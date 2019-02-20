Стая собак тиранит калужскую улицу

К своему участку Илья пробирается крадучись. В руках – электрошокер.



Илья ЛЮБИНСКИЙ теперь ходит только с электрошокером.

- Летом я приехал, открыл дверь, а по моей территории бродит пять здоровенных псов. С лаем они кинулись на меня. Отбивался подручными средствами – палкой и даже вилами, - вспоминает мужчина.

Невозможность бытия

Несколько лет назад он приобрёл участок на Силикатном, в переулке Михалёвском.

- Мне очень понравилось это место: тихое, мало машин, школа рядом. То, что нужно, чтобы построить дом и воспитывать детей, - говорит Илья.

Летом он собирается приступить к стройке.

- С моим участком граничит незаконный собачий приют. За животными там никто не следит. Звери бродят по улицам, кидаются на людей и домашний скот. Как я могу перевезти сюда жену и детей? Это же небезопасно.

Вместе с Ильей мы подходим к каким-то сараям, огороженным забором. Это и есть так называемый собачий питомник.

- Этот забор новый, - замечает мужчина. – Раньше постройки были огорожены ветхими, прогнившими досками. Собаки легко отсюда выбирались, делали подкопы.

Наш приход оглашается задорным лаем. Штук пять псов подбегают к сетке, некоторые звери испуганно выглядывают из-под всевозможных навесов. Валяется какая-то ветхая цигейка, старые ковры, кресло и несколько пустых кастрюль. Всего мы насчитали 10 хвостатых.

- Летом их было больше, не менее 30, - рассказывает Илья. – Что-то я здесь не вижу тех здоровых псов, что лазили по моему участку. Наверное, подохли. Животные здесь часто погибают. Мне их жалко, они же не виноваты, что их кто-то отловил и посадил за решётку. За ними плохо ухаживают. Еду приносят редко. Вот они и носятся голодными по улицам.

Илья сомневается, что этих собак осматривал ветеринар.

- Вряд ли им сделаны необходимые прививки. Так содержать зверей – издевательство, - отмечает мужчина.

Новый забор стоит только с одной стороны. С торца старые постройки подпёрты досками. Местные жители не сомневаются, что по весне изголодавшаяся собачья стая начнёт мародерить в деревне.

Незаконный приют

Илья, изучив кадастровую карту, выяснил, что приют находится на муниципальной земле. Стал обращаться в горуправу, но ответа так и не получил.

- Приют незаконен. Мы с соседями знаем, что собак здесь развёл местный житель, пенсионер, который живёт недалеко - в многоэтажке. Он когда-то арендовал на этой улице землю. А теперь захватил пустующий участок. Одним он представляется Виталием, другим – Валерием. Поговорить с ним невозможно, он неадекватный. Вызывали участкового, он сказал, что собаками не занимается и ушёл.

Местные жители написали обращение в прокуратуру, та перенаправила его в комитет ветеринарии.

- Никто ничего делать не хочет. Мы не против собак, сделайте нормальный питомник для бездомных животных. По правилам и нормам СанПиНа он должен находиться в 50 - 100 метрах от жилой зоны. А этот граничит с нашими домами. Мы готовы довести дело до суда, - говорит Илья.

Собаки дороже людей

Несколько раз собаки атаковали соседние участки – убивали кур, кроликов. Один из пострадавших оценил нанесённый ущерб ему в 150 тысяч рублей, среди уничтоженной живности оказались павлины, которых он разводил.



Пенсионерка Зоя Николаевна уже устала жаловаться на незаконный питомник.



Чтобы собаки не добрались до кур, участок огорожен сеткой, под ней вкопаны колья.

- Я живу здесь пятый год, - рассказывает Зоя Николаевна. - Не раз ходила в горуправу, жаловалась. По ночам слушаем жуткий вой, спать невозможно. А днём боимся выйти на улицу. Внуку 10 лет. Четвертый класс заканчивает, а я его с палкой провожаю и встречаю из школы. Боюсь отпускать одного. До свадьбы, видимо, буду с ним ходить. В позапрошлом году собаки моих уток погрызли. Сказать их владельцу ничего нельзя. Он на меня кидается - сам, как зверь. В пятиэтажке живёт, вот пусть у себя на балкончике или в квартире этих собак держит. Несколько лет назад двоих собак кто-то отравил. А так как я постоянно ругаюсь, то решили, что это я. Пришла ко мне разбираться его жена, я у неё спрашиваю: «Зачем вы столько зла людям приносите? Разве так можно. Здесь же кругом дети бегают!» А она мне ответила: «Мы много лет собаками занимаемся. Они нам дороже детей!»

- Это длится уже семь лет, а то и больше, - рассказывает местный житель Виктор ВОЛКОВ. – С каждым годом собак становится всё больше и больше, сейчас сосчитать их всех невозможно, из каждого забора вылезают. Мы пытались выяснить, на каком основании здесь находится этот питомник. Обращались в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. Нам ответили, что идёт проверка. Жители постоянно этого товарища встречают, высказывают своё недовольство. Сам он живет в пятиэтажном доме, а здесь оставляет собак. По ночам стоит жуткий вой!

Городская управа Калуги 20 февраля нам сообщила, что к ним обращения жителей не поступали. Кроме того, сейчас в Калуге никто не занимается отловом бездомных собак.

- В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика, который будет осуществлять отлов и содержание безнадзорных животных. После проведения конкурсных процедур указанная заявка будет передана в подрядную организацию для проведения работ по отлову вышеуказанных безнадзорных животных.

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