В «Комфорт Клинику» - за передовыми медицинскими технологиями

PRP-терапия (Platelet Rich Plasma) - это современная технология лечения с помощью обогащенной тромбоцитами плазмы. Метод основан на применении стволовых клеток, а также на стимуляции собственных регенераторных сил организма.
Помимо свойства останавливать кровотечение у тромбоцитов сравнительно недавно было открыто несколько других функций. Именно тромбоциты выделяют так называемые факторы роста – особые белки, которые стимулируют заживление и восстановление поврежденных тканей.
И проведенные исследования показали, что если взять не просто цельную кровь, а именно концентрированные тромбоциты и подвести их к поврежденной ткани (это могут быть, к примеру, порванные сухожилия или суставной хрящ), то регенерация заметно ускорится. На основе этих исследований и была создана PRP-терапия.
Происходит это следующим образом. Пациент приходит в клинику и сдает кровь (ее объем зависит от того, что конкретно необходимо лечить), затем она несколько раз центрифугируется в специальных пробирках. В результате из 40-50 мл крови получается 2-3 мл богатой тромбоцитами плазмы, которую сразу же вводят в сустав посредством инъекции под контролем УЗИ. Главное преимущество данного метода состоит в использовании исключительно собственных клеток пациента.
Основным противопоказанием в этом случае становятся серьезные заболевания крови, такие как лейкоз, либо опухолевые процессы. В остальном PRP-терапия позволяет избежать большинства побочных эффектов, которые возникают при традиционных методах лечения, таких, например, как блокада с использованием стероидных противовоспалительных препаратов.
Чтобы повысить качество получаемой плазмы, как правило, за 2 недели до терапии пациенту рекомендуют прекратить принимать лекарства, изменяющие свертываемость крови, а также добавить в рацион источники витаминов B и C и исключить или хотя бы значительно сократить употребление алкоголя и никотина.
Подобная технология с большим успехом применяется при лечении артрозов крупных суставов (гонартроз, коксартроз) и позволяет либо отсрочить, либо вообще избежать операции эндопротезирования. Другое направление – лечение энтезопатий. Это и пяточная шпора, и эпикондилит, проблемы при восстановлении после травм, в том числе у спортсменов.
«Комфорт Клиника» одной из первых в Калуге стала применять PRP-терапию, поэтому у врачей клиники - наибольший опыт в этой сфере. Все этапы лечения полностью проходят в стенах клиники, что позволяет лучше контролировать процесс.
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