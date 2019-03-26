Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 26 марта
$ 64.50 0.73
72.92 0.33
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Коллизия недели: уйти, чтобы остаться, или остаться, чтобы уйти

26.03.2019 21:30 0 327 Дмитрий Ивьев, Фото: kremlin.ru.
Коллизия недели: уйти, чтобы остаться, или остаться, чтобы уйти

В среду, 27 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике чемпионка России по фехтованию, тренер Анна ЧЕГОДАЕВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

Начнём со знаковой внешнеполитической новости — читается она как внутренняя, как блестяще разыгранная для нас генеральная репетиция.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев красиво «ушёл». Перестал быть первым лицом по протоколу, фактически же им и остался. Сохранил посты главы СБ, председателя правящей партии и т.д.

Назарбаев там — главная скрепа. Не только наличная, но и скрепа эпох. Ещё с нашими Горбачёвым и Ельциным в Политбюро ЦК КПСС заседал! Последний первый секретарь Компартии Казахской ССР и первый президент независимой Казахской Республики. 30 лет у власти. Альфа и омега почти. Ёлбасы, одним словом.

Астанайский митрополит РПЦ МП Александр (гражданин РФ, между прочим!) отметился по сему поводу проникновенным спичем. Возблагодарил «Отца казахстанского народа» и «Лидера нации» за духовное возрождение страны и воспел его «Жертвенное служение» (уж не о Христе ли тут речь?!). «Пусть всегда по его мудрому слову парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями — мирным исламом и православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана». Поэт же! Митрополит Акын!

Протокольный глава Казахстана, едва принеся присягу, сразу начал радикальные реформы. Партия и народ в едином порыве поддержали. Решено переименовать Астану в Нурсултан, поставить в новоимённой столице памятник живому лидеру нации, назвать в его честь центральные улицы городов… Нашим ёрникам только и остаётся что тривиально язвить: «Город Владимир в России уже есть. Перенести столицу туда?»

На внутриполитическом небосклоне — новый губернаторопад. Минус пять звёзд в течение недели. Калмыкия, Алтай, Челябинская, Оренбургская и Мурманская области управляются теперь готовящимися к выборам врио. А выборы обещают быть с сюрпризами. На маленькой репетиции в Иркутской области — выборах мэра Усть-Илимска — кандидата от «Единой России», маститого по местным меркам спикера Гордумы, победила 28-летняя симпатичная домохозяйка. А ещё говорят: «Если не он, то кто?» Да кто угодно, получается — лишь бы не он!

На таком фоне чистка «боярских» рядов неизбежна. Рецепт прописал президент: слетающие с уст чиновников ляпы — сигнал, что человек к работе уже не готов. Сказано — сделано. «Единая Россия» исключила из партии, а Облдума Волгограда лишила депутатских полномочий героя нашего позапрошлого обзора Гасана Набиева, ляпнувшего, что пенсию в 8–9 тысяч получают только алкаши и тунеядцы. И что, его пример — другим наука? Ничего подобного! На днях депутат Госдумы Александр Максимов ляпнул, что чиновники имеют право на роскошь за счет бюджета, потому что они «умные и неординарные», а народ им просто завидует. Про другие свежие сановные ляпы уж промолчу: объём колонки не позволяет.

Новости. Личный взгляд

 

Что запомнилось на прошлой неделе чемпионке России по фехтованию, тренеру Анне ЧЕГОДАЕВОЙ.

— Безумно жаль ушедших Марлена Хуциева и Юлию Началову.

С творчеством Юлии я мало знакома. Но очень печально, что не стало молодой женщины, мамы.

— Подошли к финалу съёмки сериала «Благие знамения».

Его показ начнётся в мае. Фильм снят по одноимённому роману известного английского писателя Терри Пратчетта, написанному им в соавторстве с американским писателем Нилом Гейманом, автором книги «Звёздная пыль». В 2007 году по ней был снят чудесный фильм. Сериал «Благие знамения» затрагивает религиозную тему: ангел и демон спускаются на землю, чтобы предотвратить Апокалипсис. Я читала роман, слушала аудиоверсию этой книги — совершенно замечательную, — поэтому премьеры сериала жду с нетерпением.

— Вместе с многочисленными поклонниками «Игры престолов» жду восьмого, заключительного, сезона сериала.

Его показ начнётся 14 апреля. Интересно посмотреть, чем же всё-таки закончится эта сага.

— Готовлю свою ученицу к её первым выездным соревнованиям, которые состоятся в конце марта в Суздале.

Волнуемся обе: и я, и она. Девочка начала заниматься у меня с нуля. Конечно, хочется, чтобы она выступила достойно. Переживаю также за своих коллег, которые на прошлой неделе уехали на турниры в Москву, Казань и Дзержинск Нижегородской области. Очень хочется, чтобы представители нашей школы фехтования выступили хорошо на всероссийском уровне.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

  • 27 марта. 105 лет назад (1914) в Калуге прошла первая публичная лекция Константина Эдуардовича Циолковского, организованная Калужским обществом изучения природы местного края.
     
  • 28 марта. 10 лет назад (28 марта 2009) в Калуге по ул. Ленина, д. 69, была открыта мемориальная доска к 90-летию Павла Тимофеевича Перминова (28.01.1918–28.03.1984). Заслуженный архитектор России, главный архитектор города Калуги в 1964–1984 гг. Он был одним из создателей известных исторических памятников: 600-летию Калуги, памятник боевой славы русского оружия «Пушки» (Калуга), памятник медицинским работникам — участникам Великой Отечественной войны (Калуга), памятник погибшим в Великой Отечественной войне (Малоярославец). Похоронен на Пятницком кладбище.
     
  • 30 марта. 100 лет назад (1919) в Калуге создана Государственная архивная служба. Фонд Государственного архива Калужской области содержит более 960 тысяч единиц хранения почти за 400 лет (1625–2017 гг.). В 2009 году в Государственном архиве Калужской области открылся один из первых в России Музей архива.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: kremlin.ru.
Тэги: общество обзор недели
Еще новости из рубрики «Общество»

Не распространитель порно, не экстремист, все еще реабилитатор нацизма 26.03.2019 21:35

Средняя зарплата опять снизилась 26.03.2019 15:43

Чиновники составили ТОП жалоб калужан 26.03.2019 12:45

Дети с синдромом Дауна: с какими трудностями сталкиваются родители «солнечных» малышей 26.03.2019 09:30

Коронация в Калуге: как прошли два конкурса 25.03.2019 21:30

Народные новости
975 5
Марина Чересова
4604 14
bismark318
2502 23
TG

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 27 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
сб 30 марта, 11:00
Спектакль «Гусёнок Дорофей»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров

Для детей

ср 27 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
ср 27 марта, 12:00
Весенние каникулы в Усадьбе Золотарёвых
Калужский областной краеведческий музей
ср 27 марта, 14:30
Мастер-классы в дни весенних каникул
Дом мастеров
пт 29 марта, 19:00
Мультимедийный спектакль для детей “МультиЗавры”
Филармония

Концерты

ср 27 марта, 19:00
Инструментальный ансамбль «Палладио».
Филармония
чт 28 марта, 19:00
"Соединяя музыкою поколения"
Дом музыки
пт 29 марта, 19:00
Артур Беркут
Арена КТЗ, ДК
пт 29 марта, 21:00
Артур Ацаламов ("Мёртвые дельфины")
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Волшебный парк Джун
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Рождённый стать королём
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

ВТБ финансирует строительство крупного агрокомплекса в Калужской области

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

Нейлоновые протезы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.