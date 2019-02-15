Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Пятница, 15 февраля
$ 66.54 0.86
75.05 0.66
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

46 погибли, шесть пропали: 30-летие вывода войск из Афганистана вспоминали в Калуге

15.02.2019 17:00 0 926 фото Сергея Константинова
46 погибли, шесть пропали: 30-летие вывода войск из Афганистана вспоминали в Калуге

Утром в пятницу, 15 февраля, у памятника воинам-интернационалистам в Калуге прошёл митинг памяти, приуроченный к 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

Почти 200 калужан воевали в Афганистане, 46 из них погибли, шесть человек пропали без вести.

Собравшиеся почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам и стеле «Журавли».

Ученики 2 «Б» из школы №25 выпустили в небо десятки белых шаров с привязанными к ним бумажными журавлями.

Ранее на этой неделе в Калуге открылся музей памяти локальных войн и военных конфликтов


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
фото Сергея Константинова
Народные новости
623 0
OCA
670 12
mason
2310 45
frank

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

Новости партнеров

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

Даниил Мартынов: «Такой программы подготовки волонтеров еще нет ни в одной стране мира»

Общие проблемы со здоровьем у дальнобойщиков и программистов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.