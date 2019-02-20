Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 20 февраля
$ 66.20 0.04
74.82 0.09
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Путин рассказал о бедности и поставил в пример Калужскую область

20.02.2019 14:46 6 1744 Дмитрий Ивьев
Путин рассказал о бедности и поставил в пример Калужскую область

В среду, 20 февраля, президент России Владимир ПУТИН обратился с посланием к Федеральному Собранию. В одной из частей своего выступления он похвалил Калужскую область.

- Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности, - отметил глава государства. - Напомню, в 2000 году за её чертой находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и это слишком много, слишком много. А у нас была ситуация, когда это количество ушло к 15 миллионам, сейчас немножко опять подросло. Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание – на борьбе с этим явлением.

По его словам, материальные проблемы испытывает ещё больше людей. Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах, даже на еде. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, – многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, потому что её просто нет или им не хватает квалификации.

- Причин для бедности на самом деле – не только в нашей стране, в мире вообще – очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив, - подчеркнул Путин. - Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать социальный контракт, так называемый социальный контракт.

В такой ситуации, отметил он, государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела:

- Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это. по оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю правительству, уже начиная со следующего года, на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.

Уважаемые читатели! А вы сталкивались с тяжелым материальным положением? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество владимир путин
Еще новости из рубрики «Общество»

Стая собак тиранит калужскую улицу 20.02.2019 15:05

В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут Бастилию 20.02.2019 10:45

Обзор недели: обстоятельства непреодолимой силы 19.02.2019 21:30

Следующей зимой в Центральном парке зальют каток 19.02.2019 07:00

Как калужане поселились в городе вулканов 18.02.2019 21:30

Народные новости
922 12
bismark318
974 8
maksemss
1324 8
Boris14

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

Сегодня 14:22
Новости компаний

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.