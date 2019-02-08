Скончалась Елена Себежко

В четверг, 7 февраля, после долгой и продолжительной болезни в Калуге ушла из жизни кандидат филологических наук, профессор Елена Спиридоновна СЕБЕЖКО (на фото). Об этом сообщила декан филологического факультета КГУ Елизавета Асмолова.

Елене Себежко шёл 82 год. С 1962 года она работала на калужском филфаке, где вырастила множество поколений специалистов.

Прощание состоится 9 февраля в 11:00. Точный адрес ритуального зала обещают сообщить позднее.