На дороги области потратят более 9 миллиардов рублей

22.02.2019 09:16 795

В четверг, 21 февраля, в Калуге состоялась расширенная объединенная коллегия, на которой отчет по итогам 2018 года и планах на предстоящий период представило министерство дорожного хозяйства области. Также в этот день состоялась расширенная объединенная коллегия нескольких смежных ведомств региона: министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции, инспекции государственного строительного надзора, управления архитектуры и градостроительства, управления административно-технического контроля.

На что пошли миллиарды

В своем докладе министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова подчеркнула, что за шесть лет регион увеличил долю протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50,5%, сеть региональных дорог выросла на 126 км. Общий объем выполненных дорожных работ в 2018 году составил 7,2 млрд. рублей. Из них 4,1 млрд. рублей – средства регионального дорожного фонда, 2,9 млрд. рублей - федерального бюджета, и 270 млн. рублей – средства областного бюджета.

Важным событием прошлого года стало завершение строительства Южного обхода Калуги с мостом через р. Оку. Реконструирована автодорога Малоярославец – Боровск – Кривское – Обнинск. На ремонт областных дорог было направлено 1,36 млрд. рублей, что позволило отремонтировать 56 км.

Участие в федеральной госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в прошлом году позволило реконструировать подъезды к объектам сельхозпроизводства в Куйбышевском, Сухиничском и Ульяновском районах общей протяженностью 23 км. В текущем году объем финансирования данных мероприятий из федерального бюджета составит 233,4 млн. рублей. С привлечением средств регионального дорожного фонда планируется построить и реконструировать 23,6 км участков дорог к животноводческим комплексам и социальных объектам в Козельском, Мещовском, Перемышльском, Сухиничском, Спас-Деменском и Ульяновском районах.

Снижению общего количества ДТП на дорогах области способствовали мероприятия по устройству освещения и тротуаров в населенных пунктах. Свой вклад внесла и единая автоматизированная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В 2018 году размер поступлений от штрафов за нарушения, зафиксированные данной системой, составил 556 млн. рублей.

По словам министра, в текущем году перед дорожниками области стоят новые задачи. Расходы на отрасль утверждены в объеме 9,09 млрд. рублей. Стратегия деятельности министерства в ближайшие 5 лет будет ориентирована на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С этой целью разработаны и утверждены региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

К концу 2024 года планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 52,1%, долю дорог всех форм собственности, соответствующих нормативам, - с 49 до 85%, а также снизить в два раза по сравнению с 2017 годом количество мест концентрации ДТП.

- Мы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы наша дорожная сеть проникала к центрам развития экономики, прежде всего на селе, - отметил в своём выступлении губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - От этого во многом зависит существенное улучшение качества жизни людей.

Проблема обманутых дольщиков и качество ремонта домов

На второй коллегии министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор ВИРКОВ отметил, что в прошлом году в регионе построено 787 тыс. кв. метров нового жилья. Важнейшим инструментом стимулирования темпов строительства является ипотека. Благодаря рекордно низкому значению процентной ставки (9,4 %) за отчетный период на треть возросло число выданных ипотечных кредитов.

Продолжалась работа по оказанию финансовой поддержки молодым семьям. В 2018 году 144 семьи получили свидетельства на улучшение жилищных условий. На эти цели направлено более 128 миллионов рублей федерального и областного бюджетов.

Завершена реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья: улучшили жилищные условия более 8,5 тысяч человек из 508 домов. На эти цели потрачено свыше 5,5 миллиардов рублей. В ближайшие два года планируется переселить еще 553 человека с 7,5 тыс. кв. метров в Калуге, Обнинске и Балабаново.

Объем вложений в модернизацию жилищного фонда в 2018 году на 68% превысил аналогичный показатель 2017 года и составил более 1 млрд. 770 млн. рублей. Ранее столь масштабные мероприятия по капремонту в области не проводились.

Во исполнение поручений Президента РФ подготовлен план-график по решению проблем обманутых дольщиков, в который включено 18 объектов.

C 2019 в рамках нацпроекта «Экология» министерством будут реализовываться федеральные проекты «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Их цель - ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Всего до 2024 года в регионе предстоит рекультивировать 63,5 га закрытых полигонов, на которых захоронено более 2 млн. тонн отходов.

С докладом об итогах работы и планах государственной жилищной инспекции области выступил ее руководитель Алексей ДУЛИШКОВИЧ.

Он отметил, что основная задача в деятельности ведомства - пресечение нарушений в сфере управления жилищным фондом и повышение качества обслуживание населения. В 2018 году в адрес инспекции поступило 52 879 обращений, 87% их которых были решены в течение трех рабочих дней. Основная часть претензий населения - к качеству предоставления коммунальных услуг, а также неудовлетворительному техническому состоянию общего имущества в многоквартирных домах. Возбуждено 3 262 дела об административных правонарушениях, на управляющие и иные организации наложены штрафы на сумму более 130 млн. рублей, выдано и поставлено на контроль 4 372 предписания об устранении нарушений.

Исполняющий обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Андрей ШЕЛКУНОВ отметил, что в отчетном периоде инспекцией проведено 764 проверки строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, выдано 292 предписания об устранении нарушений, возбуждено 193 дела об административных правонарушениях, наложено 154 административных наказания, в том числе 83 в виде штрафов на сумму более двух миллионов рублей. Выдано 199 заключений о соответствии построенных (реконструированных) объектов капитального строительства требованиям проектной документации. Всего поднадзорных объектов в 2018 году насчитывалось порядка 625 (из них строящихся – 590), в том числе 190 - жилищного строительства.

Госконтроль в области долевого строительства осуществлялся за деятельностью 86 застройщиков на 210 объектах. По результатам контроля застройщикам выдано 36 предписаний, возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, вынесено 114 постановлений по делам об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму более 4,7 миллионов рублей. В результате проведенной работы удалось добиться повышения уровня качества контрольно-надзорных мероприятий в области строительства и уменьшения числа «проблемных» жилых домов.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Олег Стрекозин отметил, что возглавляемое им ведомство в 2018 году участвовало в корректировке и согласовании актуальной схемы территориального планирования области. Ее наличие дает заинтересованным в инвестициях территориям и бизнес-сообществу возможность принятия обоснованных решений в развитии экономики региона. Был рассмотрен 51 проект изменений в схемы территориального планирования муниципалитетов, а также генеральных планов городских и сельских поселений. С целью соблюдения на местах законодательства в сфере градостроительной деятельности проверено 284 муниципалитета.

Большое внимание уделялось исполнению целевых моделей для упрощения процедур ведения бизнеса в регионе и повышения его инвестиционной привлекательности. Показатели модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» достигнуты на 96 %. Это один из самых высоких результатов в стране.

На сайте органов власти создан специальный раздел, посвященный разработке программ комплексного развития муниципалитетов, а также организован чат «Градостроительство», который помогает оперативно решать возникающие на местах вопросы. В планах – участие в создании государственной информационной системы Калужской области (ГИС).

В рамках работы по формированию комфортной среды по более чем десяти объектам разработаны проектные предложения. В их числе - благоустройство ул. Театральной в Калуге, парка Победы в Людиново, комплекса «Ильинские рубежи».

Событием в архитектурной жизни Калуги и региона стали организованные управлением Архитектурный мост Москва – Калуга, посвященный проблемам реновации застроенных городских территорий, и Градостроительная лаборатория «Живой Город», партнеры которой - Национальное агентство по архитектуре и Институт экономики города (Москва). В этом году запланирован ряд мероприятий по актуальным вопросам архитектуры и градостроительства с привлечением ведущих российских экспертов в этой области.

Начальник управления административно-технического контроля области Станислав Орехов в своём выступлении отметил, что деятельность возглавляемой им структуры строилась по целому ряду направлений.

В части обеспечения регионального госконтроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и выдачи разрешений на осуществление этой деятельности было выдано 1974 разрешений, вынесено 36 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Осуществлялся контроль за перемещением и хранением задержанных транспортных средств. Эвакуация и хранение задержанного транспорта организованы в 10 районах и 2-х городских округах области. В истекшем году на спецстоянки было перемещено более 8 тысяч легковых автомобилей. В целях наиболее полного охвата территории региона сетью эвакуаторов и спецстоянок объявлен дополнительный аукцион для отбора хозяйствующих субъектов, специализирующихся в указанной сфере деятельности.

В сфере благоустройства было проверено около 7,5 тысяч различных объектов, нарушения законодательства выявлены на 3,5 тысячах. В результате принятых мер 87% правонарушений устранено, в бюджеты соответствующих уровней поступило более 6,5 млн. рублей штрафов.

Положительный эффект имела практика проведения целевых мероприятий по приоритетным направлениям контроля, таких как «Фасад», «Инженерные коммуникации», «Свалка», «Зимняя уборка» и других. В целях приведения фасадов нежилых зданий в надлежащее состояние сотрудниками управления в 2018 году проверено 563 объекта капитального строительства, выявлено 126 нарушений. В результате принятых мер 85 фасадов приведены в надлежащее состояние. Устранены нарушения по 59 рекламным и 539 информационным конструкциям.

Проверено более 390 км теплосетей, выявлено 81 нарушение, восстановлена изоляция тепловых сетей общей протяжённостью более 2 тыс. метров.

Ликвидировано 134 несанкционированные свалки общей площадью 28,2 тысячи кв. метров. Привлечено к административной ответственности 68 юридических, должностных и физических лиц. Общая сумма штрафов составила 1 млн. 343 тыс. рублей. Обеспечивался систематический контроль за уборкой и надлежащим содержанием контейнерных площадок. Обследовано 3,5 тысячи из них, выявлено 390 нарушений. Общая сумма штрафов - более 1 млн. рублей.

Проводилась работа по координации осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля. Выявлялись участки сельскохозназначения, имеющие признаки неиспользования. Информация по более чем 2-м тысячам из них общей площадью 94,3 тыс. га была направлена в администрации муниципалитетов и Управление Россельхознадзора по Калужской области для принятия мер в соответствии с законодательством.

Основными задачами на предстоящий период является внедрение новых IT-технологий в административный процесс, активное взаимодействие с институтами гражданского общества, средствами массовой информации.

Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Олег РУРИН положительно оценил работу, которая ведется в Калужской области по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Он также выразил уверенность в том, что в условиях значительного увеличения ее финансирования из федерального бюджета есть все предпосылки к успешному выполнению намеченных планов. В числе других приоритетов он назвал продолжение ремонта многоквартирных жилых домов и их энергоэффективную модернизацию, а также мероприятия по реализации национального проекта «Экология». В этой связи Олег Рурин обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость качественного и своевременного проведения инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения. По его словам, данная информация послужит основой для дальнейшей работы.

Анатолий Артамонов поблагодарил руководство «Фонда содействия реформированию ЖКХ» за поддержку региона в решении важных вопросов жилищной сферы. Основными задачами профильных ведомств на предстоящий год губернатор назвал решение проблем обманутых дольщиков, повышение качества ремонтов многоквартирных жилых домов и реализацию экологических проектов. Приоритетными направлениями работы также остаются строительство социальных объектов, улучшение жилищных условий молодых семей, обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса региона в отопительный период, газификация и благоустройство населенных пунктов. При этом глава региона обратил внимание на то, что в ходе проведения любых благоустроительных работ необходимо активнее советоваться с местными жителями, учитывать их мнение и пожелания.

- Советоваться нужно с населением в обязательном порядке, - отметил губернатор. - И ТОСы (территориальное общественное самоуправление) должны быть в этом вопросе законодателями.

По его мнению, общественность и депутатов всех уровней необходимо также привлекать и к приемке различных строительных объектов.