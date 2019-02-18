«Пять раз забеременела – пять раз весело родила»: cообщество брадолюбивых выступило против абортов

Недавно в Калуге состоялась очередная, третья по счёту, встреча участников сообщества «Товарищество мужей брадолюбивых». Оно объединяет представителей различных религиозных конфессий, существующих в Калуге. Однако на свои мероприятия брадолюбивые приглашают также и светских мужчин.

«Ценность человеческой жизни» – именно так звучала тема очередного собрания. Обсуждали её исключительно через призму законодательно разрешённых в нашей стране абортов. Именно это, по мнению священнослужителей, стало главной причиной и демографического кризиса в России, и обесценивания жизни человека в современном обществе.

- 100 лет наше государство живёт в иной реальности, где к вопросу человеческой жизни можно подходить с позиции лотереи, - взял слово священник Русской Православной церкви Георгий КАЗАНЦЕВ. – 100 лет назад в нашем государстве было дано право выбирать: жить или не жить людям, которые должны прийти в этот мир. Ситуация страшная! Она коснулась и лично моей семьи. Когда моя жена, будучи беременной, приходила к врачу, то слышала: «Будем сохранять ребёнка или не будем?» В нормальном человеческом сознании такой вопрос родиться не может! На мой взгляд, это один из признаков жёсткого искривления, культурного и психологического, которое у нас происходит. Это реальность, в которой мы живём.

Значительная часть людей – это те, которые были кем-то выбраны. В семьях рождается один из 5 и даже 10 детей. Или двое – из 3-4. Большая часть нашего общества – это родившиеся в результате такого вот ужасного выбора родителей, которое предоставило нам государство. И мы привыкли к этой лотерее.

До того, как аборты были разрешены, они тоже были. Но не было такого промышленного масштаба, как сейчас. Построены конвейеры, на которых детей выскребают из матерей, которые должны были их родить. Это страшно! Наше государство уже сейчас чувствует последствия этой лотереи, которая привела к демографическому кризису.

По мнению Георгия Казанцева, последствия подобного отношения к жизни ребёнка проявляется в различных сферах. Одним из таких последствий являются, например, так называемые «группы смерти», в которые вступают многие подростки.

- У меня есть знакомый, который занимается кризисной психологией. Он оказывает помощь семьям, где дети попадают в так называемые «группы смерти». Он говорит, что большинству этих детей никто никогда не говорил по-настоящему о ценности жизни. Смерть в обществе входит в свои права. Уже вопросы эвтаназии ставятся. Светские ценности именно в этом направлении смотрят.

Священник Римско-католической Церкви Андриан ЗУДИН предложил посмотреть на проблему ещё более широко: с точки зрения вреда не только абортов, но и контрацепции.

- Контрацептивное мышление – один из самых больших обманов XX века, который привёл на Западе к такому количеству абортов, - говорит Зудин. – Оно само по себе опасно тем, что, как только люди начинают полагаться на контрацепцию, они уже делают первый шаг к тому, что ребёнка, которого не хотели, они всё-таки вычеркнули. Вся эта сексуальная революция ведёт к полной безответственности в сексуальной сфере. Подросткам надо говорить: «Если ты готов излить своё семя в лоно девушки, которая тебе нравится, если ты готова принять семя, то знай: ты будешь ответственным за своего ребёнка».

Один из участников встречи, врач акушер-гинеколог КБ №8 г. Обнинска Николай ЯЧМЕНЕВ, который является также многодетным отцом, назвал аборты гражданской войной и рассказал, как он пропагандирует среди своих пациентов многодетность.

- Аборт – это проблема не женщины, это проблема государства, в котором граждане уничтожают своих же граждан. Идёт война своих против своих. Родители уничтожают своих детей, - считает Николай Ячменев. – По сути, это геноцид не только на государственном, а на семейном уровне. Даже вот эта так называемая пенсионная реформа имеет признаки геноцида. Это наказание за аборты, за вымирание нашего народа.

Я всегда говорю женщинам, которые у нас в роддоме: «Будьте снайперами, а не лузерами! Пять раз забеременела – пять раз весело родила. Ваш муж-алиментщик никому не нужен будет. Контрольный пакет акций ваш! Нам же надо ещё Россию нашу защищать, поэтому на армию нужно нарожать. И учёных с хоккеистами». Так что давайте повеселее, ребятки, пока пост не начался.

Однако остальные участники брадолюбивого собрания были настроены не столь оптимистично.

- Мне кажется, у нас сейчас перспектив повлиять на светское общество очень мало, потому что это громадная махина со сложившимся укладом, - сказал Георгий Казанцев. – Это вопрос существования приходских религиозных общин. Чем плотнее, дружнее они будут, тем легче воспитывать детей. Если не будет общин – а они зачастую достаточно слабы, – то тем больше на наших детей будет влиять мир вот с этими ценностями смерти. Для детей нужно создавать микросреду, в которой будет изучаться Священное Писание. Изучая его, мы проникаемся ценностью жизни и создаём правильную систему воспитания, которая сейчас слаба. Сейчас, к сожалению, изучение веры не очень развито ни на начальных этапах, ни потом.

Однако Андриан Зудин возразил коллеге, предложив не замыкаться только на своих общинах:

- Католическая церковь давно призывает людей объединяться в этом вопросе и искать выход. Каким образом? Каким только возможно. Папа Римский Иоанн XXIII в своё время был осуждаем в Западной Европе за то, что вёл диалог с Советским Союзом и Хрущёвым. На эту критику он дал простой ответ: «Я готов говорить хоть с чёртом в ступе, если это поможет спасти хотя бы одного человека». Нужно идти к людям, нести им наши знания и нашу убеждённость. Если мы замкнёмся только в наших общинах, мы ничего не сделаем.

К противоабортному движению священнослужители предложили привлекать как можно больше мужчин, ориентированных на веру и на семью.

- Я считаю, это станет спасением для нашего общества, - говорит Георгий Казанцев. – Чем больше таких мужчин будет в наших общинах, тем больше они станут влиять на окружающий мир. И мы с нашим пролайфом будем выходить не только с акциями, но и с более серьёзными, зрелыми инициативами.

О каких именно инициативах идёт речь, священнослужитель не уточнил. Вероятнее всего, о законодательном запрете абортов. Данная тема активно обсуждается в нашей стране уже несколько лет. Особую популярность эти разговоры получили в 2015 году, когда вопросом занялась сенатор и бывший депутат Госдумы Елена Мизулина, предложившая вывести искусственное прерывание беременности из ОМС.

Впрочем, далеко не все участники встречи, организованной «Товариществом мужей брадолюбивых», были столь категоричны в своих выводах на тему запрета абортов.

- У меня есть ощущение двойственности от сегодняшнего обсуждения, - поделился впечатлениями от встречи перинатальный психолог Михаил ОБУХОВ. Он присутствовал в качестве гостя. – Очень хорошо говорили о вреде абортов, о ценности жизни, но! Есть медицинский факт, который не принято афишировать, но о котором знают психиатры, психоневрологи и медицинские психологи. Очень здорово, что мы убеждаем женщину в том, что аборт не надо делать. Но в большинстве случаев нежеланные дети имеют глубочайшие проблемы, как с психическим, так и с соматическим здоровьем. Психоневрологический диспансер переполнен людьми с отягощённым перинатальным анамнезом, которые были для родителей нежеланными детьми.

Ближе к финалу дискуссии прозвучала реплика, которая заставила несколько усомниться в том, что именно аборты повлияли на проблему обесценивания человеческой жизни и что 100 лет назад, когда искусственное прерывание беременности находилось под запретом, она ценилась больше.

- Раньше был естественный отбор, - рассуждал священник Русской Православной Старообрядческой Церкви Иван КУРБАЦКИЙ. – В семьях рождалось много детей. У моей прабабушки было 14 детей, но из них до взрослого возраста дожили только пятеро. Их спокойно крестили, хоронили, и к этому относились так: «Бог дал, Бог взял». Сейчас же – единственный ребёнок, его еле-еле вынашивают, потом трясутся над ним, как над идолом маленьким.

Резюмировать обсуждение можно фразой, сказанной главным раввином Калуги и Калужской области Михоэлем ОЙШИЕ:

- Это очень сложный вопрос. К моему удивлению, здесь сидят одни мужчины. Я думаю, было бы уместно, если бы в этот раз с нами были женщины. Потому что именно они переживают это больше, чем мы.

О том, что думают о запрете абортов женщины, как влияет на демографическую ситуацию законодательное разрешение на искусственное прерывание беременности и к чему приведёт его отмена, читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет в среду, 20 февраля.

Уважаемые читатели! А как вы относитесь к абортам? Пишите в комментариях!