашида Араина и на экспозиции российского художника Павла Папперштейна. А ещё мне посчастливилось посетить выставку Фриды Кало и Диего Риверы в Манеже.
— Понравился спектакль «Чайка на Хитровке», который идёт в КЦ «Хитровка». Это современная обработка пьесы Чехова.
Кроме того, посмотрела спектакль «Барабаны в ночи» по Б. Брехту, поставленный моим любимым режиссёром Юрием Бутусовым. Поразил спектакль-перформанс Анны Гарафеевой «Камилла» о жизни Камиллы Клодель, подруги французского скульптора Огюста Родена. В этом сезоне он выдвинут на премию «Золотая маска» в пяти номинациях.
— Исполнилась моя мечта отметить день рождения (он был в феврале) в Стамбуле, в Музее современного искусства.
Во всех своих поездках стараюсь посещать в первую очередь именно музеи современного искусства. Вообще, путешествовать очень люблю. В апреле планируем с дочкой отправиться в Калининград. Потом собираемся с подругой в Италию, где хотим за 5 дней посетить 7 городов. Очень интересно совершать такие поездки и потом привносить что-то новое в калужскую жизнь
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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