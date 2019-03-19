В Калугу привезли святыни из Сербского монастыря

19.03.2019 12:14 693

По благочестивой церковной традиции для укрепления духа верующих в дни Великого поста в храм Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский) будут принесены святыни Сербского мужского монастыря Хиландар, расположенного на Святой горе Афон. Это чудотворные иконы Божией Матери «Всецарица», «Троеручица» и «Иверская», ковчег с частицами Гроба, Креста и Хитона Господа нашего Иисуса Христа, ковчеги с частицами мощей угодников Божиих: великомученика Пантелеимона, святителя Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского, мученика Фёдора Тирона, преподобного Илии Муромца, святителя Григория Богослова, Анастасии Узорешительницы, святителя Нектария Эгинского, священномученика Харлампия Магнезийского, преподобного Афанасия Афонского и других.

Чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Всецарица» (по-гречески — «Пантанасса»), молятся об исцелении больных онкологией — страшнейшей из болезней. Известны многочисленные случаи, когда люди, заболевшие раком, исцелялись после молебна перед этой иконой. Перед этим чудотворным образом молятся также об избавлении от колдовства, зависимости от алкоголя и наркотиков.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.