Обзор недели: обстоятельства непреодолимой силы

В среду, 20 февраля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике телеведущий Юрий ГЛУШЕНКОВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Умение выражаться неоднозначно — дипломатическое искусство. Отличное владение им демонстрирует Президент Беларуси Лукашенко. На днях он вновь обсуждал с Президентом России Путиным судьбу Союзного государства. Это уже третья их встреча за полтора месяца.
Диалог выглядит примерно так. Путин прозрачно намекает, что надо бы от слов переходить к делу и сближаться вплоть до слияния. Лукашенко горячо поддерживает, но следом прохладно (а то и холодно) замечает, что не всё в его воле — есть обстоятельства, есть воля народа, наконец.
– Мы готовы настолько идти далеко в единении, насколько вы готовы, — заверяет он. — Но готовы ли к этому люди? Если не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то.
Накануне предновогодней встречи двух президентов первый вице-премьер Правительства РФ Силуанов начал мелочиться:
– Мы не настолько братья, чтобы все наши субсидии отдавать. Это огромные деньги. Мы должны знать, за что такую субсидию должны давать нашему соседу, — сказал тогда он.
Речь, понятно, о нефтегазовых субсидиях. С 2012 г. они составили более $30 млрд. Ещё есть долг в $7,3 млрд. по межправительственным кредитам.
В ответ Лукашенко заявил, что уже не может считать Россию братским государством. Правда, на второй встрече подарил Путину 4 мешка картошки. И вёл себя так, будто его наконец уломали. Вопрос-то стоял о субсидиях на 2019 год. Однако, вернувшись домой, с достоинством заявил, что разговоры об объединении «притянуты за уши».
– Надо прекратить разговоры, что кто-то кого-то наклонил. Здесь никто никого не наклонит.
Заодно и припугнул, что в случае отмены налоговых льгот для Беларуси Россия потеряет единственного на Западе союзника. И даже поручил своему правительству найти альтернативные варианты поставок нефти.
В общем, «Санта-Барбара» продолжается. Хотя и на фоне зафиксированной статистическими агентствами усталости граждан РФ от помощи другим странам.
Зато есть у раскапризничавшихся россиян живой интерес к такой, например, теме: Россия занимает 138-е место в рейтинге наименее коррумпированных стран. К тому же динамика здесь такая: в 2015 году было 119-е место, в 2016-м — 131-е, в 2017-м — 135-е.
А между тем Министерство юстиции РФ продолжает работу над поправками в антикоррупционное законодательство. Согласно им, случаи коррупции, допущенные вследствие — внимание! — обстоятельств непреодолимой силы, преступлением считаться не будут.
Хорошее будет подспорье для поддержания уровня жизни ответственных товарищей в условиях кризиса. По данным Генпрокуратуры, размер средней взятки составляет 610 тысяч рублей.
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе телеведущему Юрию ГЛУШЕНКОВУ.
— В минувший четверг, 14 февраля, россияне отмечали День влюблённых, мужчины и женщины делали друг другу подарки. Накануне этого праздника прочитал на «Экспресс Лайф» историю любви 62-летнего председателя правления одного из крупных российских банков и молодой телеведущей. Для своей возлюбленной банкир приобрёл квартиру, принадлежавшую ранее певцу Александру Малинину, стоимостью 270 млн. рублей, а также дворец в деревне Жуковке на Рублёвском шоссе. Будучи руководителем банка, этот товарищ получает хорошую заработную плату. Но, кроме того, он ежегодно выписывал себе через оффшор премии в размере 40 млн. долларов. То есть в день этот «скромный» человек получал по 100 тыс. долларов, или 6 млн. 800 тыс. рублей. Видимо, это что-то вроде надбавки за вредность самому себе.
— В связи с этим мне вспомнилась ещё одна интересная история — о взаимоотношениях экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за взятки на 13 лет, и 27-летней студентки Саши из Сибири. Хорошавин познакомился с ней на экономическом форуме в Красноярске, где за три дня умудрился потратить 15 млн. рублей. Своей возлюбленной Александре экс-губернатор подарил автомобиль «Лексус» стоимостью 3 млн. 200 тыс. рублей. Когда против Хорошавина возбудили уголовное дело, выяснилось, что иномарка куплена на коррупционные деньги. Однако изъять её не удалось, поскольку предприимчивая студентка продала автомобиль, а на вырученные деньги купила двухкомнатную квартиру. Мораль этой истории такова: подарили тебе «Лексус», не держись за баранку — думай о будущем!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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