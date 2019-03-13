Бывший калужский омбудсмен стала министром в Крыму

Бывший уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга Торубарова (ранее - Копышенкова) во вторник, 12 марта, назначена министром спорта Крыма. Соответствующий документ подписал глава республики.
Напомним, в сентябре 2017 года Копышенкова досрочно покинула свой пост в связи с переездом в другой регион.
После этого она стала заместителем министра труда и социальной защиты Алтайского края уже под фамилией Торубарова.
СМИ связывают бывшего детского правозащитника с Олегом Торубаровым, который возглавлял областную полицию в Калуге до 2012 года. После этого генерала перевели на работу в Алтайский край, а сейчас он возглавляет МВД Крыма.
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