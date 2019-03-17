История старообрядцев Калуги: церковь разрешили построить из-за Наполеона

Переулок Старообрядческий в Калуге когда-то был улицей Сошественской. Называлась она так потому, что здесь стояла церковь Сошествия Святого Духа, построенная для старообрядцев.

Старообрядцев в Калуге раньше было много, в их числе — такие зажиточные купцы, как Макаровы, Хвостовы, Дехтярёвы. А на краю города, близ Жировского рва (современные переулки Старичков и Тульский), стояла старообрядческая часовня, перестроенная из амбара купца Петра Алтынникова. Старообрядцы очень трепетно к ней относились.

В конце ХVIII века старообрядцам разрешили строить собственные церкви. И в 1801 году 40 купеческих, 60 мещанских и 7 ямщицких семейств (всего 662 человека) отправляют мещанина Блинова подать калужскому епископу прошение об устройстве в городе церкви «на старых обрядах» и дать «правильных по старопечатным книгам и обрядам священно- и церковнослужителей». Церковь разрешили открыть. Калужские старообрядцы просили также дозволения переделать свою маленькую часовню в церковь Во имя Сошествия Святого Духа, пристроить к ней алтарь и украсить. Всё это сделали за месяц, епископ Феофилакт освятил церковь и подарил икону Сошествия Святого Духа.

Новое прошение

Через 10 лет калужские староверы вновь обращаются с прошением о дозволении их скудную церковь «привесть в лучшее и безопасное состояние, так как она низка, маломерна, при деревянном потолке и дверях опасна от пожарного случая и вообще в первый раз по скорости не устроена прилично своему именованию». Однако из представленного плана было понятно, что единоверцы имеют в виду не исправить, а построить для себя новую большую церковь — так, чтобы прежняя, маленькая, оставалась целой внутри новой. Разрешение дали, но с ограничениями: позволили построить новый храм за городом при отведённом для них кладбище и с условием — разобрать прежнюю церковь. Единоверцы не согласились, дело остановилось.

В память о победе над Наполеоном

Ещё через 4 года, в 1814-м, купец Шапошников вновь поднял вопрос о строительстве новой церкви. 12 октября 1814 года, когда в Сошественской церкви после литургии был спет благодарственный молебен за избавление России от нашествия французов и отслужена панихида по павшим воинам, Шапошников предложил устроить в память о грозном неприятельском нашествии два каменных придела и взялся всё это дело оплатить. В своём прошении он писал: «Пристроить два придела: первый — крепкой нашей помощнице Богородице, честного Ея Благовещения, второй — святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Для сооружения оных приделов определяю из собственных денег десять тысяч рублей».

Разрешение на это было дано. И к июлю 1825 года единоверцы построили новый храм, а старую церковь разобрали, оставив маленькую часовню. В храме было много книг, ризница — одна из богатейших в Калуге, иконы в дорогих окладах, особо почиталась Казанская икона Божией Матери. При храме открыли богадельню для престарелых. Рядом находился земский сиротский приют на 20 мальчиков и 10 девочек.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.