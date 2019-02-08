Материнский капитал в Калужской области хотят повысить в два раза

В Калужской области готовятся к принятию поправки в региональный закон «О материнском (семейном) капитале». Выплату за рождение третьего ребенка планируется повысить с нынешних 50 000 до 100 000 рублей.
Авторы законопроекта полагают, что это позволит повысить рождаемость. В бюджет нынешнего года уже заложены средства для выплаты областного материнского капитала. Планируется, что вместе с рождением третьего ребенка эти деньги получат более 2000 семей, сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального парламента.
Напомним, выплату в 50 000 за рождение третьего ребенка ввели в Калужской области в 2011 году.
Уважаемые читатели! А как вы считаете, какие суммы нужно выплачивать за рождение детей и нужно ли это вообще? Пишите в комментариях!
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