Обзор недели: обстоятельства непреодолимой силы

19.02.2019 21:30 577

В среду, 20 февраля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике телеведущий Юрий ГЛУШЕНКОВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Умение выражаться неоднозначно — дипломатическое искусство. Отличное владение им демонстрирует Президент Беларуси Лукашенко. На днях он вновь обсуждал с Президентом России Путиным судьбу Союзного государства. Это уже третья их встреча за полтора месяца. Диалог выглядит примерно так. Путин прозрачно намекает, что надо бы от слов переходить к делу и сближаться вплоть до слияния. Лукашенко горячо поддерживает, но следом прохладно (а то и холодно) замечает, что не всё в его воле — есть обстоятельства, есть воля народа, наконец.

– Мы готовы настолько идти далеко в единении, насколько вы готовы, — заверяет он. — Но готовы ли к этому люди? Если не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то.

Накануне предновогодней встречи двух президентов первый вице-премьер Правительства РФ Силуанов начал мелочиться:

– Мы не настолько братья, чтобы все наши субсидии отдавать. Это огромные деньги. Мы должны знать, за что такую субсидию должны давать нашему соседу, — сказал тогда он.

Речь, понятно, о нефтегазовых субсидиях. С 2012 г. они составили более $30 млрд. Ещё есть долг в $7,3 млрд. по межправительственным кредитам.

В ответ Лукашенко заявил, что уже не может считать Россию братским государством. Правда, на второй встрече подарил Путину 4 мешка картошки. И вёл себя так, будто его наконец уломали. Вопрос-то стоял о субсидиях на 2019 год. Однако, вернувшись домой, с достоинством заявил, что разговоры об объединении «притянуты за уши».

– Надо прекратить разговоры, что кто-то кого-то наклонил. Здесь никто никого не наклонит.

Заодно и припугнул, что в случае отмены налоговых льгот для Беларуси Россия потеряет единственного на Западе союзника. И даже поручил своему правительству найти альтернативные варианты поставок нефти.

В общем, «Санта-Барбара» продолжается. Хотя и на фоне зафиксированной статистическими агентствами усталости граждан РФ от помощи другим странам.

Зато есть у раскапризничавшихся россиян живой интерес к такой, например, теме: Россия занимает 138-е место в рейтинге наименее коррумпированных стран. К тому же динамика здесь такая: в 2015 году было 119-е место, в 2016-м — 131-е, в 2017-м — 135-е.

А между тем Министерство юстиции РФ продолжает работу над поправками в антикоррупционное законодательство. Согласно им, случаи коррупции, допущенные вследствие — внимание! — обстоятельств непреодолимой силы, преступлением считаться не будут.

Хорошее будет подспорье для поддержания уровня жизни ответственных товарищей в условиях кризиса. По данным Генпрокуратуры, размер средней взятки составляет 610 тысяч рублей.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе телеведущему Юрию ГЛУШЕНКОВУ. — В минувший четверг, 14 февраля, россияне отмечали День влюблённых, мужчины и женщины делали друг другу подарки. Накануне этого праздника прочитал на «Экспресс Лайф» историю любви 62-летнего председателя правления одного из крупных российских банков и молодой телеведущей. Для своей возлюбленной банкир приобрёл квартиру, принадлежавшую ранее певцу Александру Малинину, стоимостью 270 млн. рублей, а также дворец в деревне Жуковке на Рублёвском шоссе. Будучи руководителем банка, этот товарищ получает хорошую заработную плату. Но, кроме того, он ежегодно выписывал себе через оффшор премии в размере 40 млн. долларов. То есть в день этот «скромный» человек получал по 100 тыс. долларов, или 6 млн. 800 тыс. рублей. Видимо, это что-то вроде надбавки за вредность самому себе.

— В связи с этим мне вспомнилась ещё одна интересная история — о взаимоотношениях экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за взятки на 13 лет, и 27-летней студентки Саши из Сибири. Хорошавин познакомился с ней на экономическом форуме в Красноярске, где за три дня умудрился потратить 15 млн. рублей. Своей возлюбленной Александре экс-губернатор подарил автомобиль «Лексус» стоимостью 3 млн. 200 тыс. рублей. Когда против Хорошавина возбудили уголовное дело, выяснилось, что иномарка куплена на коррупционные деньги. Однако изъять её не удалось, поскольку предприимчивая студентка продала автомобиль, а на вырученные деньги купила двухкомнатную квартиру. Мораль этой истории такова: подарили тебе «Лексус», не держись за баранку — думай о будущем!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

21 февраля. 60 лет назад (1959) в Калуге состоялось первое собрание журналистов области, где было принято решение создать Калужское областное отделение Союза журналистов СССР. В состав бюро вошли: А.П. Бекасов (председатель), Н.П. Александров, А.С. Панченко, Б.А. Монастырёв, А.Ф. Сладков, В.В. Кобликов, Л.В. Михель. Собрание избрало делегатов от Калужской организации на I Всесоюзный съезд Союза журналистов СССР.



60 лет назад (1959) в Калуге состоялось первое собрание журналистов области, где было принято решение создать Калужское областное отделение Союза журналистов СССР. В состав бюро вошли: А.П. Бекасов (председатель), Н.П. Александров, А.С. Панченко, Б.А. Монастырёв, А.Ф. Сладков, В.В. Кобликов, Л.В. Михель. Собрание избрало делегатов от Калужской организации на I Всесоюзный съезд Союза журналистов СССР. 23 февраля. 175 лет назад в селе Путогино Масальского уезда Калужской губернии в семье священника родился Иван Андреевич Баталин (23(11).02.1844–1918). Писатель, журналист. Окончил Калужское духовное училище (1860), учился в Калужской духовной семинарии (1860–1864).



175 лет назад в селе Путогино Масальского уезда Калужской губернии в семье священника родился Иван Андреевич Баталин (23(11).02.1844–1918). Писатель, журналист. Окончил Калужское духовное училище (1860), учился в Калужской духовной семинарии (1860–1864). 23 февраля. 105 лет назад в посёлке Сукремль (ныне — в составе города Людиново) родился Алексей Иванович Свертилов (23.02.1914–11.08.1990). Герой Советского Союза (23.02.1943). Лётчик 807-го штурмового авиаполка. Удостоен звания Героя за мужество, проявленное в боях при освобождении Донбасса, Крыма, Прибалтики. Похоронен на Таировском кладбище города Одессы.



105 лет назад в посёлке Сукремль (ныне — в составе города Людиново) родился Алексей Иванович Свертилов (23.02.1914–11.08.1990). Герой Советского Союза (23.02.1943). Лётчик 807-го штурмового авиаполка. Удостоен звания Героя за мужество, проявленное в боях при освобождении Донбасса, Крыма, Прибалтики. Похоронен на Таировском кладбище города Одессы. 24 февраля. 190 лет назад в Калуге умер Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (17(6).09.1752–24(13).02.1829). Русский писатель, тайный советник, сенатор. 3 августа (22 июля) 1826 года, выйдя в отставку, приехал на жительство в Калугу к своей дочери Аграфене Юрьевне Оболенской, супруге Калужского губернатора Александра Петровича Оболенского. Похоронен вместе с дочерью, княгиней Оболенской, в усыпальнице князей Оболенских Лаврентьева монастыря.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!