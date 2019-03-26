Коллизия недели: уйти, чтобы остаться, или остаться, чтобы уйти

В среду, 27 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике чемпионка России по фехтованию, тренер Анна ЧЕГОДАЕВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Начнём со знаковой внешнеполитической новости — читается она как внутренняя, как блестяще разыгранная для нас генеральная репетиция.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев красиво «ушёл». Перестал быть первым лицом по протоколу, фактически же им и остался. Сохранил посты главы СБ, председателя правящей партии и т.д.
Назарбаев там — главная скрепа. Не только наличная, но и скрепа эпох. Ещё с нашими Горбачёвым и Ельциным в Политбюро ЦК КПСС заседал! Последний первый секретарь Компартии Казахской ССР и первый президент независимой Казахской Республики. 30 лет у власти. Альфа и омега почти. Ёлбасы, одним словом.
Астанайский митрополит РПЦ МП Александр (гражданин РФ, между прочим!) отметился по сему поводу проникновенным спичем. Возблагодарил «Отца казахстанского народа» и «Лидера нации» за духовное возрождение страны и воспел его «Жертвенное служение» (уж не о Христе ли тут речь?!). «Пусть всегда по его мудрому слову парит над Великой степью большая духовная птица с двумя крыльями — мирным исламом и православием, составляющими основу традиционной религиозной жизни Казахстана». Поэт же! Митрополит Акын!
Протокольный глава Казахстана, едва принеся присягу, сразу начал радикальные реформы. Партия и народ в едином порыве поддержали. Решено переименовать Астану в Нурсултан, поставить в новоимённой столице памятник живому лидеру нации, назвать в его честь центральные улицы городов… Нашим ёрникам только и остаётся что тривиально язвить: «Город Владимир в России уже есть. Перенести столицу туда?»
На внутриполитическом небосклоне — новый губернаторопад. Минус пять звёзд в течение недели. Калмыкия, Алтай, Челябинская, Оренбургская и Мурманская области управляются теперь готовящимися к выборам врио. А выборы обещают быть с сюрпризами. На маленькой репетиции в Иркутской области — выборах мэра Усть-Илимска — кандидата от «Единой России», маститого по местным меркам спикера Гордумы, победила 28-летняя симпатичная домохозяйка. А ещё говорят: «Если не он, то кто?» Да кто угодно, получается — лишь бы не он!
На таком фоне чистка «боярских» рядов неизбежна. Рецепт прописал президент: слетающие с уст чиновников ляпы — сигнал, что человек к работе уже не готов. Сказано — сделано. «Единая Россия» исключила из партии, а Облдума Волгограда лишила депутатских полномочий героя нашего позапрошлого обзора Гасана Набиева, ляпнувшего, что пенсию в 8–9 тысяч получают только алкаши и тунеядцы. И что, его пример — другим наука? Ничего подобного! На днях депутат Госдумы Александр Максимов ляпнул, что чиновники имеют право на роскошь за счет бюджета, потому что они «умные и неординарные», а народ им просто завидует. Про другие свежие сановные ляпы уж промолчу: объём колонки не позволяет.
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе чемпионке России по фехтованию, тренеру Анне ЧЕГОДАЕВОЙ.
— Безумно жаль ушедших Марлена Хуциева и Юлию Началову.
С творчеством Юлии я мало знакома. Но очень печально, что не стало молодой женщины, мамы.
— Подошли к финалу съёмки сериала «Благие знамения».
Его показ начнётся в мае. Фильм снят по одноимённому роману известного английского писателя Терри Пратчетта, написанному им в соавторстве с американским писателем Нилом Гейманом, автором книги «Звёздная пыль». В 2007 году по ней был снят чудесный фильм. Сериал «Благие знамения» затрагивает религиозную тему: ангел и демон спускаются на землю, чтобы предотвратить Апокалипсис. Я читала роман, слушала аудиоверсию этой книги — совершенно замечательную, — поэтому премьеры сериала жду с нетерпением.
— Вместе с многочисленными поклонниками «Игры престолов» жду восьмого, заключительного, сезона сериала.
Его показ начнётся 14 апреля. Интересно посмотреть, чем же всё-таки закончится эта сага.
— Готовлю свою ученицу к её первым выездным соревнованиям, которые состоятся в конце марта в Суздале.
Волнуемся обе: и я, и она. Девочка начала заниматься у меня с нуля. Конечно, хочется, чтобы она выступила достойно. Переживаю также за своих коллег, которые на прошлой неделе уехали на турниры в Москву, Казань и Дзержинск Нижегородской области. Очень хочется, чтобы представители нашей школы фехтования выступили хорошо на всероссийском уровне.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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