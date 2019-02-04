Министерство внутренней политики отчиталось о работе за год

В конце прошлой недели состоялась итоговая коллегия министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области.
Заседание было расширенным, и действительно в зале яблоку негде было упасть. Как пошутил Артамонов, если в зале хотя бы для одного человека не нашлось места, то мероприятие удалось.
Перед началом официальной части был показан небольшой фильм о работе ведомства. Затем слово взял Олег Калугин. Министр подробно рассказал о работе по улучшению межнациональных отношений в регионе, которые, по оценке ВЦИОМ, 76% калужан оценивают как позитивные.
При поддержке министерства проводится множество этнокультурных мероприятий. К примеру, детский конкурс «СОЦВЕТИЕ», который проходит в рамках всероссийского конкурса «Евразия глазами детей». В прошлом году список его участников пополнили не только представители соседних регионов, но и ребята из белорусского Борисова и словацкого Голича.
Ведётся большая работа по подготовке заявок на гранты Президента РФ. В прошлом году 18 проектов стали победителями федеральных конкурсов, общая сумма грантов на реализацию региональных общественных инициатив составила почти 55 миллионов рублей, тогда как в предыдущем году эта сумма лишь немногим превышала 23 млн.
Регион участвовал в перекрёстных Днях Москвы в Калужской области и Днях Калужской области в Москве. 95 тысяч калужан поучаствовало в проекте «Великие имена России», большая часть из которых проголосовала за присвоение международному аэропорту «Калуга» имени Циолковского. В планах текущего года - проведение в Калуге XII Всероссийского фестиваля «Герой нашего времени» года под эгидой Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Что стать ещё более открытым, министерство стало первым региональным органом власти, появившимся в социальных медиа. А официальный портал органов власти Калужской области входит в пятерку лидеров в России по уровню открытости и доступности информации.
Анатолий Артамонов отметил важность этого молодого ведомства:
- Министерству уже пять лет, жизнь показала, что оно было создано не зря. Население области должно быть в полной мере обеспечено доступной информацией, которая помогала бы ориентироваться в жизни.
В завершении губернатор поставил основные задачи на 2019 год. В первую очередь речь об информационной поддержке грядущего 75-летия образования преобразований в сфере здравоохранения региона. Кроме того, Артамонов порекомендовал уделять больше внимания приобщению представителей других национальностей к русским традициям.
А в финале заседания лучшие работники СМИ и общественных организация области получили областные и ведомственные награды.
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