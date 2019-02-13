Когда здоровье в приоритете

13.02.2019 16:27 528

Четвертый конкурс газеты «Комсомольская правда» - Калуга» проходит в условиях глобальной модернизации региональной системы здравоохранения.

Решение проблем в сфере медицинского обслуживания населения губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал своей главной задачей на 2019 год.

- Для себя лично на будущий год я взял задачу в качестве главной - это здравоохранение. В 2019-м наступившем году надо будет заняться вопросами организации и повышения качества медицинской помощи, - заявил он на ежегодной итоговой январской пресс-конференции.

На прошлой неделе глава региона вновь вернулся к этой теме. На встречах с врачами районных больниц области он анонсировал большую реорганизацию системы здравоохранения.

- Я лично побываю в каждом медицинском учреждении региона, лично встречусь с коллективами, чтобы понять, что и как нужно сделать, - отметил Анатолий Артамонов.

Масштабы модернизации

Изменения затронут практически все стороны системы здравоохранения области. Вместо старых больниц и поликлиник запланировано построить 6 современных межрайонных медицинских центров. При этом власти обещают, что ни один фельдшер, ни одна медсестра, ни один врач не будут сокращены – напротив, предполагается дополнительный набор медицинских работников.

Количество одних только участковых врачей руководство области поставило задачу увеличить в три раза. Коррективы будут внесены и в порядок их работы. Министерство здравоохранения готовит новый регламент, который освободит участковых врачей от излишних проверок и отчетов.

Переформатирована будет и работа «Скорой помощи» – все станции области будут объединены в единую централизованную структуру. Предполагается, что это повысит эффективность и оперативность службы – машины «скорой» должны приезжать по вызову пациентов не более чем за 20 минут.

Цель всех запланированных изменений – улучшение качества медицинских услуг.

Поучаствуем и мы

Премия калужской «Комсомолки» «Клиника года» появилась четыре года назад именно с этой целью. По условиям конкурса, участвующие в нем медицинские учреждения оцениваются по трем параметрам – уровень обслуживания, техническая оснащенность и соотношение цены и качества.

Голосование за лучшую клинику проводится двумя способами. Первый – это заполнив и отправив в редакцию опубликованную в газете «Комсомольская правда – Калуга» анкету. Второй способ откроется марте – и это будет голосование на нашем сайте www.kp40.ru.

В прошлом году за лауреатов премии проголосовали более полутора тысяч калужан, что для города с населением в 300 тысяч вполне репрезентативная выборка. Но мы рассчитываем, что в этом году голосов будет больше.

В этом году за звание «Клиника года – 2019» решили побороться следующие клиники: ГБУЗ КО «Калужский областной кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер», Отделенческая больница им.К.Э. Циолковского на ст. Калуга ОО «РЖД», Медицинский центр «Клиника Здоровья», Клиника «Комфорт», Медицинский центр «Медикпро».

Итоги голосования мы подведем в июне, а в преддверии Дня медицинского работника от вашего имени поздравим и наградим победителей.

А пока мы хотим познакомить вас с участниками премии.

Лечение с «Комфортом»

Клиника «Комфорт» открылась в Калуге лишь в середине мая 2018 года, однако уже начала приобретать популярность. Дело в том, что ее создали несколько докторов, долгое время работавших в различных государственных и частных медицинских учреждениях. Практически все врачи клиники какое-то время проработали в Областной детской больнице, поэтому большинство направлений связано именно с детьми. Это и травматология, и неврология, и педиатрия, а также ортопедия – единственный на сегодняшний день профиль, работающий и со взрослыми пациентами.

- Мы долго думали над названием, - рассказывает главный врач «Комфорт клиники» Сергей Тарасов. – Это оказалось делом непростым. Мы очень не хотели повторять какие-то избитые варианты вроде «Айболита» или «Гиппократа». А поскольку клиника находится на Комфортной улице, на территории одноименного ЖК, мы решили, что такое название нам отлично подходит, ведь комфорт пациентов – одна из главных целей нашей работы.

Главная ценность клиники – кадры. Ведь сегодня люди приходят сюда не на раскрученный бренд – он сейчас только формируется, – а на имена докторов. У всех врачей есть много хороших отзывов на сайтах, таких, например, как ProDoctorov. Кроме того, прекрасно работает и «сарафанное радио». Практически все доктора много лет трудились вместе с главным врачом клиники, потому что личная уверенность в квалификации сотрудников – важнейший критерий отбора.

Большую роль в лечении играет не только высочайший профессионализм докторов, но и качественное медицинское оборудование. Здесь есть новейший плантоскоп для диагностики стопы, современный процедурный кабинет, аппараты для УЗИ и ударно-волновой терапии. Последний широко используется, например, для лечения пяточной шпоры. Сейчас готовятся закупки ЛОР-оборудования.

Сегодня клиника готовится к расширению, помещение для этого уже есть. В планах – открытие дополнительных направлений, таких как детская кардиология и ЛОР. Так что уже скоро с комфортом решить свои проблемы со здоровьем смогут еще больше маленьких и взрослых калужан.

10 причин прийти в «МЕДИКПРО»

Этот современный медицинский центр за три года работы сумел завоевать доверие тысяч калужан, которые поручили ему заботу о своем здоровье.

«МЕДИКПРО» - это:

Высокий профессионализм и компетентность персонала. Прием здесь ведут известные врачи с большим опытом работы: колопроктолог Тимур Шабанов и эндокринолог Наталия Шабанова. Многопрофильная клиника. Работает по следующим направлениям: проктология, эндокринология, онкология, неврология, челюстно-лицевая хирургия, косметология. Новейшие методы обследования. Проктологический кабинет оснащен видеодиагностической стойкой, на мониторе которой пациент сам видит свою проблему. В кабинете эндокринолога можно сразу сделать экспресс-анализ на выявление уровеня сахара. Современная мини-операционная, оборудованная радиоволновым скальпелем, не оставляющим глубоких рубцов и снижающим риск осложнений (удаление папиллом, шрамов, родимых пятен). Проведение HAL-RAR операций на швейцарском оборудовании по избавлению от геморроя за 1 час. Анализы за 1 день, ЭКГ. В процедурном кабинете клиники можно сдать анализы. Здесь проводят общее и биохимическое исследование крови, исследование гормонального фона, исследование на онкомаркеры, гистологию, цитологию, исследования, связанные с проблемами аллергического и иммунного характера, и др. Результаты - уже на следующее утро. Оптимальная ценовая политика. Удачное расположение и график работы. Клиника находится в центре города – на ул. Ст. Разина, в двух шагах от пл. Победы. Работает без выходных. Комфортные условия, доброжелательный персонал, забота о пациентах. Экономия времени. Запись ведется по телефону и по интернету. Прием проходит без очередей. В течение одного дня можно получить консультацию специалиста, пройти обследование и сдать анализы. Здесь ценят ваше время.

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