Коронация в Калуге: как прошли два конкурса

25.03.2019 21:30 288 Александр ФАЛАЛЕЕВ, Салават АСФАТУЛИН, Евгения ВИНОГРАДОВА.

Некоторые женщины сами считают себя идеальными. Других нахваливают родители, подруги и окружающие мужчины. А кому-то этого маловато будет! Надо, чтобы «все-все-все» официально признали тебя «самой-самой-самой», надели на голову корону, а в руки дали подтверждающую грамоту. Вот тогда-то сердце и успокоится!

Missis World Russia и «Мисс Этно»

В марте в Калуге состоялись два женских конкурса красоты. Один проводился в главном концертном зале города с привлечением множества официальных партнёров, спонсоров, гламурных членов жюри, VIP-стилистов, VIP-зрителей, с приглашённой шоу-поп-звездой 90-х, мастером экстравагантности и эпатажа ШурОй. То был отборочный тур Missis World Russia. Выбирали «Миссис», то есть самую обаятельную и привлекательную замужнюю маму. Другой, поскромнее, без громкой рекламы и назойливого пиара, проходил в бывшем клубе районного масштаба, что на Салтыковке, нынче отданном Областному молодёжному центру. Назывался он «Мисс Этно 2019».

«Я ль на свете всех милее?»

Чем запомнились эти два совершенно разных конкурса?

Missis World Russia, пожалуй, лишь интересными творческими номерами, которыми порадовали всего три участницы из десяти, и ещё утомительной 40-минутной раздачей грамот-призов-подарков от всевозможных организаций-толстосумов. Кстати, те, кого признали «самыми-самыми», никаких особых талантов не проявили. Как оказалось, творческий конкурс был необязательным элементом программы. Восхищаться, по всей видимости, надо было только сплошной красотой и тем, как женщины накрашены и одеты. Однако у красоты нет стандартов. Как нам, мужчинам, видится, важнее всего иметь внутренний стержень и неповторимую изюминку. А красота — она внутри. И красивой женщину делает не лицо, доведённое до идеально-обезличенного состояния визажистами, не умопомрачительная причёска, придуманная мастером-парикмахером, не платья, подобранные стилистами, и не фигура, близкая к модным стандартам, а то, насколько она, женщина, ¬открыта, непосредственна и индивидуальна. Но, возможно, мы ошибаемся. И тогда, действительно, главными должны быть дефиле-переодевашки и демонстрация одежды, как это происходило на Missis World Russia.

Однако, чем будет удивлять и поражать членов жюри национального конкурса красоты Missis World Russia новоявленная «Миссис Калуга 2019», мы так и не поняли.

Красиво, с умом и достоинством

Совсем другая атмосфера царила в заштатном клубе КЭМЗ. Очаровательные девушки выходили на сцену перед заполненным до отказа зрительным залом, демонстрируя самобытность своего народа, важность сохранения исторической памяти о традициях предков. В этом году творческий конкурс «Мисс Этно» проводился уже в шестой раз. И, что замечательно, с каждым годом растёт число участниц, расширяется география. На этот раз конкурсантки представляли Армению, Дагестан, Узбекистан, Украину, Китай, Латвию, Северную Осетию, Израиль и Россию. Впервые в этом творческом состязании участвовала уроженка Мадагаскара. «Мисс Этно» отличало трепетное отношение и к родным песням и танцам, и к сохранению традиций национальной кухни. Девушки пели, читали стихи, танцевали, рассказывали о своих увлечениях, играли на разных музыкальных инструментах.

Каждая из участниц конкурса удостоилась определённого титула. Дагестанку Загидат Мутаеву, педагога по образованию, жюри назвало «Мисс Артистичность». Она рассказала, что с достоинством носит своё арабское имя, данное ей родителями, гордится своей семьёй, изучает технику массажа и журналистику, играет на фортепиано. И её девиз: «Развитие и совершенствование!»

Представительница Китайской народной республики Цуй Юнхуей получила титул «Мисс Грация». Она — студентка КГУ им. К.Э. Циолковского, изучает русский язык. Увлечена русской музыкой и русскими танцами. Утверждает, что русская и китайская культуры в чём-то схожи.

Валерия САЛМАНОВА (представительница Азербайджана).

«Мисс Обаяние» стала Валерия Салманова, представлявшая Азербайджанскую национально-культурную автономию. Валерия превосходно играет на аккордеоне. О себе девушка рассказала, что она «мирна и сильна, поэтична и строга». В Калуге Валерия — человек известный, часто выступает в роли организатора различных праздников. Является преподавателем этики, актёрского мастерства. Девушка говорит, что в ней живёт природа её Родины, где «небо особенно родное, горы достают до небес».

Очень тронула зрителей многодетная узбекская семья из Перемышльского района, сшившая великолепные костюмы для своего выступления и самостоятельно поставившая художественные номера. В нём участвовали все дочки — их четверо — и два сына, малыши 3–4 лет. И Махлиё Нурудиновой заслуженно присвоили звание вице-«Мисс Этно-2019». Махлиё — из многодетной семьи, у неё три брата и три сестры. Она считает, что соблюдение традиций и обычаев — долг человека. «Гостеприимство важнее и выше достатка семьи», — уверена девушка. Махлиё учится на акушера-гинеколога и уже ассистирует врачу в одной из известных столичных клиник. -Девушка не раз участвовала в различных этнофестивалях. Считает, что самое важное — всегда и везде быть со своей семьёй.

Сразу две «Мисс Этно»

Впервые за все годы проведения этого яркого конкурса жюри присудило звание «Мисс Этно» сразу двум конкурсанткам: Валерии Кривовой, представлявшей Россию, и Карине Игнатян, представительнице Калужского регионального отделения Союза армян России. Валерия — педагог по танцам. Надеется, что сможет осуществить свою мечту, — построить дачный дом для родителей. Жюри и зрителей девушка поразила артистизмом, обаятельной улыбкой, умением превосходно держаться на сцене, а её танец — высоким исполнительским мастерством. Карина Игнатян, получившая вместе с Валерией Кривовой титул «Мисс Этно-2019», удостоилась ещё одного звания — «Мисс Золотой голос». Зрители рукоплескали Карине, её голосу и зажигательной манере исполнения. Юная леди — участница телепроекта «Голос. Дети», она пела со многими звёздами. Титул «Самая активная мама» получила мама Вице-мисс конкурса, которая сшила множество костюмов для выступления своего узбекского национально-культурного объединения.

В кулуарах ходили разговоры, что такому внутреннему и внешнему содержанию, атмосфере и организации конкурс «Мисс Этно» обязан художественному руководителю молодёжного центра и деятельному организатору этого зрелища, заслуженному работнику культуры России Галине Павловне Бакуменко. Это большая радость и удача, что у руля конкурса стоят одухотворённые, энергичные личности! Если «Мисс Этно» получит поддержку со стороны людей, наделённых властью и финансово состоятельных, то вместе с таким явлением, как международный фестиваль «Мир гитары», может вполне стать одним из брендов Калужской области.

P.S.

Красота, конечно, для каждого разное понятие. Но в девушке, женщине обязательно должно быть что-то особенное. Например, Марина Цветаева — кто её не знает! Это женщина, за которой бегал весь литературный клуб, все мужчины посвящали ей стихи. Она не была красавицей, но в ней было столько женственности, столько очарования, что мужчины буквально шеи сворачивали!



Махлиё НУРУДИНОВА (Узбекистан).





Алина БЕЦИЕВА (Северная Осетия).





Загидат МУТАЕВА (Дагестан).





Цун ЮНХУЕЙ, студентка КГУ им. Циолковского.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.