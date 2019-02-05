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Впервые за три года смертность в Калуге превысила рождаемость

05.02.2019 14:57 5 508 Оксана КОЛОСОВА
Впервые за три года смертность в Калуге превысила рождаемость

В понедельник, 4 февраля, начальник Управления ЗАГС Калуги Майя ПАНЕНКОВА озвучила итоги работы ведомства в 2018 году. Из позитивных новостей: отмечается рост рождения вторых и последующих детей. Их появилось на свет на 53,5% больше, чем в 2017 году. Кроме того, в 2018 значительно – на 29,7% – снизилась младенческая смертность.

Однако, несмотря на достаточно высокие показатели рождаемости, впервые за три года число умерших в Калуге превысило количество родившихся.

- Записей актов о смерти зарегистрировано на 13% больше, - сообщила Майя Паненкова. – Средний возраст умерших мужчин – 65 лет, женщин – 76.

Для областного центра самым благополучным в плане рождаемости был 2015 год. Тогда в нашем городе появилось на свет 5745 малышей. Естественный прирост составил 190 человек. В 2016 году этот показатель был равен 95, в 2017-м – 98.


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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: общество статистика
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