Сергей Бодров снимет фильм под Медынью

Сергей Бодров-старший в ближайшее время приступит к работе над полнометражным фильмом «Калашников». Сцены, относящихся к периоду Великой Отечественной Войны, планируют снимать на декорациях студии «Военфильм» в Медынском районе в конце марта 2019 года, сообщает группа «Кинопроект «Ильинский рубеж».

«Калашников» - биографический фильм о судьбе легендарного изобретателя Михаила Тимофеевича Калашникова.

- У него была очень сложная жизнь, непростая жизнь. Семья была сослана из Алтая на север Сибири. 18 детей, он был 17-й, половина семьи умерла — тяжелая жизнь. Он в 15 лет сбежал из этой ссылки, подделал документы и очутился на станции Матай в Казахстане. Об этом мало кто знает, - рассказывал недавно Бодров.

Съёмки фильма будут проходить и в России, и в Казахстане.

Премьера картины запланирована на осень 2019 года, она приурочена к 100-летию со дня рождения Калашникова.