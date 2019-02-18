Гастротур: что вкусненького надо обязательно отведать в ресторациях Калуги

Не секрет, что в Калуге большое количество ресторанов, баров, кафе и пабов, которые предлагают отведать блюда различных национальных кухонь.
Мы решили посмотреть, какие интересные и необычные блюда готовят в нашем городе и попросили рестораторов рассказать о них. И сегодня мы предлагаем читателям нашего сайта отправиться в гастрономический тур, не выезжая за пределы любимого города и рассказываем об интересных заведениях и блюдах от участников нашего проекта.
Если вы владеете рестораном и хотите поделиться с нашими читателями своими кулинарными шедеврами, рассказать о своем заведении, то пишите нам: sz@kp.kaluga.ru или звоните 8(4842)79-04-54 доб. 181 и мы добавим ваши рассказы в проект!
Царские деликатесы
А начнём наш обзор с ресто-бара «КУХНЯ». Это - гастрономическая точка, находящаяся в исторической части города. Команда ресто-бара неустанно работает для создания новых и интересных вкусовых сочетаний, смешивая их с классическими представлениями о том или ином блюде. Курс, по которому сейчас движется «КУХНЯ», — это напоминание об изысканной кухне царской Руси. Он поможет вам перенестись на несколько столетий и попробовать поистине королевские блюда.
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Своим коронным блюдом в этом сезоне ресто-бар считает жареных перепелов с печёной грушей, которые подаются с пряным вишнёвым соусом.
Уютная атмосфера заведения, внимательный обслуживающий персонал, оригинальные блюда, разнообразная, интересная программа и живая музыка – всё, что нужно для незабываемого вечера.
«КУХНЯ» – это отличное место для тех, кто ценит и любит вкусно поесть. Побывав в ресто-баре, вы поймёте, что еда – это настоящее искусство.
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Забытые блюда настоящей русской кухни
Следующий участник гастротура - «Трактир Русские Традиции», в котором гостям предлагают изысканные блюда по старинным рецептам.
Казалось бы, современного гурмана чем-либо удивить сложно. Он и за границей бывал, и такие блюда ел, что написать, да и выговорить их названия порой сложно. А вот о душепарке, селянке, латушках, крупенике даже не слышал. О полбе разве только в сказках Пушкина читал. Но всё это можно отведать в «Трактире Русские Традиции». Здесь готовят забытые яства исконной русской кухни.
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Каждое блюдо по-своему уникально и неповторимо. Ведь его рецепт буквально по крупицам собирали в архивах, а затем в течение нескольких месяцев дорабатывали искусные повара.
Прибавьте к этому уютную, купеческую атмосферу заведения. Ведь «Трактир Русские Традиции» богат своей историей. Именно здесь – в доме купца Карасёва - во время своей поездки в Калугу в 1775 останавливалась сама Екатерина II. Императрицу потчевали говядиной в брусничном соусе и миндальными гренками. Рецепты этих изысканных блюд удалось отыскать владельцам «Трактира Русских Традиций».
И теперь их гости могут оценить царские пристрастия. Говядина, томлёная в бруснике, буквально тает во рту, а гренки обладают невероятно тонким вкусом. Поверьте, ничего подобного вы раньше не ели...
Окунуться в атмосферу купеческой Калуги, отведать блюда традиционной русской кухни, узнать о традициях и быте людей XIX века, и всё это, не выезжая за пределы родного города можно в «Трактире Русские Традиции».
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