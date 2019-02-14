Куда полететь из Калуги весной и летом?

14.02.2019 10:24 476

Весенне-летнее расписание Международного аэропорта «Калуга» постоянно пополняется новыми маршрутами, и уже сейчас, глядя в окно на заснеженные улицы и деревья, можно начинать планировать свой отпуск и воплощать в жизнь свои мечты о путешествиях.

Авиакомпания «Азимут» продолжит выполнение рейсов в Краснодар и Сочи, которые уже успели стать популярными и востребованными у калужан в осенне-зимнем сезоне.

Специально для тех, кто хочет провести у моря выходные, а также рационально спланировать свой отпуск, расписание полетов было изменено на более удобное.

Начиная с 31 марта 2019 года, рейсы из Калуги в Сочи будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам:

Вылет из Сочи в 16:05, прибытие в Калугу в 18.15.

Вылет из Калуги в 18.55, прибытие в Сочи в 21.05.

Полеты в Краснодар будут выполняться по понедельникам и четвергам:

Вылет из Краснодара в 08:00, прибытие в Калугу в 10:00,

Вылет из Калуги в 10:40, прибытие в Краснодар в 12:45 (с 1 по 29 апреля 2019 года),

Вылет из Калуги в 17:00, прибытие в Краснодар в 19:00 (со 2 мая по 24 октября 2019 года).

Со 2 мая 2019 года стартуют рейсы по маршруту Калуга – Минеральные Воды, которые также будут выполняться по понедельникам и четвергам:

вылет из Калуги в 10:40, прибытие в Минеральные Воды в 12.50

вылет из Минеральных Вод в 13.50, прибытие в Калугу в 16.00.

Кстати, при покупке билетов на рейсы авиакомпании Азимут из Калуги на официальном сайте перевозчика azimuth.aero каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.

Со 2 марта 2019 года авиакомпания «РусЛайн» начнет полеты по маршруту Калуга-Екатеринбург с частотой по вторникам и субботам по следующему расписанию (время местное):

Вылет из Екатеринбурга в 19:20, прибытие в Калугу в 19.50.

Вылет из Калуги в 20.30, прибытие в Екатеринбург в 01.00.

Со 2-го июня 2019 года авиакомпания «РусЛайн» начнет летать в Симферополь по средам и воскресеньям по следующему расписанию:

Среда:

Вылет из Симферополя в 18:40, прибытие в Калугу в 21.10.

Вылет из Калуги в 09.15, прибытие в Симферополь в 11.45.

Воскресенье:

Вылет из Симферополя в 14:45, прибытие в Калугу в 17.15.

Вылет из Калуги в 17.55, прибытие в Симферополь в 20.30.

Продолжаются и ставшие привычными для калужан прямые рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании S7 3 раза в неделю (с 31 марта 2019 г.) – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Все билеты уже в продаже на сайте аэропорта klf.aero, а также сайтах авиаперевозчиков – azimuth.aero, rusline.aero, s7.ru.