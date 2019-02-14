Куда полететь из Калуги весной и летом?

Весенне-летнее расписание Международного аэропорта «Калуга» постоянно пополняется новыми маршрутами, и уже сейчас, глядя в окно на заснеженные улицы и деревья, можно начинать планировать свой отпуск и воплощать в жизнь свои мечты о путешествиях.
Авиакомпания «Азимут» продолжит выполнение рейсов в Краснодар и Сочи, которые уже успели стать популярными и востребованными у калужан в осенне-зимнем сезоне.
Специально для тех, кто хочет провести у моря выходные, а также рационально спланировать свой отпуск, расписание полетов было изменено на более удобное.
Начиная с 31 марта 2019 года, рейсы из Калуги в Сочи будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам:
Вылет из Сочи в 16:05, прибытие в Калугу в 18.15.
Вылет из Калуги в 18.55, прибытие в Сочи в 21.05.
Полеты в Краснодар будут выполняться по понедельникам и четвергам:
Вылет из Краснодара в 08:00, прибытие в Калугу в 10:00,
Вылет из Калуги в 10:40, прибытие в Краснодар в 12:45 (с 1 по 29 апреля 2019 года),
Вылет из Калуги в 17:00, прибытие в Краснодар в 19:00 (со 2 мая по 24 октября 2019 года).
Со 2 мая 2019 года стартуют рейсы по маршруту Калуга – Минеральные Воды, которые также будут выполняться по понедельникам и четвергам:
вылет из Калуги в 10:40, прибытие в Минеральные Воды в 12.50
вылет из Минеральных Вод в 13.50, прибытие в Калугу в 16.00.
Кстати, при покупке билетов на рейсы авиакомпании Азимут из Калуги на официальном сайте перевозчика azimuth.aero каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.
Со 2 марта 2019 года авиакомпания «РусЛайн» начнет полеты по маршруту Калуга-Екатеринбург с частотой по вторникам и субботам по следующему расписанию (время местное):
Вылет из Екатеринбурга в 19:20, прибытие в Калугу в 19.50.
Вылет из Калуги в 20.30, прибытие в Екатеринбург в 01.00.
Со 2-го июня 2019 года авиакомпания «РусЛайн» начнет летать в Симферополь по средам и воскресеньям по следующему расписанию:
Среда:
Вылет из Симферополя в 18:40, прибытие в Калугу в 21.10.
Вылет из Калуги в 09.15, прибытие в Симферополь в 11.45.
Воскресенье:
Вылет из Симферополя в 14:45, прибытие в Калугу в 17.15.
Вылет из Калуги в 17.55, прибытие в Симферополь в 20.30.
Продолжаются и ставшие привычными для калужан прямые рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании S7 3 раза в неделю (с 31 марта 2019 г.) – по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Все билеты уже в продаже на сайте аэропорта klf.aero, а также сайтах авиаперевозчиков – azimuth.aero, rusline.aero, s7.ru.
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