В Обнинске собаки учат детей читать

В Обнинске недавно запустили необычный проект «Радость чтения». Это цикл встреч детей с собакой-терапевтом.

- Детям нужно, чтобы их кто-то слушал, когда они учатся читать, - рассказывают организаторы проекта. - Собаки являются лучшими слушателями, так как они не подсказывают и не проговаривают с ребенком слова, в отличие от взрослых. Ребёнок раскрепощается, перестает волноваться и учится читать намного быстрее и успешнее.

Для этих целей были специально отобраны бывшие подопечные приюта для собак «Новый ковчег». Сейчас у этих животных уже есть семья.

- Собаки прошли обучение, получили медицинское обследование и официально стали собаками-терапевтами, теперь будут читать вместе с нашими детками книги, - подчёркивают организаторы.

Эксперимент только начинается. Но уже сейчас понятно, что дети с удовольствием читают книги собакам.

- Детей от книг было просто не оторвать! – говорят участники встречи.