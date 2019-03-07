Омбудсмен ответил на вопросы наших читателей

На вопросы наших читателей на «Прямой линии» отвечал Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ.

О плате пенсионеров за капремонт

— Здравствуйте, меня зовут Римма Петровна Наумова. У меня жалоба. Мы с мужем Анатолием Савельевичем — 92–летние старики и считаем себя обиженными. Проблема в том, что по федеральному закону мы полностью освобождаемся от платы за капремонт. Обращались в Заксобрание, там сочли нашу жалобу правильной, отправили протест в министерство труда, прокуратуру и администрацию губернатора.

— Какой ответ получили?

— Никакого, только многочисленные отписки со ссылками на десятки документов, о которых мы не знаем и не слышали, но которые якобы дают им право поступать по-своему. Ежемесячно мы получаем квитанции, подчас с требованием оплатить все.

— Мы попытаемся разобраться в этой ситуации.

P. S. На следующий день, созвонившись, мы выяснили, что заявители ранее получали компенсацию по уплате взносов на капитальный ремонт. Однако в связи с возникновением задолженности по уплате предоставление компенсации им прекращено. По итогам рассмотрения обращения Уполномоченным подготовлено и направлено письмо ­начальнику Управления социальной защиты населения г. Калуги с просьбой разобраться в ситуации и помочь в решении вопроса.

— Здравствуйте, вас беспокоит Олег Леонтьевич Белов, военный пенсионер. Живу в Калуге уже лет 40. В прошлом году мне исполнилось 80 лет, и по сей день мне присылают квитанции за капитальный ремонт. Это нормальное явление?

— Вы обращались в Управление соцзащиты по этому вопросу?

— Конечно, обращался! В ноябре туда ходил, мне дали бумагу из 8 пунктов, в которой указано, какие надо собрать и предоставить документы. Затем будут рассматривать и принимать решение. А там требуется принести трудовые книжки всей семьи. Зачем они нужны? Дальше — копии пенсионных удостоверений, выписка из домовой книги… Это Законодательное Собрание принимало такое решение? И я ушёл ни с чем. Бегать по кабинетам и унижаться не буду никогда! До каких пор это безобразие будет твориться?

— Насколько я знаю законодательство, сначала льготник оплачивает взносы на капремонт, а уже затем ему выплачивают положенную компенсацию.

— Я в этих вопросах разбираюсь. Когда мне было 70 лет, автоматически делали скидку 50%. А теперь пошёл, говорят: собирай документы, старый, и потом приходи к нам.

— Может быть, это вызвано тем, что, если есть задолженность по оплате коммунальных услуг, льгота не предоставляется. А чтобы выяснить, что задолженности нет, надо собрать документы.

— И ещё… По телевизору объявляли, что всем пенсионерам с января проиндексируют пенсии. И что бы вы думали? Военных пенсионеров обошли! Уже второй раз нам делают подобное. В 2016 году так было. Нам только с 1 октября будет проиндексирована пенсия. Зачем разделять людей? Гражданские получили, а мы что, хуже? Честно, обида до сих пор на наше государство. Я последние 8 лет служил в Заполярье, на Ямале, все льготы имел, выслуга — 29 лет. В звании майора ушёл на пенсию, но пенсию мне начисляют не с оклада, а со ставки, непонятно откуда взятой. И в итоге я, майор, с выслугой и 8 годами службы на Севере, получаю меньше, чем старшина и прапорщик милиции. Поймите меня просто по-человечески!

— Понимаю. Но, не сдав заявление и необходимые документы для получения льготы, вы не сможете получать компенсацию за взносы на капремонт. Таков закон. Напомню, льготники не освобождаются от уплаты взносов на капремонт, как ошибочно думают некоторые, но после уплаты им компенсируют по линии соцзащиты понесённые затраты.

Мусорная проблема

— Здравствуйте, меня зовут Людмила, я из Бабынинского района. Моя мама проживает в доме на 2 семьи. Одна половина раньше принадлежала её родителям, они уже умерли, а во второй живёт она одна. Сейчас ей пришла очень большая плата за вывоз мусора. Как сделать, чтобы платить поменьше?

— Если это двухквартирный дом, то он считается многоквартирным, как это ни покажется странным. И взимают плату за вывоз отходов с площади. Ещё и тарифы в этом году немного подняли. Если сестра считает, что ей неправильно установили сумму сбора, пусть обратится к региональному экологическому оператору, который с этого года начал работать в Калужской области: г. Калуга, ул. Ленина, 15, или ул. Суворова, 77, тел.: (4842) 79–58–72, 79–92–59, 8–800–100–37–68. В таких случаях рекомендую написать письменное заявление, вы в течение 30 суток получите на него ответ. И тогда можно будет дать юридическую оценку.

— Юрий Иванович, подскажите, как в области реализуются новые правила обращения/утилизации ТБО? Жителям частных домов стали приходить квитанции на оплату воды со строкой за вывоз мусора по тарифу 109 руб./на каждого прописанного, однако площадки для сбора мусора не оборудованы. По нормативам они должны располагаться не ближе 20, но не далее 100 метров от жилого дома. Где можно узнать, какими площадками мы имеем право пользоваться? (Жители улицы Смоленской и прилегающих переулков.) Как обстоят дела с указанием Председателя Правительства РФ о соблюдении здравого смысла при исполнении новых правил? В частности, с тем, что тарифы не должны вырасти в разы? На деле происходит как раз обратное. Почему один житель в 35-метровой квартире должен платить за вывоз ТБО, как 15 человек в частном доме?

— С 1 января 2019 года услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории всей области оказывает ГП Калужской области «Калужский региональный экологический оператор».

За прошедшее с начала года время уже выявлен ряд сложностей и проблем. Одна из главных — отсутствие в отдельных местах и населённых пунктах контейнерных площадок для сбора и дальнейшего вывоза мусора. В настоящее время принимаются меры, направленные на решение этой проблемы. Надеюсь, в ближайшие месяцы она решится.

По всем вопросам, связанным с обращением с ТКО, в том числе по вопросам организации контейнерных площадок для сбора ТКО, расчёта ежемесячной платы за услугу по вывозу ТКО, внесения платы за вывоз ТКО, тарифов, необходимо обращаться к региональному оператору.

Кроме того, можно обратиться в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и в Государственную жилищную инспекцию Калужской области.

О транспортном налоге

— Добрый день. Обращается к вам Николай Васильевич Колесников, пенсионер. У меня предложение по поводу транспортного налога. Я зимой 4 месяца не езжу на машине. Нельзя ли, как в Белоруссии, давать об этом информацию в налоговую, и чтобы не присылали за эти месяцы оплату? Чтобы сдавать на зиму номера и не платить за это время налог.

— А вы готовы ходить каждый раз и сдавать номера?

— Готов, если это будет стоить 50–100 рублей.

— А велик ли будет навар, если за 4 месяца не платить? Какой у вас налог?

—18 тысяч, 230 лошадиных сил.

— Ну, это меняет дело. Давайте договоримся так. Я законодательную инициативу люблю, готов её рассмотреть. Но хорошо, если бы вы свои предложения изложили в письменном виде. Напишите нам на электронную почту.

— Хорошо, договорились.

Если не платят зарплату

— Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Ульянович. На предприятии, где я работал, не платили зарплату. Мы ходили, просили, наконец подали в суд. Суд присудил весь долг отдать. И на этом всё закончилось.

— Предприятие признано банкротом?

— Было признано банкротство — проходит год-полтора, банкротство не подтверждается. У нас был конкурсный управляющий. Он ничего не смог сделать. Прошло 4 месяца. Мне сказали, что я получу деньги, когда управляющий разберётся. Но у него ничего не получилось, всё перешло другому управляющему, и тот тоже ничего не сделал. Потом я узнал, что банкротство отменили и мой руководитель опять стал директором.

— Надо было написать официальное заявление в Службу судебных приставов с просьбой дать информацию по вашему долгу. Вы это делали?

— Нет, мне сказали: когда продадут часть оборудования, появятся деньги, тогда сначала налоги заплатят, а потом приходите.

— Если вы не теребите Службу ­судебных приставов, ваш вопрос может затеряться и вообще не решиться. Нужно написать официальное заявление, обратиться в Службу судебных приставов по адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 25. Приставы проведут проверку, и, если средства есть и ещё остались на счету, вам их выплатят. Но в любом случае вы можете прийти к нам с документами, будем разбираться.

Продолжение читайте в следующем номере «Калужского перекрёстка», который выйдет 13.03.2019.