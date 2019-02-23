Средняя зарплата упала до 43 тысяч

Январская зарплата традиционно выглядит маленькой по сравнению с предыдущей – декабрьской. Не стал исключением в Калуге и этот год. Если в декабре калужанин в среднем заработал 54 360 рублей, то в январе – только 43 700 рублей. Такие данные опубликовал Калугастат.

Напомним, указаны данные до вычета налогов. Также не учитываются компании и организации, у которых менее 15 сотрудников.

Цены за первый месяц года выросли на 1,1%.

Уважаемые читатели! А как изменились ваши доходы за 2018 год? Расскажите в комментариях!