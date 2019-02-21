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Социальная поддержка в Калужской области: о чём говорил Путин

21.02.2019 12:46 0 804
Социальная поддержка в Калужской области: о чём говорил Путин

Президент России Владимир Путин в среду, 20 февраля, обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Одними из главных тем выступления стали вопросы внутреннего социального и экономического развития. Глава государства особо отметил опыт Калужской области по внедрению практики социального контракта.

Об упоре на социальную повестку в выступлении Путина в своём комментарии по итогам послания рассказал и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ:

- Важная особенность сегодняшнего послания Президента в том, что,  оно носило ярко выраженный социальный  характер. Основной упор был сделан на народосбережение, на оказание помощи и поддержки семьям. С другой стороны послание направлено на развитие экономики и поддержку бизнеса, особенно малого и среднего. На сокращение давления на него со стороны контролирующих органов и правоохранительных структур.

Говоря о том, что президент отметил наш регион в числе тех, кто успешно внедряет практику социальных контрактов, губернатор подчеркнул, что это не просто поддержка нуждающихся людей.

- Мы даем жителям возможность самим обеспечить себя работой, - говорит глава региона. - Цель такой помощи - возвращение семьи к самостоятельности и самообеспечению. В результате семьи с невысоким достатком, в основном многодетные, могут приобрести домашнюю живность, развить собственное подсобное хозяйство, начать собственное дело.

Напомним, областной Закон № 505–ОЗ «О государственной социальной помощи в Калужской области» был принят 18 ноября 2013 года. И с 2014 года Калужская область оказывает социальную помощь на основании соцконтракта малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.

В 2014 году на общую сумму в миллион рублей помощь оказана 23 семьям. Такие же средства были заложены в бюджет на 2015-17 годы. Помощь за этот период получили 32 семьи.

С 2018 года в бюджет для реализации этой программы закладывали уже 10 миллионов рублей. И за предыдущий год помощь оказана уже 67 семьям из 15 районов. В них 403 человека в том числе  278 детей. Деньги на ведение предпринимательской деятельности получили четыре семьи, на ведение личного подсобного хозяйства – 63 семьи.

- На 2019 год предусмотрено также 10 миллионов рублей, - подчёркивает Анатолий Артамонов. - Эти средства пойдут на как единовременные выплаты, так и на социальный контракт. В этом случае мы сможем заключить более 150 контрактов.

Кто может рассчитывать на выплаты

Помощь оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, не более одного раза в пять лет по одному из видов в соответствии с заявлением гражданина:

1) единовременно  - наиболее востребованная;

2) ежемесячно (на срок от 3 месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации).

Единовременная выплата не может превышать 65 тысяч рублей - для ведения личного подсобного хозяйства и 100 тысяч рублей - на осуществление предпринимательской деятельности.

В рамках государственной социальной помощи на ведение личного подсобного хозяйства гражданами приобретаются  домашний скот, птицы, пчелы, сельхозинвентарь и т.д. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта и ежегодная единовременная денежная выплата не назначаются получателям в случае, если они не осуществляют трудовую деятельность и не признаны в установленном порядке безработными,

Размер ежемесячной государственной социальной помощи на основании социального контракта определяется в пределах разности между величиной прожиточного минимума в Калужской области на душу населения и среднедушевым доходом малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего гражданина (10240 рублей – прожиточный минимум на душу населения).

По согласованию с получателем ежемесячная выплата может производиться один раз в квартал.

Социальная помощь назначается на основании заявления гражданина, поданного в орган социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания.

По итогам проведенного собеседования и принятия комиссией решения об оказании социальной помощи с заявителем заключается социальный контракт, неотъемлемой частью которого является программа социальной адаптации на период действия социального контракта.

Перечисление денежной выплаты с 2014 по 2017 год осуществлялось министерством труда и социальной защиты области на лицевой счет получателя, открытый в кредитном учреждении. С 2018 года денежные средства и полномочия по социальному контракту переданы органам местного самоуправления.


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Тэги: область
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