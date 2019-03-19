Сергей Бодров снимет фильм под Медынью

Сергей Бодров-старший в ближайшее время приступит к работе над полнометражным фильмом «Калашников». Сцены, относящихся к периоду Великой Отечественной Войны, планируют снимать на декорациях студии «Военфильм» в Медынском районе в конце марта 2019 года, сообщает группа «Кинопроект «Ильинский рубеж».
«Калашников» - биографический фильм о судьбе легендарного изобретателя Михаила Тимофеевича Калашникова.
- У него была очень сложная жизнь, непростая жизнь. Семья была сослана из Алтая на север Сибири. 18 детей, он был 17-й, половина семьи умерла — тяжелая жизнь. Он в 15 лет сбежал из этой ссылки, подделал документы и очутился на станции Матай в Казахстане. Об этом мало кто знает, - рассказывал недавно Бодров.
Съёмки фильма будут проходить и в России, и в Казахстане.
Премьера картины запланирована на осень 2019 года, она приурочена к 100-летию со дня рождения Калашникова.
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