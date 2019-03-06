Газ убивает за полчаса

21 января в многоквартирном жилом доме в Калуге погибли три человека: двенадцатилетняя девочка и её родители. Получили отравление и были доставлены в больницу 22-летний молодой человек, брат погибшего ребёнка, и прибывшие на вызов сотрудники «Скорой помощи».

Без цвета и запаха

— Угарный газ (монооксид углерода, СО) — один из наиболее токсичных элементов продуктов горения, который входит в состав дыма, — говорит специалист Калужского областного центра медицинской профилактики Ирина ГУСЕВА. — Обнаружить угарный газ сложно. Это бесцветный газ без запаха, он легче воздуха и мало растворим в воде. СО постепенно накапливается в помещениях, которые плохо проветриваются. В последние годы появились случаи отравления угарным газом, например, при использовании современных горелок в туристических палатках. Например, 5 февраля 2018 года двое молодых мужчин — жителей Калуги — отап­ливали рыбацкую палатку, используя газовый баллон и электрическую плитку, и отравились угарным газом. Потерпевших утром обнаружил другой рыбак. Один из пострадавших погиб, второй был доставлен в больницу.

Опасна даже очень небольшая концентрация угарного газа.

Тревожные симптомы

— Отравление угарным газом представляет собой острое патологическое состояние, несущее угрозу жизни человека, и без медицинской помощи влечёт за собой летальный исход. Дело в том, что гемоглобин связывается с угарным газом сильнее, чем с кислородом. Попадая в кровь, СО постепенно заменяет кислород и блокирует его подачу к тканям и клеткам.

Первые признаки отравления угарным газом:

ухудшение зрения,

снижение слуха,

боль в области лба,

головокружение,

ощущение пульсации в висках,

шум в ушах,

снижение координации движения и аналитического мышления.

При таких симптомах нужно немедленно покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Также может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания. Если концентрация угарного газа в помещении увеличивается, то появляются сильная тошнота, затруднение дыхания, сухой удушаю­щий кашель, ощущение нехватки воздуха и одышка. Смерть может наступить спустя полчаса.

Как защититься

— Чтобы снизить риск отравления, необходимо:

регулярно проветривать помещение,

обязательно ежегодно проверять состояние дымоходов, поскольку скопившийся мусор может препятствовать выходу угарного газа.

Запрещено использовать с целью обогрева духовку или газовую плиту.

Нельзя запускать двигатель автомобиля в гараже, особенно при закрытых дверях. На крупных автострадах с большим потоком автомобилей средняя концентрация СО превышает минимальный уровень отравления, поэтому по таким дорогам, открыв окно, ехать не стоит.

Проверяйте тягу в дымоходе перед началом использования печи. Проверяйте целостность дымохода и отсутствие трещин.

Не используйте гриль, барбекю на древесном угле в закрытой беседке с плохой вентиляцией.

Приоткрывайте форточку в помещении во время работы газовой плиты, газовой колонки или котла (особенно если там установлены герметичные пластиковые окна).

Будь в курсе

Противоядие — кислород

— Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной. Пострадавшего надо вывести на свежий чистый воздух и дать понюхать нашатырный спирт, затем, когда ему станет лучше, напоить кофе или крепким чаем. Еду давать нельзя — только питьё. И вызвать врача. Необходимо помнить: даже при незначительных признаках отравления СО медицинская помощь обязательна.

При сильном отравлении (тошнота, рвота) пострадавшего следует как можно скорее вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух. Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Придать телу удобное положение. Обеспечить покой. Вызвать «Скорую помощь».

При отсутствии пульса до прибытия бригады «Скорой помощи» сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Если пострадавший был без сознания, а потом пришёл в себя, его срочно надо доставить в больницу, даже если вам кажется, что отравление газом было незначительным.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.