Средняя зарплата упала до 43 тысяч

Январская зарплата традиционно выглядит маленькой по сравнению с предыдущей – декабрьской. Не стал исключением в Калуге и этот год. Если в декабре калужанин в среднем заработал 54 360 рублей, то в январе – только 43 700 рублей. Такие данные опубликовал Калугастат.
Напомним, указаны данные до вычета налогов. Также не учитываются компании и организации, у которых менее 15 сотрудников.
Цены за первый месяц года выросли на 1,1%.
Уважаемые читатели! А как изменились ваши доходы за 2018 год? Расскажите в комментариях!
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