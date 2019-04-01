На месте снесённого дома на Королёва построят торговый центр

На недавнем градостроительном совете рассмотрели проект планировки и межевания территории в районе пересечения улиц Королёва и Циолковского в Калуге.

Напомним, что раньше там находился жилой дом, который в конце прошлого года снесли.

Как оказалось, собственник изначально планировал на этом месте построить шестиэтажный дом. Однако в этой городской зоне есть ограничения по высотности.

- Правообладатель не может реализовать предложения, которые были в проекте, - рассказала проектировщик Елена КЛИНКОВА.

В итоге в этом месте решили возвести торговый центр с тремя наземными и одним подземным этажами и парковкой на 22 места.

Один из присутствующих архитекторов отметил, что торговых площадей в Калуге хоть отбавляй.

- Неоднократно встречались с жителями района, они рады, что здесь не будет высотной стройки, - взял слово собственник участка.

- Архитектура достаточно современная, - отметил архитектор Александр ФОКИН.

- То, что третий этаж сделан стеклянным, это хорошо, - отмечали присутствующие.

- Памятник не видно будет, - сказала член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила ПАУТОВА.

Напомним, что по соседству с этим участком находится скульптура «Циолковский и Королев».

В итоге члены градсовета поручили собственнику и проектировщику в следующий раз показать, как торговый центр в целом будет смотреться на этой улочке.

Уважаемые читатели! А как вы оцениваете подобный проект? Пишите в комментариях!