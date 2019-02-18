Гастротур: что вкусненького надо обязательно отведать в ресторациях Калуги

18.02.2019 12:14 1119

Не секрет, что в Калуге большое количество ресторанов, баров, кафе и пабов, которые предлагают отведать блюда различных национальных кухонь.

Мы решили посмотреть, какие интересные и необычные блюда готовят в нашем городе и попросили рестораторов рассказать о них. И сегодня мы предлагаем читателям нашего сайта отправиться в гастрономический тур, не выезжая за пределы любимого города и рассказываем об интересных заведениях и блюдах от участников нашего проекта.

Если вы владеете рестораном и хотите поделиться с нашими читателями своими кулинарными шедеврами, рассказать о своем заведении, то пишите нам: sz@kp.kaluga.ru или звоните 8(4842)79-04-54 доб. 181 и мы добавим ваши рассказы в проект!

Царские деликатесы

А начнём наш обзор с ресто-бара «КУХНЯ». Это - гастрономическая точка, находящаяся в исторической части города. Команда ресто-бара неустанно работает для создания новых и интересных вкусовых сочетаний, смешивая их с классическими представлениями о том или ином блюде. Курс, по которому сейчас движется «КУХНЯ», — это напоминание об изысканной кухне царской Руси. Он поможет вам перенестись на несколько столетий и попробовать поистине королевские блюда.

Своим коронным блюдом в этом сезоне ресто-бар считает жареных перепелов с печёной грушей, которые подаются с пряным вишнёвым соусом. Уютная атмосфера заведения, внимательный обслуживающий персонал, оригинальные блюда, разнообразная, интересная программа и живая музыка – всё, что нужно для незабываемого вечера. «КУХНЯ» – это отличное место для тех, кто ценит и любит вкусно поесть. Побывав в ресто-баре, вы поймёте, что еда – это настоящее искусство.

Где найти:

Ул. Театральная, 36

Телефон: 8 (4842) 560-550

Ресто-бар «КУХНЯ» в Сети: vk.com/rb_kuhnya

Забытые блюда настоящей русской кухни

Следующий участник гастротура - «Трактир Русские Традиции», в котором гостям предлагают изысканные блюда по старинным рецептам.

Казалось бы, современного гурмана чем-либо удивить сложно. Он и за границей бывал, и такие блюда ел, что написать, да и выговорить их названия порой сложно. А вот о душепарке, селянке, латушках, крупенике даже не слышал. О полбе разве только в сказках Пушкина читал. Но всё это можно отведать в «Трактире Русские Традиции». Здесь готовят забытые яства исконной русской кухни.

Каждое блюдо по-своему уникально и неповторимо. Ведь его рецепт буквально по крупицам собирали в архивах, а затем в течение нескольких месяцев дорабатывали искусные повара. Прибавьте к этому уютную, купеческую атмосферу заведения. Ведь «Трактир Русские Традиции» богат своей историей. Именно здесь – в доме купца Карасёва - во время своей поездки в Калугу в 1775 останавливалась сама Екатерина II. Императрицу потчевали говядиной в брусничном соусе и миндальными гренками. Рецепты этих изысканных блюд удалось отыскать владельцам «Трактира Русских Традиций». И теперь их гости могут оценить царские пристрастия. Говядина, томлёная в бруснике, буквально тает во рту, а гренки обладают невероятно тонким вкусом. Поверьте, ничего подобного вы раньше не ели... Окунуться в атмосферу купеческой Калуги, отведать блюда традиционной русской кухни, узнать о традициях и быте людей XIX века, и всё это, не выезжая за пределы родного города можно в «Трактире Русские Традиции».

Где найти

Улица Московская, 17А.

Телефоны для связи:

+7 (4842) 79-53-01

+7 (953) 314-04-19

«Русские Традиции» в Сети: traktir40.ru

ВКонтакте: vk.com/russ_trad

Одноклассники: ok.ru/profile/568101244043

Время работы

Пн.- Сб.: с 11:00 до 02:00

Вс.: с 12:00 до 22:00