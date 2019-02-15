46 погибли, шесть пропали: 30-летие вывода войск из Афганистана вспоминали в Калуге

15.02.2019 17:00 926 фото Сергея Константинова

Утром в пятницу, 15 февраля, у памятника воинам-интернационалистам в Калуге прошёл митинг памяти, приуроченный к 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Почти 200 калужан воевали в Афганистане, 46 из них погибли, шесть человек пропали без вести.

Собравшиеся почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам и стеле «Журавли».

Ученики 2 «Б» из школы №25 выпустили в небо десятки белых шаров с привязанными к ним бумажными журавлями.

Ранее на этой неделе в Калуге открылся музей памяти локальных войн и военных конфликтов.