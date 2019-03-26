Средняя зарплата опять снизилась

В феврале 2019 года средняя начисленная зарплата в Калуге составила 41 700 рублей. Такие данные опубликовал на днях Калугастат.
Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более работниками.
По сравнению с январем, зарплата уменьшилась на 2%. Но зато за год рост составил 6,1%.
Количество зарегистрированных безработных за месяц выросло почти на 10% - до 460 человек.
Оборот розничной торговли в феврале снизился на 6%, за год – на 2,5%.
Уважаемые читатели! А как в последние месяцы изменился ваш доход? Расскажите в комментариях!
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