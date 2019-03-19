В Калугу привезли святыни из Сербского монастыря

По благочестивой церковной традиции для укрепления духа верующих в дни Великого поста в храм Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) будут принесены святыни Сербского мужского монастыря Хиландар, расположенного на Святой горе Афон. Это чудотворные иконы Божией Матери «Всецарица», «Троеручица» и «Иверская», ковчег с частицами Гроба, Креста и Хитона Господа нашего Иисуса Христа, ковчеги с частицами мощей угодников Божиих: великомученика Пантелеимона, святителя Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, мученика Фёдора Тирона, преподобного Илии Муромца, святителя Григория Богослова, Анастасии Узорешительницы, святителя Нектария Эгинского, священномученика Харлампия Магнезийского, преподобного Афанасия Афонского и других.
Чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Всецарица» (по-гречески — «Пантанасса»), молятся об исцелении больных онкологией — страшнейшей из болезней. Известны многочисленные случаи, когда люди, заболевшие раком, исцелялись после молебна перед этой иконой. Перед этим чудотворным образом молятся также об избавлении от колдовства, зависимости от алкоголя и наркотиков.
|
Сергей Бодров снимет фильм под Медынью 19.03.2019 11:55
Мобильная бабушка: она стала родной для чужих внуков 18.03.2019 21:32
Как бросить банк и открыть маленькое кафе 18.03.2019 21:30
Надземные гидранты предложили установить по всей области 18.03.2019 15:08
20% самозанятых согласились платить налоги 18.03.2019 13:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: