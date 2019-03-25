Стройка закрыла вид на старинный храм в Калуге

В понедельник, 25 марта, на заседании правительства обсудили стройку мансардных этажей, закрывающих вид на Казанский храм на улице Подвойского.
Как сообщили главе региона, застройщик имеет там свой мебельный цех, его подсобные помещения тесно прилегают к стенам храма.
При этом выяснилось, что разрешение на строительство городская управа Калуги не давала.
- Инспекция государственного строительного надзора проведёт проверку, - прокомментировал ситуацию городской голова. - Если какие-то нарушения есть, всё будет убрано, компания строительные леса разберёт.
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