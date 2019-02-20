Путин рассказал о бедности и поставил в пример Калужскую область

В среду, 20 февраля, президент России Владимир ПУТИН обратился с посланием к Федеральному Собранию. В одной из частей своего выступления он похвалил Калужскую область.
- Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности, - отметил глава государства. - Напомню, в 2000 году за её чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и это слишком много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это количество ушло к 15 миллионам, сейчас немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание – на борьбе с этим явлением.
По его словам, материальные проблемы испытывает ещё больше людей. Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации.
- Причин для бедности на самом деле – не только в нашей стране, в мире вообще – очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив, - подчеркнул Путин. - Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт.
В такой ситуации, отметил он, государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела:
- Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это. по оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю правительству, уже начиная со следующего года, на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.
Уважаемые читатели! А вы сталкивались с тяжелым материальным положением? Пишите в комментариях!
|
Стая собак тиранит калужскую улицу 20.02.2019 15:05
В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут Бастилию 20.02.2019 10:45
Обзор недели: обстоятельства непреодолимой силы 19.02.2019 21:30
Следующей зимой в Центральном парке зальют каток 19.02.2019 07:00
Как калужане поселились в городе вулканов 18.02.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: