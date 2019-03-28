Известный актёр Бурковский рассказал о хитроумной стратегии Ивана III

На днях на телеканале «Звезда» вышел очередной выпуск программы «Не факт», посвященный Стоянию на Угре.
Ведущий программы - известный актёр и бывший квэнщик Андрей Бурковский. Он рассказал о хитроумной стратегии Ивана III, памятник которому установлен на Старом Торге в Калуге, о союзном договоре Москвы и Крымского ханства и о том, почему Стояние на Угре ознаменовало конец 240-летнего Ордынского ига.
Отметим, что при съемках выпуска Андрей Бурковский побывал на диораме, созданной художником Павлом Рыженко в селе Льва Толстое, и использовал видеоряд с реконструкций Стояния на Угре.
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