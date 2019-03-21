Выбран вариант нового памятника Жукову

Как мы уже рассказывали, в Обнинске на пересечении улицы Победы и проспекта Ленина в 2020 году планируется установить памятник Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В среду, 20 марта, в администрации города подвели итоги открытого конкурса на лучший проект памятника.
За полтора месяца на конкурс представили 13 работ, которые по условиям должны были соответствовать определенным требованиям: размер скульптурной композиции в натуральную величину не должен превышать 2,5 метра с учетом постамента, материал изготовления скульптурной композиции – камень, бронзовое литьё или сочетание камня и металла, Георгий Константинович Жуков должен быть изображен в период его бытности унтер-офицером.
Максимальное количество баллов – 258 – набрала работа московского скульптора Павла Журавлева. Фигура Георгия Константиновича Жукова изображена в динамическом движении по направлению к проспекту Ленина.
Второе место (239 баллов) заняла работа авторской группы из Москвы. Скульптор Владислав Мишов и архитекторы Арсений Крайнюков и Валерий Нухимовский изобразили Жукова в образе солдата в самом начале своего военного пути.
Третье место (96 баллов) заняла работа обнинского скульптора Сергея Лопухова.
Ниже представлены другие варианты памятника, которые подготовили авторы:
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