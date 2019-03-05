Обзор недели: девиантная реформа и жуткий фотофакт

05.03.2019 21:30 646

В среду, 6 марта, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике предприниматель, организатор детской досуговой деятельности Евгения ЕРИЛОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: 1 марта на встрече с общественностью президент потребовал от российских властей прекратить защищать интересы «олигархического бизнеса». Адекватное тестирование реальности, наконец. Но это был всего лишь белорусский президент. — Надо прекратить Правительству России лоббировать эти кланы, эти группы — как их называют, олигархичес­кие. Крупный бизнес сросся с властью, проталкивает свои вопросы, — заявил Лукашенко, проталкивая свои.

Главный в России по мусору признал девиантный характер мусорной реформы. А может, просто блеснул понравившимся красивым словом.

— Там существует определённая девиация: мы не всегда можем понять, почему в экономически равных и логистически схожих субъектах нормативы сильно различаются, — заявил глава госкомпании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Уж ладно, что на северном Таймыре «производители отходов», т.е. граждане России, платят «мусорным» операторам в 27 раз больше, чем граждане России в южном Дагестане. Север, он, как мы помним, бескрайний, потому и тарифы там тоже неограниченные. И, хотя страна у нас одна, Таймыр — это совсем не то же самое, что Дагестан или тем более Чечня. Это всё понятно. Буцаев же недоумевает, что стоимость вывоза мусора ощутимо разнится даже в однотипных регионах. Поэтому необходимо разработать прозрачную методику расчёта «мусорных» нормативов, считает он. В общем, тоже понятно: деньги с населения уже собираются, а прозрачную методику расчётов сбора денег с населения ещё предстоит разработать.

Зато можно порадоваться успехам регионального бизнеса — наши сигареты курят в самом Кремле! Управделами Президента РФ закупило их на 19 млн. рублей. Единственный поставщик — Калужская табачная фабрика. На её сайте отмечено, что работает она «в сегменте элитных брендовых марок». Правда, пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова немного разочаровала: по её словам, данная закупка — «обычная коммерческая деятельность» и ведётся она не на бюджетные деньги. Так что калужские сигареты в Кремле, возможно, и не курят, увы, а только перепродают. Но всё равно приятно!

Опрос Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука» выявил основные причины массовых страхов россиян. Лидирует ядерная угроза — её боятся 14% жителей России. 12% боятся клонирования, 11% — развития роботизации, 6% — ГМО, 2% — инопланетян.

Но всё это сущие пустяки, одна игра воображения. Реальная угроза пришла неожиданно. Пользователей соцсетей в настоящий ужас поверг фотофакт: водка «Беленькая» — 0, 4 л! Девяток яиц на этом фоне — лишь отвлекающий манёвр.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе предпринимателю, организатору детской досуговой деятельности Евгении ЕРИЛОВОЙ. Старшая дочь Софья стала участницей проекта Леонида Клёца «Я — не Чучело!». О проблеме подростковой жестокости я знаю не понаслышке. Поэтому очень рада, что дочь оказалась в команде Леонида. Посыл и замысел проекта настолько глубоки — уверена, он станет полезным многим детям. Кроме того, Софья мечтает о теат­ральной карьере. Возможно, участие в проекте «Я — не чучело!» станет для дочки первой ступенькой на пути к большой мечте. — На прошлой неделе приняла участие в онлайн-марафоне Екатерины Плотко «Семь цветов вашего счастья».

Мне всегда интересны лекции, семинары, которые помогают осознать себя, своё предназначение в этом мире, позволяют улучшить отношения с окружающими, гармонизировать внутреннее состояние. Поэтому участие в вебинаре Кати стало для меня важным событием, которое вдохновило, наполнило и напомнило о том, что жизнь — это в первую очередь любовь ко всему, что нас окружает.

— Недавно у нас дома поселился кит!

Его нарисовала на стене в комнате дочери моя подруга — замечательный фотограф, иллюстратор Алиса Власова. Изначально это была идея дочки. Она считает, что кит — это такой большой, но беззащитный, очень ранимый и добрый персонаж. Видимо, психологически дочке этот образ близок. Рисунок получился просто волшебным: двухметровый объёмный кит, очень красивый и реалистичный настолько, что иногда даже кажется, будто с него капельки воды стекают. Софья уверяет меня, что кит помогает ей во всём, а по ночам оживает и творит чудеса.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

7 марта. 165 лет назад в Калуге родился Алексей Петрович Соколов (7.03.1854–1928). Учёный-физик, педагог. В 1873 году окончил с золотой медалью Калужскую гимназию. Один из основателей Физического института при Московском университете, основоположник первой в России радиологической лаборатории по изучению веществ, содержащих радиоактивные элементы. Основные труды Соколова посвящены вопросам радиоактивности Земли.



165 лет назад в Калуге родился Алексей Петрович Соколов (7.03.1854–1928). Учёный-физик, педагог. В 1873 году окончил с золотой медалью Калужскую гимназию. Один из основателей Физического института при Московском университете, основоположник первой в России радиологической лаборатории по изучению веществ, содержащих радиоактивные элементы. Основные труды Соколова посвящены вопросам радиоактивности Земли. 9 марта. 85 лет назад родился Юрий Алексе­евич Гагарин (09.03.1934–27.03.1968). Первый космонавт планеты, Герой Советского Союза, Почётный гражданин города Калуги (5.05.1961). 13 июня 1961 года впервые посетил наш город, заложил первый камень в основание будущего Государственного музея истории космонавтики, возложением цветов на могилу почтил память Константина Эдуардовича Циолковского.



По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!