Путин рассказал о бедности и поставил в пример Калужскую область

В среду, 20 февраля, президент России Владимир ПУТИН обратился с посланием к Федеральному Собранию. В одной из частей своего выступления он похвалил Калужскую область.

- Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности, - отметил глава государства. - Напомню, в 2000 году за её чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и это слишком много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это количество ушло к 15 миллионам, сейчас немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание – на борьбе с этим явлением.

По его словам, материальные проблемы испытывает ещё больше людей. Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации.

- Причин для бедности на самом деле – не только в нашей стране, в мире вообще – очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив, - подчеркнул Путин. - Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт.

В такой ситуации, отметил он, государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела:

- Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это. по оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю правительству, уже начиная со следующего года, на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.

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