Гостей встречали по-татарски

В Областном молодёжном центре отметили День национальной культуры Татарстана.

Прийти на праздник мог любой желающий. Встречали здесь всех очень гостеприимно. Прямо в фойе — музыка, танцы, красиво накрытые столы. Готовили всё сами дома. Гостей угощали национальными блюдами: чак-чак, кыстыбый (лепёшка с картофельным пюре), вак балиш (пирожок из хрустящего теста с мясом и картофелем), баурсак (жареные пончики), эчпочмак (тре­угольные пирожки из дрожжевого теста с мясной начинкой).

— Самое простое блюдо — кыстыбый, — говорит Гуляндам Комиссарова. — Нужно всего лишь картофельное пюре и прес­ное тесто, как на пельмени или лапшу. Из него раскатываете шарики и печёте на сковородке. На одну половину кладёте картошку, сверху прикрываете второй половиной. Вкусно, сытно. Кыстыбый делают и с картошкой, и с пшённой кашей. Я родилась в Татарстане, в селе Большая Турма Тетюшевского района. Семья у нас была большая — 12 детей, я — девятая. Хлеб сами пекли. Бывало, хлеба не хватало, так мама на скорую руку готовила кыстыбый. Во всём селе только у нас была такая большая семья. Наша мама — мать-героиня. Но она всё равно работала в колхозе.

А я закончила восьмилетку, работала в колхозе дояркой, потом поехала в Казань, поступила в торговый кооперативный техникум. А в 70-е годы при­ехала в Калугу, ни одного слова тогда по-русски не знала. Но очень хотела выучить русский язык. Теперь уже знаю хорошо и русский, и татарский. Родителей в живых нет, но на родине остались брат и сестра, многочисленные племянники, тётя, мамина сестра, ей 88 лет. Они живут и в Казани, и в райцентре, и в деревне. Я со всеми общаюсь, всегда с праздниками поздравляю. Мы — второе поколение после родителей, и я стараюсь всех объединять.

И в Калуге все национальные традиции соблюдаю, постоянно пеку татарские блюда, выписываю газеты из Казани, книги. Мы — три сестры — живём в Резвани. Собираемся, чай пьём, говорим по-татарски. Сын и внук по-татарски не говорят, но всё понимают. Они к нам примкнут — и в разговор встревают: мы — по-татарски, а они — по-русски. Невестка у меня русская, но она всё перенимает, спрашивает: «Мам, скажи мне, как сделать?» И с удовольствием печёт наши национальные блюда.

Столы мы всегда накрываем большие, хлебосольные. И обязательно — первое блюдо. Ни одно мероприя­тие — день рождения, праздник, или просто гости пришли — не обходится без домашней лапши токмач на курином бульоне. У меня в этом году юбилей был, отмечали в ресторане, я и там первое блюдо заказывала. И даже когда чай пьём, подаём много блюд. Не бывает просто чашки чая. У нас полный стол вкусностей.

Сейчас я работаю на поч­те. Испеку дома что-нибудь — приношу, угощаю. И всем нравится, рецепты спрашивают. 50 лет здесь живём хорошо и дружно! У меня много по­друг и по дому, и по огороду. Они услышат по телевизору про татарский праздник и меня поздравляют. Это очень приятно. Я счастлива, что здесь живу!

Халида ТРОФИМОВА и Лилия СУЛЕЙМАНОВА родились в Башкирии. Знают и русский, и татарский, и башкирский языки. Халида рассказала, что выросла в татарской деревне в Башкирии, где даже в школе учёба шла на татарском языке. А Лилия каждый год летом ездит к родственникам в Башкирию и в Татарстан.

Калужане с удовольствием пробовали блюда татарской национальной кухни. Некоторые интересовались рецептами и секретами приготовления.

Роза КРУПЕНИНА с дочкой Алёной приготовили множество вкусностей для праздника: кыстыбый, эчпочмак, кош теле (хрустящее печенье наподобие «хвороста»), чак-чак с мёдом, который просто тает во рту.

— Я родилась в Башкирии в татарской семье, у меня есть два брата и две сестры, — рассказала Роза. — Мама хорошо готовила. Мучное у нас всегда на столе было. И мы как-то от мамы рецепты перенимали.

После учёбы меня направили в Калугу. Здесь я и осталась. Вышла замуж, родились дети. А родные живут в Башкирии, в небольшом посёлке рядом с городом Октябрьский. Там свой дом, в нём осталась младшая сестрёнка, есть огород. Я тоже мечтаю жить в собственном доме, а не в квартире, люблю копаться в огороде на свежем воздухе… Но я и в Калуге сажаю, у меня есть небольшой участок. Сёстры часто приезжают в гости, и я к ним езжу.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.