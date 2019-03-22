Калужане путешествуют: любовь к поэтам и жизнь рядом с мавзолеем

Наш земляк, поэт, сопредседатель Союза писателей России Вадим ТЕРЁХИН на днях вернулся из Ханоя.

— В феврале в столице Вьетнама проходило сразу несколько литературных событий мирового уровня: местный вьетнамский праздник «17-й День вьетнамской поэзии», 4-я Международная конференция по популяризации вьетнамской литературы и 3-й Международный поэтический фестиваль. Мероприятия продолжались целую неделю, — рассказывает Вадим. — Во Вьетнам съехались 200 поэтов и писателей из 48 стран. Меня пригласила Ассоциация союза писателей Вьетнама. От России было 10 представителей, среди которых — не только писатели, но и филологи-вьетнамоведы.

Жили рядом с мавзолеем

— В Ханой летели 9 часов прямым рейсом из Москвы. Из наших февральских –6°С оказались в +30°С. Погода стояла тёплая, но пасмурная, солнца было мало. Ощущалась разница часовых поясов: когда у нас 2 часа ночи — там 6 утра. Это требовало небольшого периода адаптации.

В Ханое нас поселили в правительственном отеле в центре города, недалеко от мавзолея Хо Ши Мина. Можно сказать, мы жили на местной Красной площади. Выходишь из отеля — и попадаешь на центральную площадь Бадинь.

В Ханое Вадим Терёхин жил в гостинице рядом с мавзолеем Хо Ши Мина.

Мавзолей там очень похож на наш. Он открыт для всех желающих, происходит смена караула. За мавзолеем есть ещё одна достопримечательность — тысячелетняя пагода на одном столбе. Рядом — парк, где произрастает 200 видов растений из всех районов Вьетнама.

В первый день мы гуляли, адаптировались, привыкали к летней погоде.

Мировой уровень

— Форум писателей во Вьетнаме проходит на правительственном уровне. Там очень серьёзное отношение к литературе, особенно к поэзии. Многие правители, государственные деятели этой страны были поэтами. Председатель Ассоциации союза писателей Вьетнама Хыу Тхинь, например, находится в ранге министра. Поэтому мероприятие было хорошо подготовлено, наши стихи печатали местные газеты, по городу висели плакаты с изображением приехавших поэтов.

В фестивальные дни поэты успели подружиться. Слева от Вадима в синей кепке — председатель Ассоциации писателей стран Азии, Африки и Латинской Америки Фернандо Рендон.

Открытие проходило в огромном зале Дворца вьетнамо-советской дружбы и сопровождалось торжественным церемониалом, концертом и хореографическими номерами в местных национальных традициях. Все это было потрясающе красиво.

Потом незаметно для публики был разбит президиум и началась официальная часть. В президиум пригласили несколько человек и первыми были названы Россия и ваш покорный слуга. Я об этом заранее не знал, но меня просили подготовить выступление на открытии и в Правительственном дворце перед вице-президентом. Кроме меня в президиум были приглашены Хыу Тхинь — председатель Ассоциации союза писателей Вьетнама, Фернандо Рендон — председатель Ассоциации писателей стран Азии, Африки и Латинской Америки; были ещё председатель Комитета индокитайской дружбы, представители Южной Кореи и Америки.

В тот же день вечером нам показали грандиозное шоу на воде, посвящённое истории зарождения Вьетнама, его древним традициям, быту. И всё было завязано на вьетнамской литературе, которая, кстати, является одной из старейших в мире. Шоу длилось часа полтора и просто поразило нас: великолепные свет, хореография, сама постановка. В словах сложно описать, насколько всё красиво, даже фото не передают тех ощущений, которые испытываешь, когда сидишь и смотришь.

А потом полетели фестивальные дни… Были встречи в университетах, выезды в провинцию, семинары, выступление в храме литературы, построенном более 10 веков назад. Это пагода, Конфуцианский храм, где находится первый Национальный университет Вьетнама. Имена людей, которые внесли значительный вклад в литературу и культуру страны, высечены на больших камнях. И там сделаны отдельные площадки для молодых и для уже состоявшихся поэтов. Народу собралось огромное количество! Поэты читали стихи, их выступления перемежались с концертными номерами в национальных традициях. Всё было красочно, торжественно и преподносилось как важное государственное мероприятие.

Встреча с вице-президентом

— В один из дней в Президентском дворце состоялась встреча с вице-президентом Вьетнама. Можно сказать, нас в Кремль пригласили. Вице-президент там женщина — Данг Тхи Нгок Тхинь. Хотя Вьетнам и социалистическая республика, форма правления там президентская. Когда умер президент Чай Дай Куанг, некоторое время — до следующих выборов — Данг Тхи Нгок Тхинь возглавляла страну, впервые в истории Вьетнама страной руководила женщина. Потом избрали нового президента — Нгуен Фу Чонга — и она стала вице-президентом.

Данг Тхи Нгок Тхинь нас встречала. И в Президентском дворце слово было предоставлено всего троим — председателю Ассоциации союза писателей Вьетнама Хыу Тхинь, председателю Ассоциации писателей стран Азии, Африки и Латинской Америки Фернандо Рендону и мне. Я понимаю, что это не моя заслуга, а уважение к нашей стране. И это приятно. Надо отметить, что в форуме участвовало 48 стран, в том числе и Америка, и выбор, кому дать слово, был большой.

Потом состоялись фотосессия и приём от имени президента страны. Организовано всё было на высшем уровне.

На Южно-Китайском море

— Побывали мы и в Халонге. Это красивейшее место с причудливыми скалами расположено в заливе Южно-Китайского моря. Но вьетнамцы не называют его Южно-Китайским, говорят: «Южное море». Нас разместили на небольших теплоходиках, показали грот, пещеры…

А вечером проходили неформальные встречи и ночь поэзии. Мы остались ночевать в Халонге, нас разместили в местном отеле. И день получился совершенно поэтический.

Вьетнамцы — оптимисты

— Для меня фестивальная неделя пролетела как одно мгновение. Вставали мы в 6 утра, в 7 — завтракали, и к 8 часам нас уже ждали на мероприятиях, все они рано начинались. И только поздно вечером мы возвращались обратно.

Свободного времени было очень мало. Немного погуляли по Ханою —экзотически красивому городу. Я был во Вьетнаме на таком же форуме 9 лет назад. Перемены очень большие! Тогда в городе было много велосипедистов, сейчас уже нет — одни байки. Правила дорожного движения для меня остались загадкой. Их там нет. Независимо от того, какой горит свет, транспорт всё время движется. Ты переходишь дорогу, лавируя между байками.

Ханой. Если 9 лет назад основным видом транспорта здесь был велосипед, то сейчас все уже пересели на байки.

Вьетнам, с одной стороны, страна азиатская, где тепло и присутствует некоторая антисанитария. Но люди там полны оптимизма, и их жизнь с каждым годом улучшается. Народ накормлен, напоен — это самое главное. Живут пока победнее, чем мы, но экономика развивается бурными темпами. Это как Китай, который в 80-е годы ещё казался бедной, запущенной страной, а сегодня превратился в мировую державу. Вьетнамцы выбрали такой же путь. Там сейчас есть и частная собственность, и частное предпринимательство, прирост идёт по 6–7% в год. Они мощно движутся вверх.

Развита торговля. Даже в аэропорту видишь, как они постоянно перевозят какие-то огромные коробки, боксы. Ни в одной другой стране такого нет. Торговля — это то, что их кормит. И, конечно, город наполнен азиатскими базарчиками. Я люблю ходить по ним, там много экзотики.

И мне нравится, что у вьетнамцев нет чувства безнадёги. Они позитивно настроены, понимают, что развиваются, и это присутствует во всём. Когда страна на подъёме, это накладывает определённый отпечаток на всё. Люди там всегда доброжелательны и улыбчивы. Но эту вежливость не надо путать с самоуничижением, это народ с большим чувством собственного достоинства.

Суп едят в любое время

— Завтракали мы в гостинице, а обедали и ужинали — на приёмах. На столах, конечно, были и непривычные блюда. Во Вьетнаме есть традиционный суп «Фо» с лапшой, в который ты сам по выбору добавляешь тонко нарезанное мясо или курицу. Причём этот суп они едят в любое время. И, что для нас непривычно, его подают не первым блюдом, а когда угодно — и в начале, и в середине, и в конце обеда.

У нас обычно было что-то типа шведского стола. Отдельно каждому ставили небольшую пиалу и чашечку. Берёшь пиалу и со шведского стола кладёшь себе что хочешь. Нас жалели — давали вилку, хотя сами они едят палочками. Пробовали бамбук, много видов мяса, утку, но мне она показалась жестковатой. И угощали нас рисовой водкой, она намного слабее нашей — 30 градусов, — и вьетнамским вином.

Легендарное озеро

— В центре Ханоя находится озеро Возвращённого Меча. Последнюю ночь форума мы провели там. Это значимое для местных жителей место. Существует легенда о том, как Вьетнам обрёл суверенитет. Вьетнамцы долго терпели поражения от врагов, пока черепаха возле этого озера не подарила воину по имени Ле Лой особый меч. Воин одержал победу и в знак признательности устроил праздник. Со своими соратниками Ле Лой приплыл на середину озера. Черепаха вынырнула из воды и забрала меч обратно, пообещав вернуть его в случае новой опасности. Фактически так и было, Вьетнам весь ХХ век воевал и не был побеждён.

Озеро очень живописное, там есть острова с храмом Нефритовой горы и Черепашьей башней. Мы взяли лодки, и посреди озера пели русские песни.

Стали друзьями

— Все 200 участников фестиваля жили в одной гостинице. Мы много общались. Полчемодана визиток оттуда привёз. Есть такое поэтическое движение «Мир без стен», объединяющее поэтов всех стран, его возглавляет Фернандо Рендон, с которым мы стали друзьями. И все, кто приехал на форум, или заочно друг с другом знакомы, или слышали друг о друге, или в соцсетях общаются. И мы после того, как побывали на форуме, стали частью этого движения.

К нам все относились очень хорошо, доброжелательно. Разговаривали и с американцами, двое из них воевали во Вьетнаме и признались, что это перевернуло их внутренний мир. С тех пор они пацифисты и несут людям добро.

Поэты устраивали мини-спектакли

— Чтения стихов — отдельная тема. Мне было интересно, как читают поэты из других стран. У многих это мини-спектакль, театр одного актёра. Очень интересное выступление было у одной вьетнамской поэтессы — нечто среднее между чтением стихов и пением, а фоном шла музыка — очень красиво. Многие поэты могут настолько ярко преподнести свой материал, что, даже не зная языка, понимаешь, о чём они хотят рассказать. Хотя обычно был английский перевод. А на официальных мероприятиях перевод шёл двойной — на вьетнамский и на английский.

Чтения стихов сопровождались яркими шоу.

Побывав на форуме, я понял, что в рифму пишем только мы, остальные — больше верлибр или свободный стих. И многие, даже китайцы, выходили и читали стихи на английском. Это печально. Я понимаю, что они хотят быть понятны всем, но особенность родного языка теряется. Шедевры обычно создают носители языка.

Кстати, во время форума нас сопровождало много молодёжи. И я заметил, что во Вьетнаме перестали учить русский. Они говорят на английском. Это грустно. Сейчас все, кто переводит литературу с русского языка на вьетнамский, — люди старшего, даже пожилого возраста. Один из лучших переводчиков — Тхюи Тоан — создал даже свой музей русской литературы. Но он уже в почтенном возрасте.

Спрашиваю у вьетнамцев: «Русский сейчас учат в школе?» Они улыбаются и оставляют вопрос без ответа. Хотелось бы всё-таки возродить интерес к нашему языку, к нашей культуре.

После форума произошёл просто какой-то прорыв! У меня появилось огромное количество друзей и предложений принять участие в разных интересных проектах, фестивалях. Сейчас меня попросили подготовить выпуск сборника «10 лучших русских поэтов» в Мадриде на испанском языке. Просят материалы и для альманаха, который выйдет в октябре в Германии. Форум открыл границы. Там понимаешь, что литературный мир есть не только в России и что он активно развивается. И хотелось бы стать частью этого мирового поэтического движения.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.