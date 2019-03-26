Коллизия недели: уйти, чтобы остаться, или остаться, чтобы уйти

В среду, 27 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике чемпионка России по фехтованию, тренер Анна ЧЕГОДАЕВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Начнём со знаковой внешнеполитической новости — читается она как внутренняя, как блестяще разыгранная для нас генеральная репетиция. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев красиво «ушёл». Перестал быть первым лицом по протоколу, фактически же им и остался. Сохранил посты главы СБ, председателя правящей партии и т.д.

Назарбаев там — главная скрепа. Не только наличная, но и скрепа эпох. Ещё с нашими Горбачёвым и Ельциным в Политбюро ЦК КПСС заседал! Последний первый секретарь Компартии Казахской ССР и первый президент независимой Казахской Республики. 30 лет у власти. Альфа и омега почти. Ёлбасы, одним словом.

Астанайский митрополит РПЦ МП Александр (гражданин РФ, между прочим!) отметился по сему поводу проникновенным спичем. Возблагодарил «Отца казахстанского народа» и «Лидера нации» за духовное возрождение страны и воспел его «Жертвенное служение» (уж не о Христе ли тут речь?!). «Пусть всегда по его мудрому слову парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями — мирным исламом и православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана». Поэт же! Митрополит Акын!

Протокольный глава Казахстана, едва принеся присягу, сразу начал радикальные реформы. Партия и народ в едином порыве поддержали. Решено переименовать Астану в Нурсултан, поставить в новоимённой столице памятник живому лидеру нации, назвать в его честь центральные улицы городов… Нашим ёрникам только и остаётся что тривиально язвить: «Город Владимир в России уже есть. Перенести столицу туда?»

На внутриполитическом небосклоне — новый губернаторопад. Минус пять звёзд в течение недели. Калмыкия, Алтай, Челябинская, Оренбургская и Мурманская области управляются теперь готовящимися к выборам врио. А выборы обещают быть с сюрпризами. На маленькой репетиции в Иркутской области — выборах мэра Усть-Илимска — кандидата от «Единой России», маститого по местным меркам спикера Гордумы, победила 28-летняя симпатичная домохозяйка. А ещё говорят: «Если не он, то кто?» Да кто угодно, получается — лишь бы не он!

На таком фоне чистка «боярских» рядов неизбежна. Рецепт прописал президент: слетающие с уст чиновников ляпы — сигнал, что человек к работе уже не готов. Сказано — сделано. «Единая Россия» исключила из партии, а Облдума Волгограда лишила депутатских полномочий героя нашего позапрошлого обзора Гасана Набиева, ляпнувшего, что пенсию в 8–9 тысяч получают только алкаши и тунеядцы. И что, его пример — другим наука? Ничего подобного! На днях депутат Госдумы Александр Максимов ляпнул, что чиновники имеют право на роскошь за счет бюджета, потому что они «умные и неординарные», а народ им просто завидует. Про другие свежие сановные ляпы уж промолчу: объём колонки не позволяет.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе чемпионке России по фехтованию, тренеру Анне ЧЕГОДАЕВОЙ. — Безумно жаль ушедших Марлена Хуциева и Юлию Началову. С творчеством Юлии я мало знакома. Но очень печально, что не стало молодой женщины, мамы. — Подошли к финалу съёмки сериала «Благие знамения».

Его показ начнётся в мае. Фильм снят по одноимённому роману известного английского писателя Терри Пратчетта, написанному им в соавторстве с американским писателем Нилом Гейманом, автором книги «Звёздная пыль». В 2007 году по ней был снят чудесный фильм. Сериал «Благие знамения» затрагивает религиозную тему: ангел и демон спускаются на землю, чтобы предотвратить Апокалипсис. Я читала роман, слушала аудиоверсию этой книги — совершенно замечательную, — поэтому премьеры сериала жду с нетерпением.

— Вместе с многочисленными поклонниками «Игры престолов» жду восьмого, заключительного, сезона сериала.

Его показ начнётся 14 апреля. Интересно посмотреть, чем же всё-таки закончится эта сага.

— Готовлю свою ученицу к её первым выездным соревнованиям, которые состоятся в конце марта в Суздале.

Волнуемся обе: и я, и она. Девочка начала заниматься у меня с нуля. Конечно, хочется, чтобы она выступила достойно. Переживаю также за своих коллег, которые на прошлой неделе уехали на турниры в Москву, Казань и Дзержинск Нижегородской области. Очень хочется, чтобы представители нашей школы фехтования выступили хорошо на всероссийском уровне.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

27 марта. 105 лет назад (1914) в Калуге прошла первая публичная лекция Константина Эдуардовича Циолковского, организованная Калужским обществом изучения природы местного края.



105 лет назад (1914) в Калуге прошла первая публичная лекция Константина Эдуардовича Циолковского, организованная Калужским обществом изучения природы местного края. 28 марта. 10 лет назад (28 марта 2009) в Калуге по ул. Ленина, д. 69, была открыта мемориальная доска к 90-летию Павла Тимофеевича Перминова (28.01.1918–28.03.1984). Заслуженный архитектор России, главный архитектор города Калуги в 1964–1984 гг. Он был одним из создателей известных исторических памятников: 600-летию Калуги, памятник боевой славы русского оружия «Пушки» (Калуга), памятник медицинским работникам — участникам Великой Отечественной войны (Калуга), памятник погибшим в Великой Отечественной войне (Малоярославец). Похоронен на Пятницком кладбище.



10 лет назад (28 марта 2009) в Калуге по ул. Ленина, д. 69, была открыта мемориальная доска к 90-летию Павла Тимофеевича Перминова (28.01.1918–28.03.1984). Заслуженный архитектор России, главный архитектор города Калуги в 1964–1984 гг. Он был одним из создателей известных исторических памятников: 600-летию Калуги, памятник боевой славы русского оружия «Пушки» (Калуга), памятник медицинским работникам — участникам Великой Отечественной войны (Калуга), памятник погибшим в Великой Отечественной войне (Малоярославец). Похоронен на Пятницком кладбище. 30 марта. 100 лет назад (1919) в Калуге создана Государственная архивная служба. Фонд Государственного архива Калужской области содержит более 960 тысяч единиц хранения почти за 400 лет (1625–2017 гг.). В 2009 году в Государственном архиве Калужской области открылся один из первых в России Музей архива.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!