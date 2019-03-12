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139 калужан оштрафовали за курение на вокзалах

12.03.2019 15:20 7 857 Дмитрий Ивьев
139 калужан оштрафовали за курение на вокзалах

За курение на территории вокзалов в Калужской области с начала 2019 года оштрафовали 139 человек, девять из них – дети. Такие данные во вторник, 12 марта, нам озвучили в Калужском линейном отделе МВД на транспорте.

За весь 2018 год штраф в 500 рублей получили 1109 курильщиков. Несовершеннолетних среди них было 65.

В полиции напоминают, что в соответствии с законодательством запрещено курить в местах на открытом воздухе ближе, чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, в самих помещениях, а также на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении.

Штраф за курение на вокзале накладывается, когда человек курит в помещении или в пределах 15 метров от здания.

Покинув поезд дальнего следования, пассажир не может рассчитывать, что ему удастся покурить на перроне, если перрон расположен менее, чем в 15 метрах от самого вокзала. Электричка тем более не может стать прибежищем, потому что там нельзя курить даже в тамбуре.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, влияют ли существующие антитабачные законы на курильщиков? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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