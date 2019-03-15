«Льготы есть, но не для нас»: вторая часть ответов омбудсмена на вопросы читателей

Как мы уже рассказывали, недавно на вопросы наших читателей в рамках «Прямой линии» отвечал Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ. Первая часть ответов опубликована здесь. Сегодня представляем продолжение.

Что положено многодетным семьям

— Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Николаевна. На днях у меня родился 4-й ребёнок. Хотела бы уточнить, на какие льготы и пособия мы имеем право и куда по этому вопросу обращаться?

— Подойдите в Управление соцзащиты на ул. Московской, список льгот для многодетных семей большой. Есть региональный закон от 5.05.2000 г. № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи Калужской области и мерах её социальной поддержки».

— Дело в том, что я читала обо всех законах в Интернете, но в списке — одно, а на деле получается, что мы практически ни на что не имеем права. У нас ипотека, средства уходят большие. Но в социальных службах считают доход с зарплаты, а у нас после оплаты ипотеки и ЖКХ остаётся минимальная сумма.

— Попросите специалиста соцзащиты, чтобы он показал вам ссылку на статью закона. Не на закон в целом, а именно на конкретную статью и в вашем присутствии. А лучше написать заявление на имя начальника соцзащиты, чтобы вам дали ответ на эти вопросы в письменном виде.

— У меня ещё вопрос. Я читала, что многодетные семьи имеют право на бесплатное питание детей в школе. Но почему-то я за двоих детей плачу 100%. Мне говорят, что только малообеспеченные имеют право на льготное питание. Что делать?

— Обратиться в Управление образования г. Калуги (ул. Дзержинского, 53). И, более того, рекомендую настаивать на том, чтобы там вам дали письменный ответ.

— Мне не хочется портить отношения в школе. Знаете, как у нас на всё реагируют: просто задашь вопрос— а они считают, что лезешь куда тебя не просят.

— Со школой не надо конфликтовать, просто следует письменно обратиться за разъяснением в Управление образования. Вполне возможно, есть какая-то норма, предусматривающая, что льготы по питанию предоставляется только тем, у кого доход ниже прожиточного минимума. Не исключаю такой вариант. Нужно разобраться. Существует постановление городского головы городского округа «Г. Калуга» от 22.02.2007 № 26-п (ред. от 25.07.2017) «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования «Город Калуга». В ст. 2.9. указано, что за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» горячим питанием на бесплатной основе (завтрак и обед) обеспечиваются:

2.9.2. Завтраком и обедом — дети из малообеспеченных семей, в том числе — многодетных, размер совокупного дохода которых на одного члена семьи не превышает суммы, установленной постановлением городской управы города Калуги.

Пунктом 1 постановления городской управы г. Калуги от 27.01.2011 № 23-п «Об установлении размера совокупного дохода на одного члена семьи для предоставления горячего питания на бесплатной основе обучающимся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях» установлен размер совокупного дохода на одного члена семьи для предоставления горячего питания на бесплатной основе обучающимся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 3000 рублей.

Начислили 600 рублей задним числом

— Здравствуйте! Меня зовут Галина Анатольевна Кириченко. За октябрь я получила квитанцию, где обозначенная сумма платы за холодную воду была на 200 рублей больше, потому что у меня не было счётчика. В ноябре счётчик поставила. А в январе 2019 года мне присылают квитанцию за декабрь 2018-го, где обозначена значительно большая сумма: начислено 4267 руб., к оплате — 4849 руб. Стала выяснять, почему так, мне сказали, что, раз у меня не было счётчика с 1 января 2017 года, то сейчас будут удерживать деньги за тот период на основании постановления Правительства РФ 2011 года. И сейчас у меня удерживают по 600 рублей задним числом — законно ли это? Я обращалась в жилищную инспекцию 23 января 2018 года — ни ответа, ни привета. На днях опять позвонила туда, мне сказали: «Если не устраивает — подавайте в суд». Мне 80 лет, я ещё по судам пойду?! Ну как так можно к людям относиться?!

— Галина Анатольевна, вы письменного ответа вообще не получили? Если ваше заявление там зарегистрировано, то в течение месяца вам обязаны его дать.

— Вот я и жду, а ответа всё нет. Когда звонила на днях туда, они подняли моё заявление, но сказали: только в суд.

— Я завтра позвоню в инспекцию и потребую, чтобы вам оперативно дали ответ.

(P. S. Сотрудник Государственной жилищной инспекции сообщил Уполномоченному, что ответ заявительнице направлен по почте.)

О споре с застройщиком

— Юрий Иванович, здравствуйте! Я являюсь дольщиком, дом недавно сдали городу. По договору по программе ЖРС квартира должна быть с ремонтом. Застройщик ремонт делать отказывается. Таких дольщиков много. Когда уже люди смогут въехать в своё жильё?

— Контроль в области долевого строительства многоквартирных домов на территории Калужской области осуществляет Инспекция государственного строительного надзора Калужской области.

В связи с этим по интересующему вас вопросу вы и другие дольщики можете обратиться в инспекцию по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5. Телефон: +7 (4842) 74–93–00, e-mail: gasn@adm.kaluga.ru.

Кроме того, если застройщиком не выполняются условия договора, дольщики могут обратиться в суд.

Кому можно протезировать зубы бесплатно

— Уважаемый Юрий Иванович! Такой вопрос: положено ли в нашем регионе льготное протезирование зубов пенсионерам (пенсионерам по старости). В Управлении социальной защиты нашего города и в Облстоматологии сказали, что нет никакой программы — только за свой счёт. Так ли это? Если так — не представляется возможным пенсионеру с пенсией в 10000 рублей сделать зубное протезирование (не по прихоти, а по состоянию здоровья), даже самое дешёвое. Возможно, есть какие-либо субсидии?

— В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» правом на бесплатное протезирование зубов могут воспользоваться следующие категории граждан:

инвалиды Великой Оте­чественной войны, инвалиды боевых действий на территориях других государств и приравненные к ним по льготам инвалиды;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы;

лица, получившие или перенёсшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий.

Таким образом, увы, пенсионеры по старости не входят в этот льготный перечень. Однако, если вы являетесь работающим пенсионером, вы можете вернуть 13% (налоговый вычет) от уплаченной вами суммы за протезирование. В данной ситуации можно также обратиться к родным и близким. В крайнем случае — за материальной помощью в администрацию своего муниципального образования.

В рамках законодательства

— Юрий Иванович, если столкнулся с несправедливостью, то правильным ли будет попытаться за неё наказать в рамках существующего российского законодательства и не посчитается ли это превышением желания справедливости при привлечении общественного мнения?

— Если вы столкнулись с нарушением своих прав и свобод, то, безусловно, можете использовать все законные способы для восстановления справедливости, включая обращение в суд. С привлечением общественного мнения (обращение в СМИ и т. п.) нужно быть аккуратным, чтобы не вый­ти за рамки правового поля. Здесь настоятельно рекомендую предварительно проконсультироваться с профессио­нальным юристом, чтобы не нарваться на встречный иск и обвинения в клевете и дезинформации.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.