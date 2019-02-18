Рейтинг по качеству жизни: калужанам стало хуже

В понедельник, 18 февраля, агентство «РИА Новости» опубликовало «Рейтинг российских регионов по качеству жизни» за 2018 год. Калужская область ухудшила свои показатели, опустившись с 19 места на 21.
А вот первая десятка никак не поменялась. Там по-прежнему Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Белгородская область, Красноярский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский АО, Липецкая и Калининградская области.
Хуже всего дела в Тыве, Карачаево-Черкесской республике и Забайкальском крае.
- При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, - говорят авторы исследования.
Уважаемые читатели! А качество вашей жизни как-то изменилось за год? Расскажите в комментариях!
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