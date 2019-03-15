Собачий конфликт: кредит на животных, ничейная земля и шубы в будках

Как мы ранее рассказывали, жители переулка Михалёвского в Калуге жалуются, что их держит в страхе стая собак. По словам калужан, животные нападают на людей и домашний скот.

На днях в редакцию «Калужского перекрёстка» обратилась вторая сторона конфликта – пенсионеры, которые вот уже 12 лет ухаживают за собаками. Они утверждают, что звери не выходят за забор и не безобразничают.

Не было выбора

– Мы с мужем никогда не думали, что на старости лет будем ухаживать за этими животными, - рассказывает Ирина (имя изменено. - Прим. автора). - Жизнь заставила... Совершенно случайно узнали, что рядом с нами погибают от голода собаки.

Ирина отказывается фотографироваться и просит не называть её имя и фамилию.

- Мы с мужем люди тихие, далеко не молодые. Не хотим скандалов. Однако считаем своим долгом рассказать, как всё на самом деле было, - объясняет она.

По словам пенсионерки, в 2006 году она стала невольной свидетельницей разборок незнакомых женщин с пожилой местной жительницей. Стоял такой шум, что пройти мимо не смогла. Женщины кричали, а затем вцепились в руку Ирины, умоляя посмотреть, что творится в переулке Михалёвском.

- От увиденного мы были в шоке, - говорит женщина. - Среди груды мусора на цепях сидели собаки – кожа да кости. Сразу же бросились в магазин, накупили еды, принесли воды.

Пенсионеры стали разбираться, что произошло. Выяснилось, что местная жительница в своей квартире держала свору собак. Соседи регулярно жаловались на вонь и шум, в итоге женщина переселила животных на заброшенный участок, вместо будок приволокла какие-то ящики. Но ухаживать за ними перестала.

Соседи вызвали участкового, обратились в представительство горуправы на Силикатном, в приюты для животных. Но оказалось, что собаки никому не нужны. Единственное, что предлагали тогда власти – вывезти животных на полигон и усыпить.

- Что нам оставалось делать? Мы спасли их от голодной смерти. Сами стали ухаживать. Но выжили только 10 собак.

Все деньги – на собак

- Знаете, сколько сил ушло, чтобы только мусор убрать с этой земли. А ещё мы укрепили сараи, поставили будки. Всё делали сами. У каждой собаки в будке ватное одеяло! Моя шуба и дублёнка мужа пошли на утепление их жилья. Супруг каждый день ходит к ним, несёт 12-литровые кастрюли с едой. Хотя я уже и на пенсии, но из-за собак вынуждена работать. Все деньги уходят животным на еду. Они же не будут чем попало питаться. Идя с работы, обязательно захожу в мясной магазин, там меня уже знают, дают по акции обрезки, кости. А сколько средств уходит на лекарства для них, вызов ветеринара! Жизнь нас поставила перед выбором – или вы так делаете, или никак.

Несколько лет назад прохожий перекинул через забор к собакам щенков. Так что животных у пенсионеров только прибавилось. Сейчас их уже 12.

Не ужились с соседом

- Мы не захватывали ничью землю, там забор был установлен до нас, остов сарая тоже. Только всё это укрепили. Естественно, это не приют, мы не принимаем новых животных. Наши собаки никогда за забор не выходили. Ни на кого не нападали. В округе у каждого по несколько собак, так почему же люди утверждают, что безобразничают наши? Да они и мухи не обидят! Их самих хоть кусай! – говорит пенсионерка.

- Читала, что соседи утверждают, что из-за собак стоит невыносимый вой! Неправда. Наши собаки никогда попросту не лают. Мы это уже проверяли. Ночью вставали, с фонариками шли к участку, из каждого угла собаки лают, воют, наши – молчат.

В прошлом году собственник соседнего участка написал на пенсионеров жалобу.

- Он утверждал, что я землю заняла без разрешительных документов и содержу там приют. Почему же он молчал 12 лет? Потому что дело не в собаках, а в земле, которая поперёк горла встала нашему соседу. Он предлагал нам занять соседний с ним участок, заявлял: «Это моя земля. Моя семья в советское время сажала на ней картошку», мол, плати мне, я сам с кем надо договорюсь. Я попросила предоставить документы, это его возмутило. Тогда я сама стала узнавать про этот участок. Оказалось, что он никакого отношения к нему не имеет. И я взяла его в аренду. Узнав, что я пошла в обход, он возмутился! Написал жалобу. Я пришла к городским властям, а мне и говорят: «Не принимайте всё близко к сердцу. Он патологический кляузник, не только на вас пишет!» Дала объяснение. Мне выдали предписание перенести постройки с животными на свой участок. Тогда ни у кого претензий не будет, на своей земле имею право их содержать. У меня три года земля была в аренде. Денег не было, чтобы её выкупить. Пришлось взять кредит и оформить участок в собственность. Вот в такую непростую жизненную ситуацию мы попали. И сами не рады, а деваться нам некуда.

Землю, где сейчас обитают собаки, женщина не может оформить в собственность. Так как она не предназначена ни под огороды, ни под какие-то постройки.

В Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги сообщили, что была проведена внеплановая проверка по вопросу соблюдения земельного законодательства в переулке Михалёвском. Обнаружены нарушения. Материалы проверки направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. В Росреестре Ирине выдали предписание убрать постройки и животных до 19 июля.

Женщина уверяет, что к этой дате собак перенесет на соседний участок, который оформила в собственность.

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